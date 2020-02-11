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 Незаконно освобожденный из СИЗО убийца двухлетнего ребенка сбежал на Киевщине. ФОТО

Правоохранители объявили в розыск жителя Коцюбинского Киевской области Балакирева, который покинул место проживания, чтобы избежать возврата в следственный изолятор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Балакирев был приговорен к 10 годам лишения свободы за причинение смерти 2-летнему ребенку. Однако в ноябре 2019-го Шевченковский районный суд столицы незаконно освободил его от отбывания наказания условно-досрочно.

5 февраля 2020 года по апелляции столичной прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил незаконное постановление Шевченковского районного суда города Киева.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что осужденный скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское и место его нахождения пока не известно.

В связи с этим, Ирпенским отделом ГУ НП в Киевской области Балакирев объявлен в розыск.

Незаконно освобожденный из СИЗО убийца двухлетнего ребенка сбежал на Киевщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3175051
 
 
 Топ комментарии
 
Садите на его место судью, которрый его выпустил.
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Ой падумаеш. Хай гуля. Про зюзюдента нічо поганого не говорив чо ж його неволить?
Правда зебіли?
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Ниче странного его освободили, потом "отстояли возврат под стражу" когда тот уже слинял.
Ну а деньги поделили...
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Садите на его место судью, которрый его выпустил.
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дык... он же не волонтёр... ему можно... партнофф ни вазражаит...
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в таких особинах ні прокуратура ні ментура ніяких ризиків не вбачає і вільно відпускає під чесне слово.
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Ой падумаеш. Хай гуля. Про зюзюдента нічо поганого не говорив чо ж його неволить?
Правда зебіли?
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Значит судья, незаконно его освободивший, должен занять его (преступника) место на нарах.
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Странно: 06.02.20 Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. Прокуратура отстояла возврат преступника под стражу
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Ниче странного его освободили, потом "отстояли возврат под стражу" когда тот уже слинял.
Ну а деньги поделили...
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Судья мог выпустить из-за угроз. Мать убитого мальчика жаловалась на постоянные угрозы. Но судья на то и судья, чтобы не бояться угроз. За что им такие деньги платят? Незаконно освобожденный из СИЗО убийца двухлетнего ребенка сбежал на Киевщине - Цензор.НЕТ 3918
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То ще Петя фуліганить, чи вже Зеля ?
Що скажуть зелебоби ?
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Суд незаконно отпустил убийцу на волю и тот сбежал? Вы хоть думаете что ето маразм на маразме и маразмом погоняет? Во первых суд не мог незаконно отпустить потому что суд ето сам закон. А то что у нас законами и судами правят преступники ето другой вопрос. А то что преступник убежал так потому что его отпустили. Не был бы он преступником если бы не убежал. Что вы хотели от етого государства которое 6 лет договаривается с террористами их финансирует, а потом искренне удивляется что террористы убивают людей и нарушают в 100500раз договоренности
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В стране, где вся правоохранительная отрасль занята поиском того кто сказал про президента плохое слово, по другому бить не может...
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