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Все про:Зеленский (4537) Фриз (178) Европейская Солидарность (255)

 Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз

Кадровые изменения в Офисе Зеленского свидетельствуют о том, что пророссийское окружение президента взяло верх над представителями олигархии. И это может привести к стремительной сдаче национальных интересов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Евросолидарности" Ирина Фриз.

"На что повлияют последние изменения от" потерпевшего ", или в чем будет заключаться их действие:
1. Парламент будут "ломать" на принятие решений о проведении в этом году выборов в ОРДЛО. Легализация сепаратистских режимов и инфильтрация многомиллионного населения с паспортами РФ, которое сейчас находится на временно оккупированных территориях (от 4-6 млн. человек). Прямой удар по нашей унитарности, ведь создает все предпосылки для растерзания Украины.

2. Амнистия боевикам, которые станут активным участниками "срежиссированного" бутафорского избирательного процесса осенью.

3. Принятие законопроекта о двойном гражданстве, что противоречит Конституции и де-юре убивает нашу самоидентификацию", - отметила нардеп.

"Если раньше говорили о "ползучем" или гибридном реванше, то теперь у нас будет реванш в "турборежиме", ведь время идет, рейтинги и дальше будут сыпаться, а "большой брат" требует расчистить плацдарм. Они "сделают" Украину вместе с Путиным - если мы это позволим", - подчеркнула Фриз.

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Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175043
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко надиктовував Меркель, що Зеленський повинен призначити головою ОПи ФСБ-шника?

Зебіл, ти підтвердив свій діагноз.
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Что кацапы, что олигархи - два сорта говн...
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Все стараются побыстрей поупражняться в клювите базарной.
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Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз

В первую очередь, это свидетельствует о том. что в стране намечаются дополнительные олигархи.
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Нет - не "шило на мыло", скорее "пурген на бледную поганку"...
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Что кацапы, что олигархи - два сорта говн...
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Терпите ,скоро на кацапо-ж олигорхат будете пахать,любители «сватов» и старших братьев
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Ну так все претензии к Порошенке, ведь он "Минские договоренности" надиктовал так Меркель.
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Порошенко надиктовував Меркель, що Зеленський повинен призначити головою ОПи ФСБ-шника?

Зебіл, ти підтвердив свій діагноз.
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11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
1.освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
2.право на языковое самоопределение;
3.участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
4.содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
5.создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
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Де написано про призначення ФСБ-шників?
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При чем тут ваши фантазии? Кто такой "ФСБ-шників" и какое отношение он имеет к Минским соглашениям???
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Стаття про кадрові зміни в ОП Зеленського, а ти припів сюди Порошенка.
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Чё, Тебил, не доходит, что не все кто против барыги зебилы? Сядет твой шоколадный бох, и зеленский сядет, может быть даже в одну камеру.
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теперь якщо невістка вср..лась, всі претензії до "Порошенка, який підписав....",

а Зелєнський то дитя його порока. Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз - Цензор.НЕТ 1767
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от спасибо шо ты глаза нам открыл . мы то думали это Зеля мудак а оказывается во всем как обычно виноват Порох Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз - Цензор.НЕТ 4708
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какие такие "минские"?)) минские закончились в декабре 2019го.... Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз - Цензор.НЕТ 1381
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Приход к власти в Украине Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса.
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Так най-найперший пункт Мінських угод - повне припинення вогню. Якщо його не виконали, то чо переходять до розведення військ чи говорять про вибори??? Чо слуги спішать поперед батька в пекло???
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Та да, представники української олігархії програли представникам російських олігархів...
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лучше ампутировать те анклавы...- спросите медиков, они подтвердят..., иначе ГАНГРЕНА
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А вам би хотілось щоб взяло верх пропотрохівське оточення, бо якщо не вони, то все решта проросійська. Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз - Цензор.НЕТ 4494
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ты и твои друзья и дрочите с именем Пороха на устах или на устах масса белка, а Порох в не идет с головы?
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Це ви на нього дрочите разом з хвойдою фриз,і всім своїм кривим канало-свинарником.
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зебил, ты даже и не скрываешь что любишь путина)
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Звісно,це ж я на мові окупанта волав ***** прийди,та й досі собачою гавкаєш.
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ти нік свй бачило чудо, козломорде))) "Мова окупанта"
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Спитай у нього,бо я з худобою не спілкуюсь. Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз - Цензор.НЕТ 6617
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Главное чтобы евроблях небыло и *зеленые* тарифы никто не отменил. Верно я говорю *******?
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а ты евробляху спалыв и жигуля у Пети купыв?
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типичный зебил ALEX SUROVV за возможность ездить на корыте за 500 евро - продаЛ не только украину, но и всю свою семью кацапам...
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Ты что то путаешь свинорыл, Ето не я продал Украину а вы порохоскоты, которые торгуете росийскими жигулями в обход санкция и поставляете електроенергию окупантам на окупированные территории по цене в 2 раза дешевле чем украинцам Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии, - Фриз - Цензор.НЕТ 3979
Кстати, ваш дружбан принц Ринат вас хоть пригласил на новоселье в свой королевский замок на Лазурном берегу кости под столом пособирать? Ато помнится вы за него так сильно переживали и за его *зеленые* тарифы которыми он с ваших слов кормил всю Украину
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А що ти так вчепився у ті євробляхи? Зеленський же відмінив розмитнення?
Чи тебе як завжди лохонули?
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Щось ти не зрозуміле написав.То у вас, любителів ***** і совка, шифр такий?
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Штейн - сплав сульфида железа FeS с сульфидом получаемого металла (например, Cu2S).
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Я вам еще 5 лет назад говорил что я злопамятный и всю жизнь вам буду напоминать как вы все просрали из-за своей алчности и тупости. И ЗЕ тоже все припомнится и аукнется не беспокойся
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главное, что "Пороха прогнали", а любовь к путину и мышебратство у зебилов - в крови, верно - зебил?))
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Смешно смотреть на конвульсии неудачников)))
В агонии такой бред несут, шо жесть просто)))
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"Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
Виталий Портников.
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при винницком вальцманате такого не было?
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Власть боится поставить на референдум вопрос о капитуляции или признании автономии *днр*. Потому что знает что люди скорее захотят отсоеденить ту гангрену от Украины чем всю страну поставить на колени и вернуть под контроль Рашки, с выплатами репараций победителю.
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Рашка продолжает экспериментировать с бывшими республиками
ПЛОХО ЧТО В УКРАИНЕ ДЕПУТАТЫ ЖТОГО НЕ ПОНИМАЮТ
«Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана одобрили в первом чтении законопроект, который ускоряет получение гражданства республики этническими казахами-репатриантами. Об этом «Фергане» сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.»
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Для чего это делается?

