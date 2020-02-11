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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (287) Голос партия (135) Ермак Андрей (87) Офис Президента (241)

 Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского, - Вакарчук

Назначение на пост главы Офиса президента Андрея Ермака свидетельствует о приоритете вопроса Донбасса для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии "Голос".

"Назначение главы Офиса президента - право президента. Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он - переговорщик команды президента с Москвой. Это назначение может означать, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды президента", - отметил он.

По его словам, ключевым на переговорах должен оставаться вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Очень важно, чтобы при этом в любых переговорах ключевым было сохранение суверенитета и целостности Украины и гарантировалось, что ни одно политическое вопрос не будет обсуждаться, пока не будут решены вопросы безопасности", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента. Вместо Богдана главой Офиса Президента стал Андрей Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смена главы ОП не повлияет на политический курс Украины, - заявление Офиса Президента

Источник: https://censor.net.ua/n3175074
 
 
 Топ комментарии
 
Загроблять країну, суки тою домбасятиною Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 290
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А воно не хотіло своїм пріоритетом вибрати Україну і її громадян, а не колаборантів? Чому колаборантів треба утримувати за рахунок всіх решти, погіршуючи їхнє становище? Якщо тебе цікавлять інтереси Донбасу, балотуйся там на місце чепушили.
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Что-то давно не говорят, что я бл*дь. Теряю популярность.(с)
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Загроблять країну, суки тою домбасятиною Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 290
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мы ускоренно будем становиться лугандоном !!!
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Становись сразу кацапом и вали в рассею.
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Славко не побачив іншу версію - віслюк виходить з під впливу каломойші(в іншому випадку бурят богдан отримав би іншу посаду)
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вакарчук раскрывается с каждым разом всё больше и больше.
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Ну,очень странное и не понятное заявление Вакарчука.(( Может с подтекстом.
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Славко сделал ставку на республикаецев.
Да и вообще он кажется давно в америке живет.
А в Сирии начинается война раши и Турции.
Вот что интересно.
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Тоже слежу,жара.Сегодня вертушку сбили(правда 3 сирийца экипаж...один бригадный генерал асада)...и на данный момент 4 танка под Нейробом.Турки вчера расчехлили лаптей так,что срочно авиагоспиталь ИЛ 76 выслали....
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Чем больше там сдалут,тем меньше головной Украине.Это факт.
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А воно не хотіло своїм пріоритетом вибрати Україну і її громадян, а не колаборантів? Чому колаборантів треба утримувати за рахунок всіх решти, погіршуючи їхнє становище? Якщо тебе цікавлять інтереси Донбасу, балотуйся там на місце чепушили.
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Голос лучше бы голос не подавал что не мысль то выпадение ваты
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ну, втюхают назад лугандон и что дальше? вливать туда миллиарды, которые тут же разворуют смотрящие и орки? как по мне - оставить их в покое и дать им жить как хотят.
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Саме так,він заверше те шо почав Петро,приєднає Україну до Лугандону.
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Каким тут Петро вообще к теме сегодня.Головы крутите. Найдите в СЕБЕ силы признаться,что обосрались вы сами с выбором Зели.Наступите на собственное эго. И вместе думать как исправлять ошибки.Тактика Петро была понятна.Держать лугандонию на коротком поводке,чтобя жизнь мёдом не казалась...и грузить лаптеногих ишаков санкциями до развала.И это было правильно.ВСЁ.
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Ура товариши.
Зе и слуги это ум,честь и совесть нашей эпохи.
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Продаюний соплежуй- Єрмак це прискорення здачі України й перехід органів центральної влади під опосередкований контроль Кремля!
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Зеленський за 9 місяців не презентував суспільству своє бачення мирного врегулювання ситуації на Донбасі - Костянтин Єлісєєв
Команда Зеленського за дев'ять місяців керівництва державою не може представити своє бачення мирного врегулювання ситуації на Донбасі, виробити механізм захисту національних інтересів України в рамках ПАРЄ та розробити комплексну стратегію для протидії безумовній міжнародній реабілітації Кремля за рахунок інтересів України. Про це написав дипломат, радник п'ятого Президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у блозі, опублікованому у виданні Lb.ua.
