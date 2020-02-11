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 Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1"

Президент Украины Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала "1+1" бизнесменом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) у журналистов проекта "Деньги" по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один", - сказал Зеленский с улыбкой в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский очень умный президент и мудрый человек. Я не давал оценку его знаниям, - Гончарук о "пленках"

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. В спецслужбе пояснили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала и проходят в рамках расследования дела о прослушке в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Компания "1+1 медиа" опубликовала открытое письмо, обвинив СБУ в политическом шантаже и давлении на свободу медиа. В СБУ отвергают обвинения журналистов.

В установке прослушки и передаче записи журналистам СБУ подозревает сотрудников Госохраны, те опровергают обвинения.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3175029
 
 
 Топ комментарии
 
Это Порошенко прослушивает зеленских. Он как уходил с поста президента то везде там прослушки понапичкал Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 8394
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самый главный вопрос Украине от президента раскрыт:

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Какая в этой прослушке сенсация ?Раскрыли гос тайну !!!🤡🤢през - без мозгов! Ну это же не новость…
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Это Порошенко прослушивает зеленских. Он как уходил с поста президента то везде там прослушки понапичкал Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 8394
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А ще, підглядки і піднюхки! А в деяких місцях навіть підніжки!
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Скорее Зеленский, а затем сливает информацию и пиарится.
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Там все правда на 100%. Тупые и профаны абсолютно все.
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То есть то что записи настоящие кловун не опровергает..Понятно..значит Гончарук реально профан тупой, а над кловуном судя по этим записям его же министры стебуца как над глупеньким..
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ага. с туманом в голове по всем вопросам.
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..мама любит скорость и его господин..и заказчики и организаторы и исполнители..че тут искать..ну еще пара клерков на + за мороженку поработали.. Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 6364
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А если выяснится,шо это дело всего одних рук ! Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 5953
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Та да! То зробив той, хто гадить Зєлєнскому у штани вже 9 місяців ібуде гадити далі, той, хто не віддав ключі від кабінету президента і вночі таємно видає всякі шкідливі укази. Ви здогадатися, хто це? 😁
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Кроме Зеленского этот вопрос никому не интересен.
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мне интересно - первые два вопроса, уверен найдутся ещё те, кому интересно
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ага пленки Трубы на которых реально уголовные дела бубочку не заинтересовали Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 4910
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да, надо приобщить, возможно даже есть связь)
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И сливы про решалу-юзика, и "внукам хватит", - єто так, навсидку.
Ничего не заинтересовало, а вот кто озвучил что в голове у царя пустое место там сразу скандал
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ну то, что там озвучено про это (пустое место), не стоит такого внимания, там есть на что обратить внимание, но не на это)
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достаточно посмотреть 10 минут "новостей" от Г+Г чтоб увидеть - никакого "конфликта" у тебя с беней нет и не было)))
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Всем уже плевать , а эти смешные ищут истину . Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 8929
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И что? Если найдут кто делал записи то Гончарук сразу станет профи и гением экономики, а ЗЕбубачка станет вылычным лидером, а не шутом ???
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проще разрубить, хотя , если не получится, узел всегда можно испачкать зеленой неожиданностью
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Президент Украины Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала "1+1" бизнесменом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) у журналистов проекта

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Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос - кто заказал, второй - кто это сделал, третий - кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".

Вова, у кого обострение, тот и заказал. Сдавайся, су"онок.
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ЦН сегодня решил нас утопить в этом ЗЕленом лайне?)))
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Правда глаза колет зелёному режиму; вот беда-то...
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Столько кипиша из-за какой-то ерунды, всего-то:
Тупой премьер назвал Президента примитивным.
И об этом узнал народ.
Сравнить с записями Трубы, где есть и коррупция, и криминал, и даже измена...

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Так у нас уже давно самыми главными делами стали оскорбления ЗЕбубачки..
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Если у нас Служба Безопасности с этим даже не может справиться.. То тогда совсем дело дрянь.. Да на раскрытие всего этого нужно было тать максимум неделю..., а в старые времена 24 часа.
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Единственное приятное из зелиного бреда- это то, что он не отрицает тот факт, что оба они с Гончаруком долбо*бы. Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 4016
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Наверное, Богдан из-за этой прослушки и вылетел. Рука Бени чувствуется, а Богдан работал у него. Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 7918
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Там майже усі такі. Аплодую тим, хто таких обрав Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 8276
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Скоріше за все ця прослушка була зроблена своїми працівниками. Там уся така команда.
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Позеленевшее СБУ на службе у «Квартала» и «Русского мира» Февраль 11, 2020Без рубрикиКомментарии

Главный вопрос - кто заказал, второй - кто сделал, третий - кто выкладывал информацию. Надо развязать этот узел, - Зеленский о записях Гончарука и обыске на "1+1" - Цензор.НЕТ 1212С приходом к власти зе-команды во всех силовых структурах начались кардинальные изменения. Зеленский, его кураторы и окружение начали расставлять на должности своих людей - Рябошапку, Баканова, в ГБР Венедиктову. Конечно, никакими профессиональными качествами или опытом работы в ведомствах, которыми они управляют, эти персонажи не имеют. Поэтому все время попадают в многочисленные скандалы, а на поверхность выплывают очень интересные факты об их жизни и связях.
Об этом говорится в публикации издания «ОРД».
В период российской агрессии, когда Украине противостоит очень серьезный, сильный враг, имеющий в своем арсенале большое количество инструментов ведения гибридной войны. Враг, который ставит своей задачей уничтожение Украинского государства.
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) использует против Украины всевозможные инструменты информационно-психологических операций - фейки, вбросы, подкуп, проплаченных агентов влияния и т. д.
Поэтому на первое место в такой гибридной войне выходят украинские спецслужбы и в первую очередь СБУ. В данной ситуации крайне важно иметь профессиональных опытных специалистов с патриотической гражданской позицией.
Что же мы наблюдаем в данный момент?
С приходом зе-команды во власть Зеленский назначает главой СБУ своего школьного товарища Ивана Баканова, руководителя Студии Квартал-95, выпускника Киевского Национального Экономического Университета им. Гетьмана и Академии труда, социальных отношений и туризма. При этом Баканов даже не имеет офицерского звания. За несколько дней до назначения он получает звание лейтенанта.
Как сообщала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, ВрИО главы СБУ присвоили звание лейтенанта для того, чтобы он мог иметь доступ к секретной информации.
Как известно, учредителем ООО «Квартал-95» значится компания GreenFamilyLtd, зарегистрированная в кипрском городе Никосия. По данным СМИ, руководителями этой фирмы являются Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) - гражданка Российской Федерации.
Как вам букетик? И это только начало
С приходом Баканова были уволены все замы главы и руководители департаментов СБУ, профессионалы и патриоты, которые на протяжении 5 лет боролись с российской агрессией и достаточно успешно ей противостояли.
На смену им пришли, как нам известно, достаточно мутные личности, стоящие на позициях реванша. При этом не отличающиеся и профессионализмом.
В тему - СБУ лейтенанта Баканова: коррупция и российские агенты на ключевых должностях
На позиции пониже вернулись люди, уволенные в 2014 году, «люстрированные», обиженные на постмайданную власть и т.д. В различные департаменты начали заводится пачками люди Богдана (подразумеваем Портнова) и других «решал» от новой власти.
И вот новое позеленевшее СБУ начинает действовать и проявлять себя во всей красе.
Гражданство жены Ивана Баканова
Когда еще в июне 2019 года журналисты «Схем» спросили у Баканова относительно российского гражданства его жены он заявил, что его жена «с 1998г. живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства».
В тему - Компании жены Баканова фигурировали в уголовном деле о растрате госимущества - «Наші гроші»
С этого сообщения непонятно: как давно она подала заявление на получение украинского гражданства?
Неужели гражданство можно было оформлять в течение более 20 лет?
Согласно процедуре, желающий стать гражданином Украины должен собрать все документы, вместе с ними подать заявление в Миграционную службу и ждать - от 3-х месяцев до года.
Так о какой гражданской позиции или патриотизме может идти речь?
На этот вопрос Баканов так и не смог ответить.
День рождения Суркиса
4 сентября в Киеве на празднование 70-го дня рождения давнего соратника Виктора Медведчука и нынешнего нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Григория Суркиса приехали председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.
Празднование олигарха и нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса началось днем ​​4 сентября и продолжалось около 10 часов в элитном отеле «Интерконтиненталь» в центре столицы.
Как пишут журналисты, Баканов приехал на празднование около девяти часов вечера. Как оказалось, на входе в отель он подождал Шефира. И даже помог ему нести, похоже, подарок. Покинули праздник они одновременно, в полночь.
О том, что Баканов и Шефир были именно на праздновании дня рождения Суркиса, свидетельствовали пакеты элитного бренда Fendi, с которыми отель того в этот вечер оставляли все гости.
Связь с не публичный и не медийным Суркисом это конечно зашквар, но гораздо больше информации к размышлению дает связь с откровенно пророссийским другом и соратником Суркиса, кумом главы страны-агрессора Виктором Медведчукомтемлое общение и «припадание» к руке недавно зафиксировали журналисты 5-го канала.
Что связывает Баканова с Суркисом-Медведчуком? Провал в официальной биографии
Во всех официальных биографиях Баканова, его трудовая деятельность начинается с 2013 года, когда он становится руководителем ООО «Квартал 95». В тоже время, КНЭУ им. Гетьмана Баканов окончил в 1997 году. Возникает вопрос, что он делал с 1997 года по 2013 год? И почему стесняется об этом рассказывать?
Так вот, как пишут СМИ, Баканов работал на Суркиса, помогал ему отжимать Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС
Разворовывание ГЭС и работа на Суркиса
В 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Бакановукампаниям «Энерготек» и «ЭКОинвест» по ч.5 ст. 191 УК Украины. И расследовал это дело следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Речь идет о попытке вывести две ГЭС в частную собственность.
Две фирмы жены нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко в 2011 году фигурировали в уголовном деле СБУ в отношении растраты госимущества. Речь идет о попытке вывода Богуславской ГЭС в г. Богуслав Киевской области и Дибинецкой ГЭС в с. Дибинцы Богуславского района Киевской области в частную собственность.
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года.
Как пишут СМИ, Баканова допустил к «схемам» по облэнерго никто иной как Григорий Михайлович Суркис.
И именно в его структурах трудился молодой Иван Баканов до аферы с ГЭС. Интересно, что ГЭС на то время принадлежали американской компании AES Corporation. В конце концов, не выдержав подобных проблем, AES Corporation продала свои акции «Киевоблэнерго» россиянам Бабакову и Спектору, точнее, компании V.S. Energy.
В тему - Птенец Суркиса Иван Баканов. И 7 вопросов Президенту Зеленскому
Кстати, уголовное дело расследовалось в 2011 году, но афера Баканова продолжалась с 2008 по 2010 год. И помимо воровства имущества Баканов за эти годы незаконно продал электроэнергию, выработанную Богуславской и Дыбинецкой ГЭС на сумму 2, 637 миллионов тогдашних полновесных гривен.
Так что, похоже, что на день рождения Суркиса Иван Баканов приехал не «оперативную обстановку» оценивать, а поздравлять своего «бригадира» в криминальном бизнесе. А сейчас, надо полагать главного начальника «по линии СБУ». Возможно, именно Суркис с Медведчуком подсказывает сейчас Баканову новые схемы.
Вернемся к деятельности Баканова в ранге руководителя СБУ
Например вспомним, что он оказался прихожанином филиала ФСБ - православной церкви Московского Патриархата. А проблему московского патриархата, т.е. присутствие агентов влияния спецслужб РФ назвал манипулятивной. Т.е. мы видим, как Баканов уже отказывается от важнейшей стратегии безопасности Украины - вытеснения российской агентуры из церкви и лишения спецслужб России инструмента влияния на Украинцев.
Как я уже говорил, Баканов возвращает в СБУ различных сбитых летчиков, обиженных и оскорбленных.
Учитывая, что большинство высших офицеров СБУ на момент прихода зе-команды во власть являлись патриотами Украины и не мирились с откровенной политикой реванша, перед Бакановым стоит задача убрать всю верхушку и поставить лояльных.
Начинается выкапывание ст
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Кто заказал, разве не понятно, чей канал?
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Что тут непонятного - записала минфинша-порохоботка,профинансировал беня,выложили его работники из канала,цель - дискредитация идиота премьера и президента.
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***** я своего кота в офисе зе забыл а он же порохобот он сливает инфу всем ... Ладно пусть сидит я тоже порохобот )
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четвертый. кто будет аниматься страной а не записями и оманами
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Кто заказал - украинский народ.

Кто записывал - кто-то из присутствовавших.
Кто выкладывал - все журналисты.

Шо тебе не понятно, сцыкун мелкий?
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главний вопрос - якого біса Зє!льона плєсєнь, без уяви як ґерувати і куди направлятись, знаходиця біля керма держави???
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Тому, що 73% його обрали, а тепер не хочуть відповідати за свій вибір.
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Своим обыском СБУ подтвердили факт однозначной подлинности записей на которых Гончарук с насмешкой отзывается о президенте Зеленском и откровенно признается, что он профан.
И похоже не только в экономике, но и в других сферах.
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