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 Политика Украины, Спорт
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 Сборные Украины получат все необходимое для подготовки и участия в Олимпийских играх в Токио, - Гончарук

Правительство обеспечит надлежащую подготовку и поддержку украинских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпийских играх в Токио, которые состоятся в этом году.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы на финишной прямой в вопросах подготовки: сформирована штатная команда из числа главных и государственных тренеров, утвержден единый календарный план спортивных мероприятий", - написал Гончарук в Telegram, добавив, что команды проводят плановые тренировки, своевременно проходят функциональные обследования и допинг-контроль.

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По его словам, до 16 февраля будут объявлены 100% тендеров на закупку всего необходимо для подготовки и участия в Олимпиаде и Паралимпийских играх.

"Задача Правительства - наилучшим образом обеспечить подготовку национальных олимпийской и паралимпийской сборных для участия в летних играх в Токио. Высокие результаты наших спортсменов станут наглядным свидетельством той качественной трансформации, которая происходит в Украине", - подчеркнул Гончарук.

Сборные Украины получат все необходимое для подготовки и участия в Олимпийских играх в Токио, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175044
 
 
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аппараты ИВЛ ?
отберут самые работоспособные из 500 наличных ?
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Расслабьтесь, олимпийских игр не будет. Будут

Сборные Украины получат все необходимое для подготовки и участия в Олимпийских играх в Токио, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9851
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