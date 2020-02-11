 Смена главы ОП не повлияет на политический курс Украины, - заявление Офиса Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба главыгосдуарства.

"Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев", - отметили в пресс-службе ОП.

Офис Президента уверен, что Андрей Ермак справится с порученной ему ответственностью.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента.

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