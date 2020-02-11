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 Политика Украины, Общество
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 Расследование дела Майдана - самое сложное в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях на Майдане Независимости во время Революции Достоинства является самым сложным в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Потеряны доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многие убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране - это Майдан", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что этими делами точно "занимаются все".

"Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, - не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное", - сказал президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175046
 
 
 Топ комментарии
 
Да ти шо!?! А на стадіоні як плигав "Чому не сидять", "Де вироки"... Яке ж ти, курва, чмо брехливе!
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та ты чо? серьезно? а на стадионе предъявы пороху кидал. всался опять?
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особенно когда лично отпускаешь подозреваемых..
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Если сидеть сложа руки, то вы его никогда не расследуете.
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так то ж бариги з марадьорами не хотіли розслідувати , ви також барижнічаєте з марадьорством замість розслідування? Чи приорітетом зайнялись посадками АТОшників з волонтерами по Шеремету? Расследование дела Майдана - самое сложное в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4946 Расследование дела Майдана - самое сложное в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8567
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Его задача -замять и похерить Отбелить и отмазать УБИЙЦ ! Все преступники уже вернулись-Лукаш портнов бондаренко ефремов…………
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Самое сложное развеять экономический туман в голове,твоя задача не майдан,а посадка потроха и его свинарчука.
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Оооо, ти йому задачі ставиш? Прикольно. А пуКіну ти яку задачу поставив?
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Це ж при баригі танули слідство!))))
Зара його взагалі зупинять...

Шо б Пудинг не напав!))))
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Да ти шо!?! А на стадіоні як плигав "Чому не сидять", "Де вироки"... Яке ж ти, курва, чмо брехливе!
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Помню ,как этот недомерок «нелох»хрипел и подпрыгивал , читая по бумажке ,сценарий расписанный в кремле
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особенно когда лично отпускаешь подозреваемых..
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«Здорово, друг!» - «Ах, это ты? Привет!»
«Куда спешишь?» - «Такое, брат, случилось:
Я напечатался! Вот номера газет!»
«Ты напечатался? Скажи на милость!
Куда же ты бежишь?» - «Порадовать семью!»
«Так что ж ты сочинил? Рассказ? Стихи? Статью?
Не знал я за тобой, что ты владеешь слогом».
«Да нет… В числе других фамилию свою
Я подписал вот здесь! Смотри! Под некрологом!»
Источник: https://pritchi.ru/id_5845
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самое сложное сделать из потерпевших обвиняемих. Но тут бубочка с портновим справляются
Апеляційна палата скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Клюєва.
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А що, Гонгадзе вже розслідували? Лише Майдан ?
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та ты чо? серьезно? а на стадионе предъявы пороху кидал. всался опять?
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на посту президента він багато про що дізнався...
шкода, немає нового вовочкі зєлєнского, який би всіляко кепкував над першою особою.
зараз золота доба для жартів.
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Расследование дела Майдана - самое сложное в Украине, - Зеленский/ прорвало сегодня пианиста на откровения .
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А самое сложное в этом деле то, что НЕ ХОЧЕТСЯ его расследовать!

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Вы считаете что это хорошее оправдание снайперам захарченко расстреливавшем безоружных людей как в тире?
Не тяните сову на глобус.
Сова может порваться и перья разлетятся в разные стороны.
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Парубия с Пашинским в первую очередь надо допросить, кто расстреливал майдановцев.
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Уже давно известно кто расстреливал снайпера из беркута.
Парубий и Пашинский со своей винтовкой не могут служить оправданием убийства 100 безоружных людей.
Снайпер тем и отличается от мины из миномета что у него есть прицел и он видит кого убивает.
Тогда почему Пашинский и Парубий живы,а люди убиты?
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Убийцу двухлетнего ребенка отпустили чуть позже убийц 100 безоружных людей в центре якобы европейской столицы.
Что дальше?
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Простой вопрос, ваше первое обещание, посадить Порошенко, скоро год уже будет, когда наконец то его посадите, сколько он будет в Украине воду коломутить?
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Было бы желание.
До сих пор расследовали те, кому результат был не нужен.
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Сакашвило пока нужен, да и папа беня может пригодиться.
Жизнь - сложная штука.
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Хочется немножко помечтать, какой бы стала Украина, если бы…Если бы червячок по имени ХужеНеБудет остался одиноко висеть на крючке. Если бы его не зохавал голый-босый электорат, которому хронически не хватает парковок.
Во-первых, международная антироссийская коалиция осталась бы в силе. Потому что с Меркель и Макроном разговаривал бы матёрый дипломат Порошенко, а не лохматенький лошарик, который путает Ирак с Ираном, а Литву с Латвией. Разговаривал бы политик, которого уважали, а не мальчик, превративший страну в международное посмешище.
Не было бы Нормандской встречи на диктуемых извне условиях: выдача преступников и сдача территорий под эгидой «отвода войск». Минские по-прежнему работали бы, но на перманентной паузе с нашей стороны. Потому что это война, а не пацанские тёрки на районе.
Коломойский сидел бы тихой мышью под тряпочкой в углу и никто не заикался бы о возвращении Приватбанка. Под другой тряпочкой сидели бы почётные выпускники ********** - Портнов и Богдан, забытые и никому не нужные отрыжки Януковича.
Вокарчук бы пел, а не делал вид, что депутат. Юля находилась бы в традиционной уже оппозиции, но без сломанного маникюра и вот этого выражения брезгливого недоумения на лице.
Армия бы воевала, понимая, что за спиной у неё Муженко, а не Хомчак и приказ «перестать постреливать». Волонтёры бы не сидели по липовым бездоказательным делам, украинское кино получало бы финансирование, а на культуру выделялось бы бюджетом немножко больше денег, чем зелёные ******** за месяц.
Пенсии потихоньку бы росли, субсидии никто бы не трогал, а Украина бы всё также не покупала газ в РФ, ни прямо ни опосредованно, и развивала собственную энергетику.
Зеленский принял страну с экономическим ростом, а сегодня даже наш талантливый премьер ужасается скорости полёта в прорву. Несмотря на новые налоги, бюджет проедания и неконтролируемо выпускаемые облигации.
За пять лет мы забыли словосочетание «долги по зарплате» и, несмотря на все завывания телевизора, индекс восприятия коррупции полз вниз.
Зато сейчас - время ностальгии. Репрессии, полное неприятие критики, индекс снова вверх, а долги по зарплате «обязательно закроем». Потом. Если будут деньги. Просто поверьте.
Если бы Порошенко остался президентом, это означало бы совсем иную страну - с гражданами, которым свойственно совсем другая градация ценностей, иное понимание событий. С гражданами, мыслящими более трезво, без ТВ-иглы в вене. Умеющими видеть мышеловку в бесплатном сыре.
Но, видимо, Украина ещё не дозрела до точки понимания высшей ценности свободы и независимости. Слишком долго в нас культивировалось рабство.
Или мы необучаемы в принципе, как вариант.
Реальность показала, что в Украине пока доминируют желудки, а не умы. Ну штош. Опыт не бывает ни бесплатным ни
безболезненным. Видимо, мы должны пройти и через это.
Пройти не оскотинившись. Пройти, понимая, что кроме нас некому вытянуть эту страну из жопы. А другой страны у нас нет.
Так что не опускаем руки и головы. Иногда тотальный ****** становится отличным субстратом для нового старта.
Таня Адамс﻿
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Оооо, так скоро бубочка наша, знайде відповіді на всі питання з інтернету які задавав Пороху на стадіоні! Чи не знайде?
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Вопросы задавать -- это не ответы отвечать. Розслідування справи Майдану - найскладніше в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7052
Интересно: Нелох хоть догадывается, куда влез?
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Луценко продал дела,уничтожил улики,теперь не найти концов.Спасибо мародеру за кума,продажного прокурора.
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Наполнитель твоей черепной коробки у тебя смародёлили
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Самое сложное это пережит эту власть засилья я не лох , профанов и хапуг с рефлекторными привычками себе урвать и убежать с интеллектом шарикова и продажной душой за пятак
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Тяжело раскрыть дело которое никто не хочет расследовать.
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Самое сложное в Украине-о мыться от этого Зелёного говна, как внутри так и снаружи.
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Да просто пока не придумали как майдановцев обвинить и в креслах усидеть...
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Если иметь целью не найти и наказать виновных, а "отмазать" их - то да, сложно, это ж надо найти способ, чтоб красиво было, чтоб общественность не сильно будоражить... Порошенко этим отмазыванием пять лет занимался, теперь Зеленский уже скоро год...
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а какое Дело, с точки зрения преЗЕдента самое плевое???
Шеремета? Гандюк? Гонгандзе? Воронекова? Шаповала? убийство в Княжичах? убийство 5-летнего малыша Кирилла Тлявова ?...... и это только то что я навскидку вспомнил
какое легкое????
все Дела нелегкие, а вот если туда влазят с презентациями... они становятся.. смердящими...
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А вы мерзких порохотваерй пригласите, они вам быстро покажут кто виноват. Вот кто на мове не говорит и кто им не нравится тот уже враг. Можно садить. Ну и так по мелочи. У кого порохомерзость захочет бизнес отжать (достаточно будет если владелец будет русское радио слушать) то такая порохошлепперская мерзость найдет причину навесить клеймо - враг народа и все, можно садить.
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Й для того зі справи спочатку виперли всіх спеців, а тепер повертати почали...
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петр порошенко за пять лет ничего не расследовали и это говорит о том, что именно они виновны в расстреле майдана, чтобы на волне возмущения прийти к корыту
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Сегодня єто сложно, а через 10 лет будет невозможно.
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ГБР открыла дело по поводу пропажи двух томов уголовного дела по расстрелам на Майдане. Они исчезли из ГПУ после отставки главного следователя по этим делам Сергея Горбатюка.
Оба тома касались наиболее закрытой темы - убийствам сотрудников милиции.
После подачи юристом Андреем Портновым заявления в ГБР и публикации на "Стране" Сергей Горбатюк сказал, что над расследованием расстрелов на Майдане длительное время работал прокурор Николай Николаев, у которого могли остаться эти дела. И который якобы и мог их украсть вместе с Портновым.
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