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 Коронавирус в случае потери контроля над ним может заразить до 60% населения планеты, - The Guardian

Эпидемия китайского коронавируса может охватить до 60% населения мира, если контроль над ее распространением будет утерян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриеля Люнга.

Его предостережения прозвучали после того, как во Всемирной организации здравоохранения объявили, что недавно обнаруженные случаи выявления коронавируса у пациентов, которые никогда не были в Китае, могут оказаться лишь "вершиной айсберга".

Люнг, который возглавляет кафедру охраны здоровья в Гонконгском университете, отмечает, что главной задачей остается выяснение размеров и формы этого "айсберга".

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Большинство экспертов считают, что каждые 2 зараженных пациента в среднем могут передавать смертельный вирус примерно 5 людям. Таким образом, "уровень атаки" достигает 60-80%.

"60% населения мира – это страшная, большая цифра", - сказал Люнг журналистам The Guardian в Лондоне перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве. Даже если общий уровень смертности не превысит 1%, по мнению Люнга, количество погибших все равно будет очень большим.

Гонконгский ученый собирается сказать ВОЗ, что главная проблема – это масштабы всемирной эпидемии, которая нарастает. А второй приоритет – это выяснить, действительно ли сработали и сдержали распространение вируса жесткие методы Китая. Ведь если китайский подход был эффективным, тогда другим странам тоже стоит им воспользоваться.

Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали почти 2500 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже больше 1000 человек, 108 из них умерли 10 февраля.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3175036
 
 
 Топ комментарии
 
Скалецкая сказала хе"ня. Цей вiрус до нас i в дверi не постука. Если шо - всех вылечим. Скоропостижно.
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У нас 73% захворіли на Зевірус. Правда багато вже вилікувалися...
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_Да, эти летающие в воздухе крошечные ублюдки могут такой ****** устроить... Кетай от них уже выгребает.
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Китай с ними пытается как-то бороться. А наши зеленые ***** наоборот, ведут страну к масштабной эпидемии. Они идиоты, и думают, что смогут списать на вирус развал в экономике. На самом же деле их тоже ведут кукловоды из рашки. Для Украины вирус станет новым голодомором.
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Скалецкая сказала хе"ня. Цей вiрус до нас i в дверi не постука. Если шо - всех вылечим. Скоропостижно.
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У нас 73% захворіли на Зевірус. Правда багато вже вилікувалися...
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херню пишуть для лохів а чого не всі сто
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Частина людства живе без мізків!)))
Останні вибори це підтвердили...
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Вірусу туловіще інфікувати не по приколу!)))
А у нас таких 73% туловіщ...
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какой процент хоть раз болели гриппом? грипп знают как лечить, но всё равно есть случаи летальных исходов
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Китайцы....умоляю...
Заразите этим чудо вирусом нашего ШанПанЗЕя!))))
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гуано не тонет, но вирусы распространять может. так шо нинада. пусть лучше к себе заберут насовсем.
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11 000 000 население Хуаня (или Уханя, как его там). зараженных 40 000 = 0,36%. умерших 1 000 = 2,5% от зараженных. не слишком ли большие проценты нам размалёвывают?
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Це за данними комммуністичної партії Китая, що там на справді ні хто не знає.
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Це при тому, що уже встановлено, що саме у представників монголоїдної раси імунітет до коронавірусу чомусь найнижчий... Це, звісно, не значить, що європеоїди не можуть заразитися, але все одно показово!
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Да уж . Рядом же мокшандия ,эти е..анаты не упустят возможность упустить возможность и разнесут ее по всему миру.
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Вони вже це роблять, возять літаками Аерофлота, штрейкбрехери кацапські.
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Та всё фігня! Скелетская сказала, що то лише така хворма ОРВІ, з цим любий терапевт сімейний лікар справиться. Так само як і з туберкульозом і шизофренією які теж лікуватимуть амбулаторно з 1-го дня дурня 2020-го року.
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территория от дальнего востока до урала будет одна сплошная ненаселёнка ))
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свого часу "іспанка" охопила біля 20% населення планети..навіть враховуючи ******* реалії 80% виглядає дуже перебільшено..
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Тоді не було такого глобального переміщення населення.
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так..тому треба усі ці трансконтинентальні рейси припиняти..
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Когда говорят об *експертах* мне слезы глаза застилают. Все ети *експерды* работают на фармацевтические корпорации которые выбивают триллионы долларов на никому не нужные препараты.
Аналогичные *експерды* ето партии зеленых которые работают на крупные автоконцерны и нефтяных магнатов. Визжат что нужно каждый год покупать новую еще екологичнее машину притом умалчивают сколько загрязняется екологии чтобы делать каждый год новые автомобили. Я уже не говорю что никто не требует прекращения вырубки лесов
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Моя знакомая врач , кандидат медицинских наук, с большим опытом работы с больными, высказала предположение что китаезы экспериментировала с палочкой чумы в соединении с вирусом . Потому сейчас китайцы работают в противочумных костюмах, бо знают подноготную вируса
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Студенты мединститутов изучают методы борьбы с чумой, НО ДУРЕ СКАЛЕЦКОЙ ЭТО НИКТО НЕ ОБЪЯСНИЛ, потому они по телефону наблюдают прилетевших из Китая
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Смотрела фильм МЕДИЧИ - ПРАВИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ , там есть момент как в городе началась чума И ГОРОД СРАЗУ ЗАКРЫЛИ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД
Тоже самое сделали и китайцы.
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Сдержать эпидемию невозможно. Можно замедлить проникновение вируса на территорию страны, и выиграть время до появления первых лекарств. США, Австралия, Британия, Канада - все развитые страны это делают.

А наша зеленая плесень, наоборот, ведет страну к масштабной эпидемии. Они идиоты, и думают, что смогут списать на вирус развал в экономике. На самом же деле их тоже ведут кукловоды из рашки. Им нужно, чтобы четверть Украины вымерла.
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