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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАТО (6654) США (16127) Хатчисон Кэй Бэйли (11)

 США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей, - постпред при Альянсе Хатчисон

США поддерживают предоставление Украине Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Programme, EOP), заявляет постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон (Kay Hutchison).

"США поддерживают ЕОР для Украины в НАТО, и, я думаю, что в НАТО для этого есть широкая поддержка", - сказала Хатчисон во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Постпред США напомнила, что от Украины ожидалось проведение реформ. "Мы просили реформы в Украине, у них есть проблемы с коррупцией, с которыми Украина пытается справиться, и мы поддерживаем усилия президента Зеленского в этом отношении. Мы будем продолжать работать с ними", - заверила Хатчисон.

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Как известно, в январе 2020 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить Программу расширенных возможностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3175027
 
 
 Топ комментарии
 
Пацак, это при "пете" в Конституцию внесли пункт о НАТО. Тупарь ты пацакский болотный США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей, - постпред при Альянсе Хатчисон - Цензор.НЕТ 4991
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Нет тут категоричности в этом. Не накручивай на порожнем. И так тошно.
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У мене нема знайомих з таким ім'ям. Тому твоя брехня в спамі.
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Постпред США напомнила, что от Украины ожидалось проведение реформ. "Мы просили реформы в Украине, у них есть проблемы с коррупцией, с которыми Украина пытается справиться, и мы поддерживаем усилия президента Зеленского в этом отношении. Мы будем продолжать работать с ними", - заверила Хатчисон. Источник: https://censor.net.ua/n3175027
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Тобто тепер від України не чекають реформ.
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Нет тут категоричности в этом. Не накручивай на порожнем. И так тошно.
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Є категоричність. "ожидалось", - означає, що не відбулося те, що чекали. А якщо "тошно", то це результат твого вибору, який ти будеш довго спокутувати.
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у них есть проблемы с коррупцией, с которыми Украина пытается справиться, и мы поддерживаем усилия президента пытается - здесь ключевое слово.
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Тобто не робить, а "пьітаєтся" і після всього від неї нічого не чекають "ожидалось".
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Ну и нудный же ты )) Приданное то - пушинка к пушинке ! )) поддерживаем усилия президента поддерживаем - означает,одобрямс ))
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Чим підтримують? Це лише дипломатичне слово, яке не має основи.
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Мені твоє сімейне фото не потрібне США підтримують надання НАТО Україні Програми розширених можливостей, - постпред при Альянсі Гатчісон - Цензор.НЕТ 3082
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Это твоего пэтю рэформатора мокнули, неужели не понятно))
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У мене нема знайомих з таким ім'ям. Тому твоя брехня в спамі.
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Пацак, это при "пете" в Конституцию внесли пункт о НАТО. Тупарь ты пацакский болотный США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей, - постпред при Альянсе Хатчисон - Цензор.НЕТ 4991
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не, сначала ес и кружевные труселя и тока потом шаровары и нато
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Ну тут выбор невелик. или кружевные труселя или остаться с теми кто ходит в постолах и носит панталоны из мешковины фабрики *большевичка*
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а ежели на труселя с кружевами грошей нема может тока кружевами обойтись?
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Ходи тогда только с кружевами. Ваш Жирик и ***** любят мальчиков с кружевами США поддерживают предоставление НАТО Украине Программы расширенных возможностей, - постпред при Альянсе Хатчисон - Цензор.НЕТ 3482
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та куй с ним с НАТО...., дайте нам лучше ракет побольше...., баллистических......
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Украину тащат тащат и вытащить не могут. Напоминает как свинью пытаются вытащить из болота но она сопротивляется и рвется обратно к своим утопшим в етом болоте сородичам.
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Сравнить Украину со свиньей может только кацап-гавноед
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Не но тут он прав полностю. Украину Запад как может тащит к себе в НАТО, а "мудрий нарид" все хочет "домой в сисисире"
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Зеля нам о перспективе Минска , США о программе расширенных возможностей .
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