 Незаконно освобожденный из СИЗО убийца двухлетнего ребенка сбежал на Киевщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.
Балакирев был приговорен к 10 годам лишения свободы за причинение смерти 2-летнему ребенку. Однако в ноябре 2019-го Шевченковский районный суд столицы незаконно освободил его от отбывания наказания условно-досрочно.
5 февраля 2020 года по апелляции столичной прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил незаконное постановление Шевченковского районного суда города Киева.
Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что осужденный скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское и место его нахождения пока не известно.
В связи с этим, Ирпенским отделом ГУ НП в Киевской области Балакирев объявлен в розыск.
Правда зебіли?
Ну а деньги поделили...
Що скажуть зелебоби ?