 Коронавирус в случае потери контроля над ним может заразить до 60% населения планеты, - The Guardian

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриеля Люнга.

Его предостережения прозвучали после того, как во Всемирной организации здравоохранения объявили, что недавно обнаруженные случаи выявления коронавируса у пациентов, которые никогда не были в Китае, могут оказаться лишь "вершиной айсберга".

Люнг, который возглавляет кафедру охраны здоровья в Гонконгском университете, отмечает, что главной задачей остается выяснение размеров и формы этого "айсберга".

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Большинство экспертов считают, что каждые 2 зараженных пациента в среднем могут передавать смертельный вирус примерно 5 людям. Таким образом, "уровень атаки" достигает 60-80%.

"60% населения мира – это страшная, большая цифра", - сказал Люнг журналистам The Guardian в Лондоне перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве. Даже если общий уровень смертности не превысит 1%, по мнению Люнга, количество погибших все равно будет очень большим.

Гонконгский ученый собирается сказать ВОЗ, что главная проблема – это масштабы всемирной эпидемии, которая нарастает. А второй приоритет – это выяснить, действительно ли сработали и сдержали распространение вируса жесткие методы Китая. Ведь если китайский подход был эффективным, тогда другим странам тоже стоит им воспользоваться.

Напомним, что за последние сутки в Китае зарегистрировали почти 2500 новых случая заражения. От коронавируса на материковом Китае скончались уже больше 1000 человек, 108 из них умерли 10 февраля.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.