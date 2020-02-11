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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (135) Зеленский (4537) СМИ (3312) фейк (245)

 Планов "закрутить" журналистов у меня нет, но фейки - это совсем другой вопрос, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно бороться с дезинформацией и фейками, которые раскалывают страну, но не с честными журналистами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя предложенный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским законопроект "О противодействии дезинформации".

"Планов, что в ближайшее время мы примем какой-то закон, чтобы "зажать", "закрутить" журналистов, у меня совсем нет. О нас и так столько всего уже было вымышленного. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия очень сильно с этим связана. У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов", - сказал он.

Зеленский отметил, что совсем другой вопрос – это фейки.

"Главная проблема дезинформации – в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие-то санкции", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу не смеяться, но в "СН" тоже против законопроекта о дезинформации, - Потураев

Президент указал, что против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые "влияют на общественное здоровье и порождают распри".

Он обратил внимание, что все цивилизованные страны сейчас борются с дезинформацией и фейками, США и Великобритания были первыми, кто выделил достаточно серьезные средства на программы борьбы с дезинформацией.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3175038
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так понятно.
Человек пришедший к власти за счет оболваниявания стада фейками опасается что эту технологию могут использовать против него.
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Сказал тот, кто на фейках пришел к власти.
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артист пацан -сам абсолютний фейк Голобородька, задурив бошку безмозглим зебілам, а фейки недовподоби Планів "закрутити" журналістів у мене немає, але фейки - це зовсім інше питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1138
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Не быть ему Наполеоном
Рост вроде тот, да масть не та
Вот если только взять, как клоун
Воскликнуть "Апп!!!" и вылезть из торта. Планів "закрутити" журналістів у мене немає, але фейки - це зовсім інше питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8941
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Цей до рівня пізнього януковоча дійшов за 9 місяців.
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ай вей такі Ж ТАК.. але трошечки Ж не ТАК!! Планів "закрутити" журналістів у мене немає, але фейки - це зовсім інше питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 369
ЗАКОН про ДЕЗІНФОРМАЦІЮ розповсю́джуватиметься не тільки на журналістів а й на політиків.. і навіть на шмарклю=брехливу НІХТО Ж НЕ ЗАБУВ як вони брехали на ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО
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Ну так понятно.
Человек пришедший к власти за счет оболваниявания стада фейками опасается что эту технологию могут использовать против него.
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Дааа помню, весной 2014 главный кандидат вещал много фэйков. Да и последующие 5 лет тоже.
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...какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу..... интересно, а Беня разрешил ему так говорить?
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он его уже не боится. у него есть крыша в виде *****
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Тайна смерти Михаила Порошенко. Убивал ли президент Украины своего родного брата 1+1 (что с этим делать их накажут?)
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То, что он его убил, вопрос решенный. Съел или нет, вот интрига.
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В Европе есть даже Министерство Правды, не помню как точно называется, которое борется с "неправдивой информацией". Украина просто перенимает европейский опыт.
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_Планов у него нет... (оно имело в виду намерений). Найдутся даже дураки, которые в это поверят.
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кстати про фейки...почему бы не начать с фейкометчиков "1 рупь+1 шекель"?
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Сказал тот, кто на фейках пришел к власти.
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І як ти, клоун, збираєшся побороти російські фейки? Чи то не вони твоя ціль?
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ага. слышали мы Пояркова. он там тебя такими "фейками" кроет мама не горюй.
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а пресловутая "торговля на крови", "збагатився у 83 рази", "война выгодна только олигархам", "липецкая фабрика", "кінець епохи гідності", "весна прийде - саджати будемо" - это не фейки?
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"фейки" всегда был удобный предлог закрыть рот неудобной прессе, a в жестком варианте - садить.
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именно по той причине, шо я сказал выше.
но если бы доня только заинулся о каком то "законе о медиа" - ето было бы последнее, шо все бы услышали из его рта в качестве Президента.
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да ну, а Цукерберг давал даже показания в Сенате и Палате представителей Конгресса США, но ты забыл, наверное
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тебя оболгали? публично?
иди в суд - есть закон о защите чести, достоинства и деловой репутации - ни о каком законе о медиа речи нет и быть не может, но ты забыл, наверное
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https://kfund-media.com/vlada-kaliforniyi-uhvalyla-najzhorstkishyj-u-ssha-zakon-pro-merezhevyj-nejtralitet/
Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун підписав закон про мережевий нейтралітет, який встановлює рівність усіх сайтів і веб-сервісів, повідомив The Verge.
Прийняті законодавчі норми, найжорсткіші серед штатів США, забороняють інтернет-провайдерам блокувати доступ до окремих сайтів і додатків, а також регулювати швидкість їх завантаження. Під заборону потрапив і першочерговий показ платного контенту.
За кілька годин після підписання адміністрація Дональда Трампа подала позов проти каліфорнійського закону. Аргументується позов винятковим правом федерального уряду регулювати мережевий нейтралітет. Повноваження регулятора покладено на Федеральну комісію із зв'язку (FCC).
Голова FCC Аджіт Пай (Ajit Pai) раніше назвав законопроект «радикальним, антиспоживчим і незаконним».
Міністерство юстиції США розцінило каліфорнійський закон як спробу «підірвати політику федерального уряду шляхом запровадження обтяжливих правил щодо безкоштовного інтернету».к примеру... или может этого не всё не так?
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забороняють інтернет-провайдерам,
а теперь внимание - блокувати доступ до окремих сайтів і додатків, а також регулювати швидкість їх завантаження.
не знаток калифорнийских инициатив, но даже тут вижу более свободный доступ к информации, а не ограничения на нее.



