EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1080  18
Все про:НАБУ (3049) Ахметов (1878)

 Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля, - пресс-служба олигарха

Ринат Ахметов во вторник давал в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) пояснения в качестве свидетеля.

Об этом сказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, господин Ахметов был приглашён и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", - сообщили также в пресс-службе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ахметов приезжал в НАБУ. ФОТОрепортаж

Ранее в СМИ была опубликована фотография Ахметова, выходящего из здания НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3175042
 
 
 Топ комментарии
 
Свидетель чего,бомбы взорвавшей брагина?
 показать весь комментарий
 
Ще одна перемога зеленої гнилі...

Апеляційна палата скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Клюєва.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
руки прочь
 показать весь комментарий
 
- Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: «Я родиласть в семье бедного нефтепромышленника…», - у меня ничего не получается.(с)

 показать весь комментарий
 
 
Ще одна перемога зеленої гнилі...

Апеляційна палата скасувала заочне взяття під варту колишнього глави Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Клюєва.
 показать весь комментарий
 
 
Свидетель чего,бомбы взорвавшей брагина?
 показать весь комментарий
 
 
Ахметка чист..., ну как слеза ребёнка. Что к нему, НАБУ, докопалось..!? Ахметов был вызван в НАБУ в качестве свидетеля, - пресс-служба олигарха - Цензор.НЕТ 7237
 показать весь комментарий
 
 
***** , или .... Ахметова викликали в НАБУ як свідка, - пресслужба олігарха - Цензор.НЕТ 6879, если ***** , то не получится- это "система" - змей горыныч
 показать весь комментарий
 
"Не имел, не состоял.
Не был, не был, не был, не был...
Даже рядом не стоял!
...К угнетающей верхушке
Больше не принадлежу!.. "(с)
 показать весь комментарий
 
Свідок Роттердам +, і порохобарига теж.
 показать весь комментарий
 
 
Шо ж це робицця? При Петі такої херні не було! )))
 показать весь комментарий
 
 
Сдается мне, ЗЕБЕня єднає олігархів всієї країни Ахметова викликали в НАБУ як свідка, - пресслужба олігарха - Цензор.НЕТ 9631



ну-ну.... Ахметова викликали в НАБУ як свідка, - пресслужба олігарха - Цензор.НЕТ 2644
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх