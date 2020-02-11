 Планов "закрутить" журналистов у меня нет, но фейки - это совсем другой вопрос, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя предложенный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским законопроект "О противодействии дезинформации".
"Планов, что в ближайшее время мы примем какой-то закон, чтобы "зажать", "закрутить" журналистов, у меня совсем нет. О нас и так столько всего уже было вымышленного. Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия очень сильно с этим связана. У меня нет никакого желания вмешиваться в честную работу журналистов", - сказал он.
Зеленский отметил, что совсем другой вопрос – это фейки.
"Главная проблема дезинформации – в том, что она способствует расколу нашей страны. Какие-то платформы, какие-то бенефициары, неукраинские из разных уголков мира за какие-то средства просто делают грязную работу. Это политика, такая агрессивная медийная политика. Против таких людей, против таких платформ должны быть какие-то хотя бы фиксации, какие-то санкции", - подчеркнул он.
Президент указал, что против Украины действуют системные платформы дезинформации, которые "влияют на общественное здоровье и порождают распри".
Он обратил внимание, что все цивилизованные страны сейчас борются с дезинформацией и фейками, США и Великобритания были первыми, кто выделил достаточно серьезные средства на программы борьбы с дезинформацией.
Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов.
Рост вроде тот, да масть не та
Вот если только взять, как клоун
Воскликнуть "Апп!!!" и вылезть из торта.
ЗАКОН про ДЕЗІНФОРМАЦІЮ розповсю́джуватиметься не тільки на журналістів а й на політиків.. і навіть на шмарклю=брехливу НІХТО Ж НЕ ЗАБУВ як вони брехали на ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО
Человек пришедший к власти за счет оболваниявания стада фейками опасается что эту технологию могут использовать против него.
но если бы доня только заинулся о каком то "законе о медиа" - ето было бы последнее, шо все бы услышали из его рта в качестве Президента.
иди в суд - есть закон о защите чести, достоинства и деловой репутации - ни о каком законе о медиа речи нет и быть не может, но ты забыл, наверное
Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун підписав закон про мережевий нейтралітет, який встановлює рівність усіх сайтів і веб-сервісів, повідомив The Verge.
Прийняті законодавчі норми, найжорсткіші серед штатів США, забороняють інтернет-провайдерам блокувати доступ до окремих сайтів і додатків, а також регулювати швидкість їх завантаження. Під заборону потрапив і першочерговий показ платного контенту.
За кілька годин після підписання адміністрація Дональда Трампа подала позов проти каліфорнійського закону. Аргументується позов винятковим правом федерального уряду регулювати мережевий нейтралітет. Повноваження регулятора покладено на Федеральну комісію із зв'язку (FCC).
Голова FCC Аджіт Пай (Ajit Pai) раніше назвав законопроект «радикальним, антиспоживчим і незаконним».
Міністерство юстиції США розцінило каліфорнійський закон як спробу «підірвати політику федерального уряду шляхом запровадження обтяжливих правил щодо безкоштовного інтернету».к примеру... или может этого не всё не так?
а теперь внимание - блокувати доступ до окремих сайтів і додатків, а також регулювати швидкість їх завантаження.
не знаток калифорнийских инициатив, но даже тут вижу более свободный доступ к информации, а не ограничения на нее.
никакой речи ни о каком "законе о медиа", а тем более на федеральном уровне нет.
1.Первый фейк--Дело Шеремета(сам выбрал виновных и теперь надо отпускать людей);
2.Предвыборное враньё(а их, обещаний, там, как собак не резанных);
3...............
Предлагаю всем продолжить фейки президента, за которые он должен получить люлей.
Что-то мне Леня Космос вспомнился... "Я и моя молодая команда... Что-то делаем..."
https://twitter.com/Redcoukr_/status/1225100951884877825