Дипломат підкреслив, що до 5-ої річниці Мінських домовленостей команда Зеленського має провести тематичне засідання Ради національної безпеки та оборони України, де обговорити стан і перспективи реалізації Мінських домовленостей, а також проект стратегії реінтеграції Донбасу.
«На міжнародному треку доцільно просувати питання скликання спеціального засідання Ради Безпеки ООН, організації тристоронніх телефонних переговорів лідерів України, ФРН та Франції, а також оприлюднення потужних заяв з боку міжнародних партнерів на підтримку України, зокрема резолюції Європейського Парламенту, коментарів лідерів Групи Семи та держав-членів ЄС і НАТО», - рекомендує він.
Костянтин Єлісєєв підкреслив, що на тлі тріумфального відновлення позицій РФ на світовій арені потребує невідкладної розробки комплексна стратегія Києва для протидії безумовній міжнародній реабілітації Кремля за рахунок інтересів України.
«Очікуємо, що Банкова вже розпочне втілення цих підходів під час участі президента Зеленського та міністра Пристайка у Мюнхенській безпековій конференції», - додав він.
За його словами, ще є час для скликання невідкладної зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки і зручну нагоду для цього забезпечують кулуари Мюнхенської безпекової конференції.
Також дипломат рекомендує команді Зеленського винести на найвищий рівень уваги питання про забезпечення національних інтересів України в рамках ПАРЄ. Доречною і провести нараду під головуванням президента з членами делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї та ретельно виробити механізм захисту інтересів нашої держави.
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Призначення Андрія Єрмака головою Офісу президента України є підсиленням російського вектору, через його відомі зв'язки з російським істеблішментом.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
"Як на мене, це підсилення російського вектору. Тому що Єрмак відомий своїми зв'язками з російським істеблішментом. Єрмак очолював цей напрямок Зеленського, вів перемовини з командою Путіна. І при всіх питаннях до Богдана, мені здається все ж таки була якась його проукраїнська налаштованість. Щодо Єрмака, мені про це сказати набагато важче. І я не впевнений щодо цього. Тому ми побачимо, але ця заміна мене непокоїть", - сказав Гончаренко.
https://prm.ua/priznachennya-yermaka-golovyu-opu-ye-pidsilennyam-rosiyskogo-vektoru-goncharenko/
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Так и есть, похоже нас продали, хотя что можно было ожидать от Ж2,
были под пресмотром кАломойского, а теперь под присмотром Путина
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Не дивуйтесь. Ще задовго до парламентських виборів славко ділив українців на субетноси. Він не менш матьорий колаборант, аніж той же рабінович.
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Для чего нам нужен Дамбас, там и раньше то были одни даунбасята, а сейчас только сепаратисты и разруха и потратить нужно миллиарды на восстановление,
другое дело Крым, там куротная зона море, пляж, хоть какая-то польза от возвращения!
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як мінімум металургія та вуголь.... звичайно якщо пересаджати весь кримінал
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С таким либеральным, крепостным и тупым народом присоединение Украины к *днр* и крыму дело времени. Как любят у нас говорить с 2014 лишь бы лодку не шатали чтобы путенненапал
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Интересно, слолицу будущей республики *наваросия* из Киева перенесут в Донеск или Харьков?
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В Кировск перенесут.
Новая срана новая столица.
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/// ...он - переговорщик команды президента с Москвой. Это назначение может означать, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды президента ///

Для какого только президента это приоритет, вот в чём вопрос. Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8811
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Далой ОРДЛО!
Дайош Приднестровье-2 !!!
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Мір з мордором, любойценой, і доМбас був їх пріорітетом ще до виборів. Цього не бачив лише сліпий
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Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского/ Как же, как же. "Наша цель - выборы на Донбассе в конце октября, - Ермак ".

Цель Путина и Ермака с кодланом Коломойского выборы в Донбассе. Цель украинцев- освобождение Донбасса от путинцев.
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"Вакарчук - кульгава качка"
В следующей ВР "шепота" не будет.
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Пан Вакарчук! Згідно соцопитання, більшість населення України хоче завершення війни, тому Президент і вніс корективи у штат своєї команди
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Большинство населения Украины не хотело и начала этой войны. Но их не спрашивали.
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Зачем вы вот это все выбрали? Людям помоложе все это расхлебывать.
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Славко заспіває "Це не твоя війна" . Тут краще жувати . Добре що славко не президент .
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