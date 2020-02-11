 Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Евросолидарности" Ирина Фриз.
"На что повлияют последние изменения от" потерпевшего ", или в чем будет заключаться их действие:
1. Парламент будут "ломать" на принятие решений о проведении в этом году выборов в ОРДЛО. Легализация сепаратистских режимов и инфильтрация многомиллионного населения с паспортами РФ, которое сейчас находится на временно оккупированных территориях (от 4-6 млн. человек). Прямой удар по нашей унитарности, ведь создает все предпосылки для растерзания Украины.
2. Амнистия боевикам, которые станут активным участниками "срежиссированного" бутафорского избирательного процесса осенью.
3. Принятие законопроекта о двойном гражданстве, что противоречит Конституции и де-юре убивает нашу самоидентификацию", - отметила нардеп.
"Если раньше говорили о "ползучем" или гибридном реванше, то теперь у нас будет реванш в "турборежиме", ведь время идет, рейтинги и дальше будут сыпаться, а "большой брат" требует расчистить плацдарм. Они "сделают" Украину вместе с Путиным - если мы это позволим", - подчеркнула Фриз.
В первую очередь, это свидетельствует о том. что в стране намечаются дополнительные олигархи.
Зебіл, ти підтвердив свій діагноз.
↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
1.освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
2.право на языковое самоопределение;
3.участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
4.содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
5.создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
а Зелєнський то дитя його порока.
Кстати, ваш дружбан принц Ринат вас хоть пригласил на новоселье в свой королевский замок на Лазурном берегу кости под столом пособирать? Ато помнится вы за него так сильно переживали и за его *зеленые* тарифы которыми он с ваших слов кормил всю Украину
Чи тебе як завжди лохонули?
В агонии такой бред несут, шо жесть просто)))
Виталий Портников.
ПЛОХО ЧТО В УКРАИНЕ ДЕПУТАТЫ ЖТОГО НЕ ПОНИМАЮТ
«Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана одобрили в первом чтении законопроект, который ускоряет получение гражданства республики этническими казахами-репатриантами. Об этом «Фергане» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.»
Вот Орбан раздал 500 000 паспортов жтничным венграм и теперь на выборах они его выбирают .
Хотя в Будапеште нормальнее венгры против руцкого Орбана
Вот и в Украине хотят увеличить ЧУЖОГО ЭЛЕКТОРАТА , не понимающего ЗА ЧТО БОРЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ УКРАИНЕЦ
Щас раздадут гражданство уехавшей ВАТЕ ( в Израиль, в ЕС, в рашу) и жтой массой ВО ГЛАВЕ С СИВОХОЙ И ЕРМАКОМ начнут уничтожать украинскую нацию
теперь все в руках ***** с мертвечуком
Результат сепаратных переговоров в Омане
Це крах.
Кацапи дають громадянство українцям, а ЗЕ фактично погодився його легалізувати.
Как можно юридически убивать то, чего юридически не существует? Что есть та "самоидентификация" и нах нужна народу? Она одна на всех, или у Фриз с корешами своя, а у меня - другая?
из этого вытекает, что представители олигархии - главная антироссийская сила и величайшие патриоты, готовые хоть завтра подарить страну США.