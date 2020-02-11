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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Беларусь (2960) Олимпиада (779) Гончарук_Алексей (680) Бородянский Владимир (92)

 Эта идея точно заслуживает глубокого изучения, - Гончарук о возможном совместном проведении олимпиады с Беларусью

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что идея о совместном с Беларусью принятии Олимпийских игр заслуживает глубокого изучения.

"По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована" - сказал Гончарук на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХII Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского традиционно подготовка к таким масштабным спортивным событиям ведется на протяжении 5-10 лет.

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"Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность создания совместного проведения таких игр с Республикой Беларусь, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Беларуси, опыт других стран по подготовке", - добавил он.

Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать совместную рабочую группу для изучения таких возможностей.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы провести Олимпийские игры совместно с РФ или Украиной. "Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3175050
 
 
 Топ комментарии
 
о да! пусть Гриб вам подскажет...какие там могут быть...олимпиады и дриады)))
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Дэбилы 🤢🤡💩, в Украине -война ,с вашими старшими братьями
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А Павла Гриба из Беларуси в Россию ФСБ вывезла. Гончарук -- сплошная липа.
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Самокатныей Олимпийские Игры.. это несомненно круто!
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А Павла Гриба из Беларуси в Россию ФСБ вывезла. Гончарук -- сплошная липа.
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То вони в турборежимі повторюють шлях януковоча.
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Дэбилы 🤢🤡💩, в Украине -война ,с вашими старшими братьями
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Нашли с кем проводить! Выживший из ума диктатор и авторитарная страна нам не интересна!
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о да! пусть Гриб вам подскажет...какие там могут быть...олимпиады и дриады)))
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Вы с этим Грибом,как со списанной торбой. Миллионы приезжают,а выкрали только Гриба? Самим не смешно. И кто вам сказал,что выкрали,а не сам с козой поехал в россию. Детский сад..
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мы с этим Грибом носимся...потому что он подмочил доверие к нашей безопасности у Вас...
без обид!
просто там все было так нечистоплотно и ФСБпримитивно...что не надо только на озабоченного дурачка все валить...
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Пропоную провести олімпіаду в Донецьку і Луганську. А чо?
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Нууууу..... Как вариант. Ток сначала Ураганами и Градами вычистить территорию под стадион))
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Самокатний може взяти участь в новому виді спорту - метання божої роси у вуха ЗЄлохторату на точність.
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ЗЕленый Бред!!!

С Польшей - еще бы поверил в возможность обсуждения и может участия в конкурсе.
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Причем уже есть успешный опыт совместного Евро.
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заслуживает глубокого изучения,Гончарук/ мысль премьера как всегда глубокая, ёмкая, информативая.
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Олімпіада самокатчиків??? *******??? В вас скоро нема буде чим пенсії платити, купа безроботних, з вашою «економічною» стратегією скоро виросте, а кони маниловщиною займаються... Дятли...
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мальчик не понимает, что это еще один трояно-минский конь?...
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Давно в бульбонії викрадали наших людей,то хочуть підкинути свіжих вболівальників,щоб у ***** був більший вибір?
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У Украины слишком много лишних денег?
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Я навіть безкоштовно талісман придумав для майбутньої олімпіади - лося з поламанами рогами.
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а лося за що ...краще гончарука на поламаному самокаті
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Лося пробиватимемо, якщо не встигнуть підготуватися. Починати будемо з шарапова, як автора ідеї.
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Остап три дня не ел и Остапа понесло, Васюки, Межгалактический турнир..... Вспоминаете?
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Уж лучше Афганистан совместно с Сомали.
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И об ...Зеленський обговорив з Меркель нові точки розведення сил це мабуть Краматорськ i Марiуполь?...что не сделаешь ради дружбы с Московией? Эта идея точно заслуживает глубокого изучения, - Гончарук о возможном совместном проведении олимпиады с Беларусью - Цензор.НЕТ 6096
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Какие олимпиады,идиоты,займитесь экономикой,снижайте налоги,возьмите на себя обязательства по созданию рабочих мест,посадите потроховских коррупционеров и взяточников,восстановите дороги,отберите имущество у ахметки и фирташа,в ж..у вашу олимпиаду.
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його не для того сюди прислали ...його задача продати ЗЕМЛЮ ...і все
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малороське бидло просто не спроможне мислити масштабніше, ніж совкова білорусь і рассія
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А там и до ********* рукой подать , чего уж мелочиться - сразу с рашей мельдонием зеньки заливать ю
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Мильдонию обожрались.Гитлер в 1936 году тоже ОЛЕНЬпияду проводил,правда без совкового быдла.Оно подключилось к Олимпийскому движению только на Олимпиаде в 1952 года в Финляндии.
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Как-то до сраки та олимпиада и насрать на нее. И при чем там БелОруССия к Украине ?
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І фінал олімпійської футбольної першості провести на "Донбас Арені"... Нє? Срамокатчик, стули пельку сам і заткни лісапедиста. А, якщо є чим, то подумай: де ФСБ має повну свободу, звідки викрали П. Гриба, хто там зара Президент і яка в нього військова політика щодо Московії... Розумію, складно, але все ж напружся і спробуй (тіко не сильно напружуйся, бо штани прати тре буде)...
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Кадры эвакуации РАБссиян из Китая рвут интернет Эта идея точно заслуживает глубокого изучения, - Гончарук о возможном совместном проведении олимпиады с Беларусью - Цензор.НЕТ 1524и Ютьюб
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Идея Распилиады для властей реально привлекательна, ***** подтверждает.
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