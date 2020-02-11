 Сборные Украины получат все необходимое для подготовки и участия в Олимпийских играх в Токио, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы на финишной прямой в вопросах подготовки: сформирована штатная команда из числа главных и государственных тренеров, утвержден единый календарный план спортивных мероприятий", - написал Гончарук в Telegram, добавив, что команды проводят плановые тренировки, своевременно проходят функциональные обследования и допинг-контроль.

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По его словам, до 16 февраля будут объявлены 100% тендеров на закупку всего необходимо для подготовки и участия в Олимпиаде и Паралимпийских играх.

"Задача Правительства - наилучшим образом обеспечить подготовку национальных олимпийской и паралимпийской сборных для участия в летних играх в Токио. Высокие результаты наших спортсменов станут наглядным свидетельством той качественной трансформации, которая происходит в Украине", - подчеркнул Гончарук.