 НАТО продолжит усиливать военный потенциал ввиду ракетной угрозы со стороны РФ, – Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе накануне проведения двухдневного совещания министров обороны стран Североатлантического альянса.
"Если Россия не соблюдает существующие соглашения, такие как ДРСМД, то это не обеспечивает защиту (НАТО. - Ред.) с помощью договора, потому что договор, который соблюдает только одна сторона, не обеспечивает безопасность всех сторон", - заявил Столтенберг
Тем самым он объяснил процесс того, что НАТО продолжит совершенствовать свои возможности ПВО, проводить учения и увеличивать инвестиции в современный военный потенциал.
"Но мы не хотим зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намереваемся располагать ракеты наземного базирования в Европе, но мы должны сделать все, чтобы обеспечить эффективную оборону и сдерживание без ДРСМД и при наличии российских ракет", - сказал глава НАТО.
ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.
2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Москву, которая, по его мнению, нарушила договор. Россия назвала такие обвинения безосновательными и заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.
Крыму и на Донбассе. Он готовит всех их- убивать нас, т.е. наши соотечественники должны будут в будущем, заградотрядами идти впереди их зёлёных
убийц и безжалостно убивать своих соотечественников, украинцев….
Что делаем мы - нифуя… А где «Госпрограмма подготовки населения к ведению
партизанской и оборонительной войны» . Может нужно строить полигоны и тиры и под
строгим контролем ветеранов, бойцов АТО тренировать гражданское общество
стрелять из всех видов оружия , огнемётов, птуров, гранатомётов. Тренировать умению
выживать, спасать жизни, вести городскую
войну, партизанскую и кибер борьбу. Нужно изготавливать мишени в виде пуйла и мишени,
которые обязательно должны иметь расцветку сегодняшней паРашской униформы с их шевронами.
Лица несогласные участвовать в реализации или посещать тренировки по этой Программе должны быть на
негласном учёте и расцениваться службами безопасности, как неблагонадёжные, на
случай полномасштабного вторжения, но они должны уметь обязательно говорить на українській мові , плести маскировочные сетки и рыть окопы…
Лишь в пяти из 16 государств-членов НАТО большинство граждан поддерживают необходимость военной защиты союзников в случае гипотетического нападения России.
Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.
На вопрос, должна их страна использовать военную силу для защиты союзника по НАТО от гипотетического нападения России, только в пяти из 16 опрошенных государств-членов - Нидерландах, США, Канаде, Британии и Литве - половина или более ответили утвердительно.
В среднем по 16 странам 50% опрошенных считают, что их страна не должна защищать союзника в случае нападения России, а 38% - что должна.
Вера в то, что их страна должна ответить на гипотетический нападение России на союзника по НАТО, со временем стала менее распространенной в нескольких странах. Например, в Италии лишь четверть в 2019 году говорит, что их страна должна защищать союзника по НАТО, по сравнению с четырьмя из десяти в 2015 году. Аналогичное снижение за этот период произошло в Польше (-8 процентных пунктов), Испании (-7) и Франции (-6). Однако в Британии с 2015 года поддержка защиты страны-члена НАТО возросла (6).
Большая часть опрошенных в 10 странах-членах НАТО считают, что их страна не должна применять силу для защиты союзника по НАТО в случае нападения России. Это включает большинство в Болгарии, Италии, Греции, Германии и Испании. В Польше настроения разделились.