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 Политика Украины
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 Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не читает Телеграм-каналы, только несколько раз открывал и увидел, что в них "в целом какой-то хаос и сюр".

"Телеграм-каналы я лично не читаю. Телеграм-каналы я открывал несколько раз. "Джокер" этот появился, "Темный рыцарь", "Легитимный" есть такой. Во-первых, я не могу читать что-либо, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди придумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то "сюр". Этот хаос влияет на информационное поле, порождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что не считает всех людей, которые сегодня ведут блог, влог или Телеграм-канал, журналистами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1"

"Если бы в хирургии каждый, кто брал скальпель, имел бы право оперировать, было бы много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть труднее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, не профессионал, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3175039
 
 
 Топ комментарии
 
Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал", - указал он.

Вот нах"ра ты это сказал? Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7090
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Вова, а ти слухав себе зі сторони коли ти щось пробуєш пояснити своїми словами - ото дійсно сюр. Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5523
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Смешно слышать о грамматических ошибках...от чувака который без бумажки трех слов связать не может....
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Граммарнаци наша бубочка! Он оно чьо Міхалич! Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9195
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Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал", - указал он.

Вот нах"ра ты это сказал? Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7090
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що написала мендель, нелох прочитав
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Если бы в хирургии каждый, кто брал скальпель, имел бы право оперировать...

А керування державою це не стосується????
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Сюр почався коли ти взяв до руки булаву президента!
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ты пропустил запятую, ты расстраиваешь Зеленского !
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Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский
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А перевіряють ці телеграм-канали Мендель і Новосад (міністр освіти), які пишуть з помилками?
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Ты, Зе, всюду первый,
Победитель, чемпион.
В торт падает соперник,
Богдан посрамлен.

Сел твой обидчик в лужу
И ты вышел в короли,
Ах, Зе, почему же
Так грустны глаза твои.

Зе, Зе, смешной чудак,
Ты с экрана смотришь снова в огромный зал.
Зе, Зе, великий маг,
Промолвив бред ты все сказал.
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Господі...Будда...Аллах...та прочі Посейдони всіх релігій...пантеонів та конфесій

ЗАТУЛІТЬ ЙОМУ НАРЕШТІ ПЕЛЬКУ!)))
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Сюр це ти, Сабаков, богдан, Савлоха та іньші потвори
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видел, что в них "в целом какой-то хаос и сюр".Источник: https://censor.net.ua/n3175039

У ВР тоді теж не варто заходити.)
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там, главпотерпевший, реальное отношение к тебе и твоей молодой команде уродов
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ось тепер зебільйо може зрозуміти, наскільки відсутній інтелект у коломойського шута
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Таки да. Чомусь пишут Канада, а не Канадія. Всіх відправити на Лікбез!
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Це неперевершено... Припіздєнт - фєлолаХ🤣 - если "зашкварился" депутат от партии Источник: https://censor.net.ua/n3174978
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ЗЕ ніколи не любитиме Україну, -що б не сталося. Навіть якщо він сам, якимось неймовірним дивом, "прозріє", -він усвідомить, що зробив країні ЗЛО. І почне ненавидити країну вже саме за те зло, що сам їй зробив. А хто йому "свій", зараз? Він казав: "Мої батьки і моя родина". Ото ж
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Блеснул интеллектом и это Все я под столом Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8340
я с ним согласен в одном что выбрав его мы получим очень много жертв и разрушений
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Просто, вони не можуть собі цього дозволити

Польща:
- форма правління - парламентсько-президентська республіка, в якій президент відповідає за зовнішню політику та оборону
- населення - 39 мільйонів осіб
- бюджет на 2020 рік (видатки) - 435,3 мільярдів злотих, що по курсу на сьогодні (6,3) становить - 2,74 трильйона гривень
- видатки на утримання президента - 143,6 мільйонів злотих, що по курсу на сьогодні становить 904 мільйони гривень

Україна:
- форма правління - парламентсько-президентська республіка, в якій президент відповідає за зовнішню політику та оборону
- населення - хз, 0,888, приблизно таке ж як в Польщі
- бюджет - 1,18 трильйона гривень
- видатки на утримання президента - 916 мільйонів гривень.

