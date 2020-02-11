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Все про:экспертиза (252) Шеремет (421) Дугарь Яна (47)

 Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец. ДОКУМЕНТ

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военному медику Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.

Об этом сообщил адвокат Виталий Коломиец на своей странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что при назначении был допущен ряд процессуальных нарушений.

"Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях", - заявил он.

Также Коломиец отметил, что постановление об изъятии образцов почерка, которое он также обнародовал, не соответствует требованиям ст. 110 Уголовного процессуального кодекса Украины, на которую ссылается следователь – в частности, не указано обоснование для проведения почерковедческой экспертизы, нет информации о месте и времени изъятия образцов и ответственном за выполнение постановления. Также не указаны возможность и порядок обжалования постановления.

Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец 01

"В любом случае ждем соответствующих решений, оформленных должным образом", - подчеркнул адвокат.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец 02

Источник: https://censor.net.ua/n3175071
 
 
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розмір черепу їм ще не міряли ?
вбивцю дитини відпустили під його особисте зобов'язання, а тут невинних людей морально катують.
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Моя порада слідчим - звернітесь у передачу битва екстрасенсів, можливо так хоч якось справа рушить. Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец - Цензор.НЕТ 2624
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А ЗЕфюрер прошел...психологическую и психиатрическую експертизы?
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розмір черепу їм ще не міряли ?
вбивцю дитини відпустили під його особисте зобов'язання, а тут невинних людей морально катують.
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Моя порада слідчим - звернітесь у передачу битва екстрасенсів, можливо так хоч якось справа рушить. Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец - Цензор.НЕТ 2624
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Хто б їм психіатричну експертизу призначив...
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ну.. тут преЗЕдент хотя бы допускает возможности извинений...в случае катастрофического провала стройной теории заговора АТОшников и врача...
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лаптями засмерділо.... кацапи ********** катувати за допомогую нібито експертиз... особливо психіатричної... Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец - Цензор.НЕТ 6772
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А ЗЕфюрер прошел...психологическую и психиатрическую експертизы?
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Нехай спочатку пройде презедент психіатричну і наркологічну експертизу. У мене, наприклад, є підозри що там все запущено.
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Таки да, особенно глядя как его штырит
Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец - Цензор.НЕТ 4264

Вообще-то и 73 процентным не мешало бы пройти.))
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Ну, в такому випадку, і слідчим не завадить пройти психіатричну експертизу
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Персонально вам експертиза не потрібна. "Порохозалежність" очевидна
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как по совдеповски доказать нельзя сломать через психушку и промыть мозги вся суть власти сильных убить неугодных запугать засадить остальные сами вымрут от геноцида
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Небось пытаются доказать, что кто то где-то за нее в каких то журналах расписывался, а сама она в это время, была другом месте. А потом, расскажут - ну вот, раз тут такое, значит и того дня все так могло и быть. Чмошники мусарские. Тьфу *лядь.
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Хто потім відповідатиме за знущання над дівчиною? Чи це і є мета - принизити патріотів?
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