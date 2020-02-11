 Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля, - пресс-служба олигарха

Об этом сказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно, господин Ахметов был приглашён и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", - сообщили также в пресс-службе.
Ранее в СМИ была опубликована фотография Ахметова, выходящего из здания НАБУ.
Апеляційна палата скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Клюєва.
10.02.2020, 09:00 Суд стягнув з держави на користь метзаводу Ахметова 106 млн грн ПДВ і стільки ж пені
Не был, не был, не был, не был...
Даже рядом не стоял!
...К угнетающей верхушке
Больше не принадлежу!.. "(с)
ну-ну....