Таким чином:
- форма правління і функції президента в Україні і Польщі приблизно одинакові
- населення приблизно одинакове
- бюджет Польщі в 2,5 рази більший
- Польща на утримання президента витрачає менше, ніж ми на утримання велосипеда.

Хто зробив себе разом?
Mason Lemberg
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Вова, а ти слухав себе зі сторони коли ти щось пробуєш пояснити своїми словами - ото дійсно сюр. Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5523
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Возвел себе один шакал
Еще при жизни пьедестал,
Залез и встал.
Стоит так день, стоит другой -
Грудь колесом, спина дугой,
Хвост кочергой.
Народ смотреть толпой валит:
Кто он такой? Зачем стоит?
Стал знаменит.
Но только умер тот шакал,
Лев каменный на пьедестал
Навечно встал.
Тот лев, что праведно судил,
На браконьеров в бой ходил
И победил.

Тщеславья время не щадит,
Оно ему не льстит, а мстит -
Шакал забыт.
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Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский

Так вы ж и министра образования такого назначили, которая в слове "хер" три ошибки делает.
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Это правильно,особенно сейчас по отношению к профессии президента.
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Оманский, да ты кроме Веселых картинок в руках ничего не держал!!!

Давай в Ростов!!!
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Зеля, ти скажи краще, що тобі соромно читати про себе. Це буде правдивіше...
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Блазень, який плутає термос і Томос розповідає як він не любить граматичні помилки.
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Про граматичні помилки дуже весело чути від людини, яка державну мову толком не опанувала...
Дуже хотілося б побачити його під час написання щорічного радіодиктанту на День української мови та писемності)))
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Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский - Цензор.НЕТ 444

Одесса. ул.Пушкинская, угол Бунина. Кафе "Профитроли".
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Зеленский совершенно зря таскает на себе бронежилет. Эксперты ДБР уже доказали, что если обмочить кевлар, то он теряет прочность.
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Смешно слышать о грамматических ошибках...от чувака который без бумажки трех слов связать не может....
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Вова, "хаос и сюр" возникает всегда, когда ты без бумажки рот открываешь...
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Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал",

В. А. Зєлєнскій.
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А чем политика отличается от хирургии?
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Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал Источник: https://censor.net.ua/n3175039

За знищення інституту президенства в Україні тобі, Вова, "відмінно"!
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Красиво Зеленский поимел всех лохов: газ в Европе почти втрое дешевле, чем в Украине

«На европейских биржах, стоимость газа за тысячу кубов составляет сейчас 100 долларов.
Украинцам же, в январе-феврале по указанию Зеленского продают газ (с учетом транспортировки) почти по 7000 грн за тыс кубов. То есть - примерно по 285 долларов.
Красиво Зеленский «поимел» всех лохов, которые голосовали за него на выборах...», - политолог Дмитрий Корнейчук.

7 февраля цена газа на европейском хабе ********* по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м.
На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% - со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м.
Это минимальный уровень февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 года…

Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1694

"Люди холопского звания - сущие псы иногда
Чем им сильней наказание, тем им милей господа"
(Н. А. Некрасов "ЗЕлепуты")
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зато на хабе нет стоимости транспортировки к каждой квартире
Что из носу наковыряли-то в платежку и дописали
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теперь есть
Ермак
Можно вообще ничего не читать-он все расскажет
и все за поцЗедента сделает
Можно ехать в Оман и уже не возвращатся
За тебя все решено
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Не делайте умный вид, не говорите правильных слов - вам не идет!!! Лучший выход - ничего не делать и ничего не говорить, а тем более - не писать! Для особо придирчивых - ударение в последнем слове на букве "а"!
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...грамматические ошибки ...цирк продовжується
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