 В горах Грузии ищут украинца после схода двух лавин, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По предварительной информации, группа из 5 граждан Украины каталась в горах на лыжах в районе города Местиа (Сванетия, Грузия). Вчера один из наших граждан - Евгений Щекотин - не вернулся к месту проживания (катались по одному), после чего начались его поиски", - сказал Погорельцев.

По его словам, "в этом районе 10 февраля сошли две лавины, и спасенный в одной из них гражданин сообщил, что на склоне, где сошла лавина, был еще один лыжник".

Продолжается поисково-спасательная операция местной службы по чрезвычайным ситуациям. Поиски осложняются сильным морозом (минус 20-30 градусов) и толщиной сошедшей лавины (до 4 м).

"С остальными членами группы пока связь установить невозможно, поскольку они участвуют в поисковых работах. С владельцем помещения, где они поселились, договорились о связи с ними после их возвращения", - отметил Погорельцев.

Отдельно он отметил, что в районе, где проводятся поисковые работы, нашли тело. Сейчас личность погибшего устанавливается.

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