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ну я тебе не просто так в конце написал "к примеру", и выделил про федеральную комиссию по связи, я к тому - что всё ж таки регулируются правительством эти вопросы
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безусловно есть какие то нормы, но в первую очередь ето касается неутечки персональных данных пользоватетей, за шо то же цукерберг по первой "ходке" и потел в Конгрессе, информация о "мордакнижниках" оказалась в сободном доступе и во вторых равные возможности для для политических партий быть представленными в медиа пространстве - видимо на ето и была направлена калифорнийская "инициатива".
никакой речи ни о каком "законе о медиа", а тем более на федеральном уровне нет.
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ну правильно, а Донни зарубил эту инициативу, если возвращаться к моему примеру, и там не про персональные данные... Цукерберг, насколько мне известно, давал показания не только по поводу персональных данных
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Ты сам и твоя зекоманда фейк, выбранная зезомбированным населением.
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ту плєвєла от зьорєн і козєлов от овнов нєлєгко отлічіть. Особєнно, руководствуясь політічєской нуждой. Кстаті, рєжим Зє!льоной плєсєні - йєщо тот фєйкомьот! А шо остайоца дєлать, йєслі утаівать шіло в полішинелє
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********** з Дубинського,або з петуШарія,там і без фейкового закону є за що притягувати.
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Народ хочет, чтобы им правил честный, добрый, мудрый и волевой человек. Но в конституции написано, что править может только один.
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А как быть с теми фейками, которыЕ ОН САМ И РАСПРОСТРАНЯЕТ.
1.Первый фейк--Дело Шеремета(сам выбрал виновных и теперь надо отпускать людей);
2.Предвыборное враньё(а их, обещаний, там, как собак не резанных);
3...............
Предлагаю всем продолжить фейки президента, за которые он должен получить люлей.
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ой-йой, хто би розказував за фейки, як не один з касапів пригожина Виктор Потоцкий c0ec5c80, що тут їх і розповсюджує.
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Тебе ж на фейках вибрали, сцикло зелене.
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Що там з Свинарчуками, Мальдівами і з"їденим братом Порошенка? Ти ж сам прийшов на фейках на політичний Олімп. Зеленський - це брехлива істота, він замінив реальність брехливою віртуальністю і віпихнув її у голови довірливих українців.
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" Какие-то платформы, какие-то бенефициары, ... за какие-то средства..."
Что-то мне Леня Космос вспомнился... "Я и моя молодая команда... Что-то делаем..." Планів "закрутити" журналістів у мене немає, але фейки - це зовсім інше питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 274
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Закрутив Богдана, закрутить і фуйла, честь зенелоху і хвала.
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Всё правильно. Клеветников и ботофермы надо щемить по закону.
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Він не хоче згадати журналістку Олену Біленьку, для якої він вимагає тюрми?
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Зеленський наказав кремлевского Медведчука. Відео пруф! Смотреть до конца. Шапито СН.

https://twitter.com/Redcoukr_/status/1225100951884877825
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Главная проблема дезинформации - в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие-то санкции",зря порох не прикрыл квартальщиков ишь как поет...?
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У Трампа, к примеру, все "фейк", что не прославляет "самого великого из Президентов США", малейшее собственное мнение, отличное от Трамповского - "фейк"! У нас теперь тоже так?
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Чесний, це той, що віддано готовий служити будь якій владі, як го#дон, чи соловйов... Головне, щоби гроші капали... Он як бородата жінка, з прокладками, на паровозі...
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