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Все про:образование (1935) школа (1992) Минобразования (1178) Новосад (78)

 Необходимо внедрить поддержку маленьких школ, откуда невозможно подвозить детей, - Новосад

Нужно применить определенные корректирующие подходы для финансирования образования в местностях со сверхнизкой плотностью населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявила министр Анна Новосад.

"Сегодня мы проехали 9 школ Черниговской области. Среди них - заведения, где учатся 42 ученика, 40 учеников, что, конечно, очень мало. И мы видим, что в случае вашей области это не результат неэффективности, потому что здесь закрыто очень много школ, и вы активно работаете с сетью. Основная проблема - плотность населения. Здесь просто физически мало людей: есть районы, где живут 7 человек на 1 кв км. Расстояния между маленькими школами такие, что вы физически не можете возить учеников", - отметила она.

Новосад добавила, что помимо финансирования первоочередной является разработка программ образовательной поддержки для таких заведений.

"Основной вызов для малокомплектных школ - это качество образования в них. Мы должны работать с учителями и давать детям в таких заведениях больше возможностей, чтобы они могли получать лучшие знания и навык", - отметила министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175040
 
 
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Оставьте детей и их школы в покое .
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Вони ще можуть взяти "під особистий контроль",як справи про напад на активістів.
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Я знаю учителей в селах,которые не знают таблицы умножения.Случайные люди учат детей в селах,зачастую.Сильные учителя состарились.
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