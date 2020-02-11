EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  291  15
Все про:Зеленский (4537) Меркель (1755) Донбасс (20629) нормандская четверка (1080)

 Зеленский и Меркель обсудили по телефону выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Федеральный канцер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Президент Украины в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.

Во время разговора также речь шла о необходимости продления персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1"

Источник: https://censor.net.ua/n3175034
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А шо обговорювали,те чого нема?Оце так діло))Весь у Петра Порошенко,той теж п"ять років обговорював))
 показать весь комментарий
 
последний абзац:
Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана... - цитата

а против х.ла и рашки? уже не актуально????
 показать весь комментарий
 
 
Вроде же было - полное прекращение огня, увеличение численности контролеров - наблюдателей от ОБСЕ и перевод их на круглосуточную работу в течении 7 дней в неделю, открытие дополнительных пунктов пропуска, в частности в Золотом... Что выполнено .. А нет, договорились о "транзите" и подмахнули формулу "штангенциркуля", все "достижения".
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, что про Крым можно уже больше и не вспоминать?
Это не актуальная тема сейчас, да?
 показать весь комментарий
 
 
Короче, Ангела очень быстро отреагировала на сегодняшний бессвязный бред Зе по поводу Минских соглашений и его гляделок с путиным в Париже. Подозрения мировых политиков о приходе к власти в Украине идиота, сегодня сменились в уверенность.
 показать весь комментарий
 
 
Ідійоти обрали собі подібного. Селяві.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх