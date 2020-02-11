 Необходимо внедрить поддержку маленьких школ, откуда невозможно подвозить детей, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявила министр Анна Новосад.

"Сегодня мы проехали 9 школ Черниговской области. Среди них - заведения, где учатся 42 ученика, 40 учеников, что, конечно, очень мало. И мы видим, что в случае вашей области это не результат неэффективности, потому что здесь закрыто очень много школ, и вы активно работаете с сетью. Основная проблема - плотность населения. Здесь просто физически мало людей: есть районы, где живут 7 человек на 1 кв км. Расстояния между маленькими школами такие, что вы физически не можете возить учеников", - отметила она.

Новосад добавила, что помимо финансирования первоочередной является разработка программ образовательной поддержки для таких заведений.

"Основной вызов для малокомплектных школ - это качество образования в них. Мы должны работать с учителями и давать детям в таких заведениях больше возможностей, чтобы они могли получать лучшие знания и навык", - отметила министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн