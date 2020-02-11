 Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского, - Вакарчук

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии "Голос".
"Назначение главы Офиса президента - право президента. Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он - переговорщик команды президента с Москвой. Это назначение может означать, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды президента", - отметил он.
По его словам, ключевым на переговорах должен оставаться вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Очень важно, чтобы при этом в любых переговорах ключевым было сохранение суверенитета и целостности Украины и гарантировалось, что ни одно политическое вопрос не будет обсуждаться, пока не будут решены вопросы безопасности", - подчеркнул Вакарчук.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента. Вместо Богдана главой Офиса Президента стал Андрей Ермак.
Да и вообще он кажется давно в америке живет.
А в Сирии начинается война раши и Турции.
Вот что интересно.
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Чем больше там сдалут,тем меньше головной Украине.Это факт.
Зе и слуги это ум,честь и совесть нашей эпохи.
Команда Зеленського за дев'ять місяців керівництва державою не може представити своє бачення мирного врегулювання ситуації на Донбасі, виробити механізм захисту національних інтересів України в рамках ПАРЄ та розробити комплексну стратегію для протидії безумовній міжнародній реабілітації Кремля за рахунок інтересів України. Про це написав дипломат, радник п'ятого Президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у блозі, опублікованому у виданні Lb.ua.
Дипломат підкреслив, що до 5-ої річниці Мінських домовленостей команда Зеленського має провести тематичне засідання Ради національної безпеки та оборони України, де обговорити стан і перспективи реалізації Мінських домовленостей, а також проект стратегії реінтеграції Донбасу.
«На міжнародному треку доцільно просувати питання скликання спеціального засідання Ради Безпеки ООН, організації тристоронніх телефонних переговорів лідерів України, ФРН та Франції, а також оприлюднення потужних заяв з боку міжнародних партнерів на підтримку України, зокрема резолюції Європейського Парламенту, коментарів лідерів Групи Семи та держав-членів ЄС і НАТО», - рекомендує він.
Костянтин Єлісєєв підкреслив, що на тлі тріумфального відновлення позицій РФ на світовій арені потребує невідкладної розробки комплексна стратегія Києва для протидії безумовній міжнародній реабілітації Кремля за рахунок інтересів України.
«Очікуємо, що Банкова вже розпочне втілення цих підходів під час участі президента Зеленського та міністра Пристайка у Мюнхенській безпековій конференції», - додав він.
За його словами, ще є час для скликання невідкладної зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки і зручну нагоду для цього забезпечують кулуари Мюнхенської безпекової конференції.
Також дипломат рекомендує команді Зеленського винести на найвищий рівень уваги питання про забезпечення національних інтересів України в рамках ПАРЄ. Доречною і провести нараду під головуванням президента з членами делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї та ретельно виробити механізм захисту інтересів нашої держави.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
"Як на мене, це підсилення російського вектору. Тому що Єрмак відомий своїми зв'язками з російським істеблішментом. Єрмак очолював цей напрямок Зеленського, вів перемовини з командою Путіна. І при всіх питаннях до Богдана, мені здається все ж таки була якась його проукраїнська налаштованість. Щодо Єрмака, мені про це сказати набагато важче. І я не впевнений щодо цього. Тому ми побачимо, але ця заміна мене непокоїть", - сказав Гончаренко.
https://prm.ua/priznachennya-yermaka-golovyu-opu-ye-pidsilennyam-rosiyskogo-vektoru-goncharenko/
были под пресмотром кАломойского, а теперь под присмотром Путина
другое дело Крым, там куротная зона море, пляж, хоть какая-то польза от возвращения!
Новая срана новая столица.
Для какого только президента это приоритет, вот в чём вопрос.
Дайош Приднестровье-2 !!!
СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ДЕДУШКА В ГНЕЗДЕ»
Цель Путина и Ермака с кодланом Коломойского выборы в Донбассе. Цель украинцев- освобождение Донбасса от путинцев.
В следующей ВР "шепота" не будет.