 Офис Генпрокурора и СБУ проводят обыски в "Киевметрострое" по делу о строительстве метро на Виноградарь

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" к жилому массиву Виноградарь с электродепо в Подольском районе г.. Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Напомним, 16 января 2020 г. по ходатайству Офиса Генерального прокурора следственный судья Печерского районного суда г. Киев наложил арест на денежные средства на банковских счетах ЧАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений в рамках уголовного производства по предотвращению мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ЧАО "Киевметрострой "и подконтрольных руководству ЧАО других компаний при строительстве участка метро.

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Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

В 2018 году КП "Киевский метрополитен" заключило договор о выполнении строительных работ по продолжению Сырецко-Печерской линии метро с ПАО "Киевметрострой", выигравшим тендер на проведение работ в системе ProZorro. Планировалось, что зеленая ветка метро будет продолжена от станции Сырец до новой конечной станции Виноградарь. Киевские власти пообещали жителям столицы, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.