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 Политика Украины
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Все про:конкурс (837) Укрзализныця (1814)

 "Укрзализныця" объявила конкурс на пост главы правления компании

Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию главы правления компании и привлек ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden для помощи в выполнении этой задачи.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции; способность вести "Укрзализныцю" вперед, учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации и свободного от коррупции, конкурентного по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления", - цитирует пресс-служба председателя набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунера.

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В сообщении отмечается, что, учитывая статус "Укрзализныци" как одного из крупнейших железнодорожных операторов в Евразии, ожидается, что позиция главы правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.

"Призываем квалифицированных кандидатов подаваться на конкурс, и обещаем честные и равные условия для всех участников", - отметили в компании.

По вопросам участия в конкурсе и за более подробной информацией пресс-служба "Укрзализныци" рекомендует обращаться непосредственно в компанию Boyden.

Источник: https://censor.net.ua/n3175056
 
 
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яка зрада- перемога, буде де Богдану перекантуватись.
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Кому взяточку нести,я готов,жирное место.
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Девиз: Дадим каждому пассажиру по мягкому месту
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Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса.
Как в ГБР, когда будущий "победитель" уволился с предидущего места за день до начала конкурса. "Укрзализныця" объявила конкурс на пост главы правления компании - Цензор.НЕТ 3966
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никто не хочет 2 ляма в месяц отгребать???
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Уинстон Черчилль прежде чем стать политиком Мирового масштаба и премьером Британии, баллотировался 46 раз в депутаты местных органов власти в Британии и все выборы проиграл....
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