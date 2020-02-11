 Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский

"Мы вышли из этой сложной ситуации таким образом, что следующие 5 лет, как минимум, у нас будут серьезные нормальные отношения с США, лидером любой партии, которая победит на выборах – или это будет представитель демократов, или действующий президент Дональд Трамп", - сказал глава государства в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы не обидели ни одну сторону, мы не дали втянуть себя во внутренний конфликт в США. Они все - и демократы, и республиканцы - уважают наше поведение в этой ситуации", - отметил Зеленский.
Устами "бубочки" глаголет Ермак.
А что поделаешь, служба такая.
оптимист
а кто-то говорит, что в Рашке живут люди... на самом деле они - "человекоподобные"!
На одном российском форуме сегодня репортаж был, как они поросль свою юную,
Юнармиюхунвейбинов, возили на экскурсию в партизанскую деревню Бурятии. Поскольку Бурятия никогда фашистами оккупирована не была, нужно полагать, то мемориал бурятским партизанам, которые вели диверсии против Красной Армии в 20-х годах прошлого века.
Запоребрик - нормальная такая, тоталитарная страна.
Смотрите на ютуб.
Для меня константа - мы будем жить с избранным президентом 5 лет. Независимо от его рейтинга. И мне бы очень хотелось, чтобы это не было 5 лет ожидания следующего президента. Мне бы хотелось, чтобы этот президент хотя бы частично реализовал свои обещания своим избирателям. Я голосовал за Порошенко, я не очень верю в обещания Зе-команды. Но я не хочу 5 лет жить лишь тем, что каждое утро узнаю новый косяк депутата или министра, а к вечеру понимаю, что и это еще не беда.Источник: https://censor.net.ua/r3174853