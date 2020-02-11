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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4537) США (16127)

 Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на "серьезные, нормальные" отношения с США независимо от исхода президентских выборов в этой стране.

"Мы вышли из этой сложной ситуации таким образом, что следующие 5 лет, как минимум, у нас будут серьезные нормальные отношения с США, лидером любой партии, которая победит на выборах – или это будет представитель демократов, или действующий президент Дональд Трамп", - сказал глава государства в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы не обидели ни одну сторону, мы не дали втянуть себя во внутренний конфликт в США. Они все - и демократы, и республиканцы - уважают наше поведение в этой ситуации", - отметил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175037
 
 
 Топ комментарии
 
вот такие календарики начали развешивать в детских садах Мацквы..
а кто-то говорит, что в Рашке живут люди... на самом деле они - "человекоподобные"!
Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1554

Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6548
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У него, похоже, сегодня просто понос! Или срется с перепугу перед беней!
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Ти навіть знаєш, хто буде наступним президентом США ? Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4543
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Ти навіть знаєш, хто буде наступним президентом США ?
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Ермак ему сказал. Что-то "считать" у зели мозгов не хватает.
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У него, похоже, сегодня просто понос! Или срется с перепугу перед беней!
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Сеанс лапшетерапии для зеленых лохов. Сваты с кварталом перестали справляться с оболваниванием.
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"Шмена шаштава"(С) произошла, Богдан фсьо.
Устами "бубочки" глаголет Ермак.
А что поделаешь, служба такая.
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Следующие пять лет, тебя, ссыкливый осел, будет запад персонально чпокать на каждом повороте, т.к. ты бесхребетный предатель и враг своей собственной страны, и весь мир об этом знает!
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А сейчас какие ? Несерьёзные или ненормальные ?
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Йо-хо-хо-хо! Зеля, ты думаешь, что Трамп тебя за человека считает? Ты для Трампа даже не лох, ты зеленая жабка. Трам о тебя ноги вытрет, и не заметит. А если демократы победят, тебе лично ****** вообще.
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Т.е. Моника Зеленски - это еще не предел, не дно?

Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2627
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вот такие календарики начали развешивать в детских садах Мацквы..
а кто-то говорит, что в Рашке живут люди... на самом деле они - "человекоподобные"!
Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1554

Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6548
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О, это еще что.
На одном российском форуме сегодня репортаж был, как они поросль свою юную, Юнармию хунвейбинов, возили на экскурсию в партизанскую деревню Бурятии. Поскольку Бурятия никогда фашистами оккупирована не была, нужно полагать, то мемориал бурятским партизанам, которые вели диверсии против Красной Армии в 20-х годах прошлого века. Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5131
Запоребрик - нормальная такая, тоталитарная страна.
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.....а у нас : МАЛЬЧИК с МАЛЬЧИКОМ спит и этим ГОРДИТЬСЯ и хер ложил на АРМИЮ !!!
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В нього сьогодні пронос?.. Чи знову марафон в фудкорті?
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Зеля ещё пытается на пять лет верёд предсказать. Предскажи, где ты сам будешь тогда. Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9858
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Кстати, республиканцы намерены провести новое тщательное расследование.
Смотрите на ютуб.
Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4299
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боже яке воно убоге і дурне це зелене чмо
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ващето надо говорить только за себя...а значит 3,5 года
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не может быть норм. отношений между ворами- циниками и деловыми людьми. если вам жмут руку и улыбаются, значит им это выгодно и не более того
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Ю Луценко в своем интервью.

Для меня константа - мы будем жить с избранным президентом 5 лет. Независимо от его рейтинга. И мне бы очень хотелось, чтобы это не было 5 лет ожидания следующего президента. Мне бы хотелось, чтобы этот президент хотя бы частично реализовал свои обещания своим избирателям. Я голосовал за Порошенко, я не очень верю в обещания Зе-команды. Но я не хочу 5 лет жить лишь тем, что каждое утро узнаю новый косяк депутата или министра, а к вечеру понимаю, что и это еще не беда.Источник: https://censor.net.ua/r3174853
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.....завтра НАСТУПИТ комунизм !!! где то я это уже СЛЫХАЛ ((((
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Еще бы, Трампу репутацию подмочили, другого изберут....
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