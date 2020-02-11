 Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля, - пресс-служба олигарха

Об этом сказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, господин Ахметов был приглашён и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", - сообщили также в пресс-службе.

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Ранее в СМИ была опубликована фотография Ахметова, выходящего из здания НАБУ.