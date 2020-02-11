EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Киевские новости
  1087  8
Все про:Киев (18557) Метрополитен (658) обыск (1430) СБУ (14338) хищение (482) Офис генерального прокурора (83)

 Офис Генпрокурора и СБУ проводят обыски в "Киевметрострое" по делу о строительстве метро на Виноградарь

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи и оперативные работники СБУ 11 февраля 2020 г. совершают многочисленные обыски в структурных подразделениях ЧАО "Киевметрострой", у их должностных лиц, а также в отделениях АБ "Укргазбанка" и в ряде частных структур, которые, вероятно, задействованные в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" к жилому массиву Виноградарь с электродепо в Подольском районе г.. Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Напомним, 16 января 2020 г. по ходатайству Офиса Генерального прокурора следственный судья Печерского районного суда г. Киев наложил арест на денежные средства на банковских счетах ЧАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений в рамках уголовного производства по предотвращению мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ЧАО "Киевметрострой "и подконтрольных руководству ЧАО других компаний при строительстве участка метро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал счета "Киевметростроя" в деле о разворовывании средств при строительстве метро на Виноградарь

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

В 2018 году КП "Киевский метрополитен" заключило договор о выполнении строительных работ по продолжению Сырецко-Печерской линии метро с ПАО "Киевметрострой", выигравшим тендер на проведение работ в системе ProZorro. Планировалось, что зеленая ветка метро будет продолжена от станции Сырец до новой конечной станции Виноградарь. Киевские власти пообещали жителям столицы, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3175066
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
к педалику не забудьте зайти. без его одобрямс все было бы невозможно провернуть...
 показать весь комментарий
 
 
"Красавцы", на депозите в 1,7 млрд. можно заработать приличные проценты. Госказначейство в доле..!?
 показать весь комментарий
 
 
А мер со всеми замами как раз в отпуск вышел от греха подальше.
 показать весь комментарий
 
Хана Метру))))Зачем что то закрывать можно просто проверять))Кстати для олигофренов !Золотовалютные резервы тоже лежат на депозите в США
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх