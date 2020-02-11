 Телеграм-каналы я не читаю: в каждом предложении страшные грамматические ошибки, какой-то хаос и "сюр", - Зеленский

"Телеграм-каналы я лично не читаю. Телеграм-каналы я открывал несколько раз. "Джокер" этот появился, "Темный рыцарь", "Легитимный" есть такой. Во-первых, я не могу читать что-либо, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди придумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то "сюр". Этот хаос влияет на информационное поле, порождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что не считает всех людей, которые сегодня ведут блог, влог или Телеграм-канал, журналистами.
"Если бы в хирургии каждый, кто брал скальпель, имел бы право оперировать, было бы много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть труднее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, не профессионал, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал", - указал он.
Вот нах"ра ты это сказал?
А керування державою це не стосується????
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А перевіряють ці телеграм-канали Мендель і Новосад (міністр освіти), які пишуть з помилками?
Победитель, чемпион.
В торт падает соперник,
Богдан посрамлен.
Сел твой обидчик в лужу
И ты вышел в короли,
Ах, Зе, почему же
Так грустны глаза твои.
Зе, Зе, смешной чудак,
Ты с экрана смотришь снова в огромный зал.
Зе, Зе, великий маг,
Промолвив бред ты все сказал.
ЗАТУЛІТЬ ЙОМУ НАРЕШТІ ПЕЛЬКУ!)))
У ВР тоді теж не варто заходити.)
я с ним согласен в одном что выбрав его мы получим очень много жертв и разрушений
Польща:
- форма правління - парламентсько-президентська республіка, в якій президент відповідає за зовнішню політику та оборону
- населення - 39 мільйонів осіб
- бюджет на 2020 рік (видатки) - 435,3 мільярдів злотих, що по курсу на сьогодні (6,3) становить - 2,74 трильйона гривень
- видатки на утримання президента - 143,6 мільйонів злотих, що по курсу на сьогодні становить 904 мільйони гривень
Україна:
- форма правління - парламентсько-президентська республіка, в якій президент відповідає за зовнішню політику та оборону
- населення - хз, 0,888, приблизно таке ж як в Польщі
- бюджет - 1,18 трильйона гривень
- видатки на утримання президента - 916 мільйонів гривень.
Таким чином:
- форма правління і функції президента в Україні і Польщі приблизно одинакові
- населення приблизно одинакове
- бюджет Польщі в 2,5 рази більший
- Польща на утримання президента витрачає менше, ніж ми на утримання велосипеда.
Хто зробив себе разом?
Mason Lemberg
Еще при жизни пьедестал,
Залез и встал.
Стоит так день, стоит другой -
Грудь колесом, спина дугой,
Хвост кочергой.
Народ смотреть толпой валит:
Кто он такой? Зачем стоит?
Стал знаменит.
Но только умер тот шакал,
Лев каменный на пьедестал
Навечно встал.
Тот лев, что праведно судил,
На браконьеров в бой ходил
И победил.
Тщеславья время не щадит,
Оно ему не льстит, а мстит -
Шакал забыт.
Так вы ж и министра образования такого назначили, которая в слове "хер" три ошибки делает.
Давай в Ростов!!!
Дуже хотілося б побачити його під час написання щорічного радіодиктанту на День української мови та писемності)))
Одесса. ул.Пушкинская, угол Бунина. Кафе "Профитроли".
В. А. Зєлєнскій.
За знищення інституту президенства в Україні тобі, Вова, "відмінно"!
«На европейских биржах, стоимость газа за тысячу кубов составляет сейчас 100 долларов.
Украинцам же, в январе-феврале по указанию Зеленского продают газ (с учетом транспортировки) почти по 7000 грн за тыс кубов. То есть - примерно по 285 долларов.
Красиво Зеленский «поимел» всех лохов, которые голосовали за него на выборах...», - политолог Дмитрий Корнейчук.
7 февраля цена газа на европейском хабе ********* по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м.
На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% - со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м.
Это минимальный уровень февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 года…
"Люди холопского звания - сущие псы иногда
Чем им сильней наказание, тем им милей господа"
(Н. А. Некрасов "ЗЕлепуты")
Что из носу наковыряли-то в платежку и дописали
Ермак
Можно вообще ничего не читать-он все расскажет
и все за поцЗедента сделает
Можно ехать в Оман и уже не возвращатся
За тебя все решено