Вот Орбан раздал 500 000 паспортов жтничным венграм и теперь на выборах они его выбирают .
Хотя в Будапеште нормальнее венгры против руцкого Орбана
Вот и в Украине хотят увеличить ЧУЖОГО ЭЛЕКТОРАТА , не понимающего ЗА ЧТО БОРЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ УКРАИНЕЦ
Щас раздадут гражданство уехавшей ВАТЕ ( в Израиль, в ЕС, в рашу) и жтой массой ВО ГЛАВЕ С СИВОХОЙ И ЕРМАКОМ начнут уничтожать украинскую нацию
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написала пропагандистские страшилки. туфта.
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Та ладно. Они все заодно - просто стратегию поменяли и поставили нужных им людей.
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раньше местные олигархи решали
теперь все в руках ***** с мертвечуком
Результат сепаратных переговоров в Омане
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гляжу на ветку зелеботы, как мухи на говно слетелись...... ))
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что не зделаешь то хреново для 8% пастухов даже двойное гражданство уже плохо😁😁
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Был уже один такой. Обещал бандитам - тюрьмы. Тогда ему поверили...
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Эта фриз...Реально отмороженная )) Смешала коней с людьми )) Хороших наших олигархов,на проросийских )) - Баба реально не соображает,шо то и это - плохо ))
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Если речь идёт о двойном гражданстве , то новые граждане НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ , БЫТЬ ВЫБРАННЫМИ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ, РАБОТАТЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ - для этого есть АБОРИГЕНЫ , которые родились: выросли, выучились на территории. Украины
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Уявіть, якщо в нас в державі з'являться мільйони росіских громадян ?
Це крах.
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Тут вже ніякі умови нічим не зарадять.
Кацапи дають громадянство українцям, а ЗЕ фактично погодився його легалізувати.
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по закону о гисслужбе это и есть . но по факту мыролюбность и тамжынашелюдизм продолжается.
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Насправді Фріз більше говорила про швидкий реванш та повзучу окупацію України.
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"Принятие законопроекта о двойном гражданстве де-юре убивает нашу самоидентификацию.Источник: https://censor.net.ua/n3175043"
Как можно юридически убивать то, чего юридически не существует? Что есть та "самоидентификация" и нах нужна народу? Она одна на всех, или у Фриз с корешами своя, а у меня - другая?
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Если точнее, то свидетельствует что зеля решил подписаться на кацапские гарантии что через 4 или меньше лет его не посадят за нынешние художества...
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Всем, кто хочет участвовать в дискусе про двойное гражданство , рекомендую почитать КАКОЙ КОШМАР твориться в Казахстане всвязи с новыми гражданами из соседних республик- уже дошло до резни
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ничего страшного в Казакстане не происходит. Просто казахи показывают место другим, не коренным жителям. Украине нужно у казахов учиться.
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" Изменения в Офисе Президента свидетельствуют о том, что пророссийское окружение Зеленского взяло верх над представителями олигархии"

из этого вытекает, что представители олигархии - главная антироссийская сила и величайшие патриоты, готовые хоть завтра подарить страну США.
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рєжим Зє!льоной плєсєні хоче приєднати Україну до лугандона і Криму с послєдующім воссойєдінєнійєм с вєлікім расійскім наротом
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Петрові поросята похудали, але інколи ще хрюкають )
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Дык, вы главное продолжайте сидеть на попе ровно! Опа-зиция клоунская...
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ЧОму в новинах транслюються висловлювання шоколадних трольчих - нікчем ? Вона за грошіговоритть те, що їй наказано. Цікаво, чи Цензор працює по такому самому принципу? Тоді йому не довго залишилось.
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