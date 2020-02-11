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 Политика Украины
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Все про:Жириновский (478) СБУ (14338) Кива (139)

 СБУ проверяет факт переписки Кивы с Жириновским

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в сессионном зале переписывался с абонентом, подписанным как "Владимир Жириновский".

 Служба безопасности Украины изучает, действительно ли нардеп общался с лидером российской партии ЛДПР, пишет Гордон.

Служба безопасности Украины заинтересовалась вероятным фактом общения народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы с главой российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским, который известен антиукраинскими высказываниями и поддержкой террористических группировок на Донбассе. Об этом СБУ 10 февраля сообщила "Суспільному".

4 февраля в СМИ появились скриншоты и видео переписки Кивы с абонентом, подписанным как "Владимир Вольфович", где нардеп в грубой форме комментирует деятельность Кабинета Министров Украины и премьера Алексея Гончарука.

В пресс-службе Жириновского заявили, что не знают, кто такой Кива.

Украинский парламентарий сказал журналистам, что выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу", и что "депутаты российской Думы – это такие же парламентарии".

В августе 2017 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) составила подозрение Жириновскому в финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР". Политик называл обвинение "идиотским".

18 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Жириновского.

В январе 2019 года ГПУ проинформировала, что составила сообщение о подозрении Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело направили в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3175025
 
 
 Топ комментарии
 
кива с удовольствием пожмёт в штанах жириновскому )
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о! наконец за этого жирдяя взялись! а я все сижу и думаю - ну когда уже???
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только поздно взялись...., он уже свой телефон давно в параше утопил....
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кива с удовольствием пожмёт в штанах жириновскому )
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не-не...
кива с удовольствием пожмёт в штанах жириновскоГО ) (своего))))
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та эти шалуны оба с радостью обменяются рукопожатиями ))
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сам обратил внимание. думаю шо ошмётки борта. по классике "тушектамнет" )
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А что переписываться с жириновским это преступление? Где такое в законе указано? СБУ проверяет факт переписки Кивы с Жириновским - Цензор.НЕТ 3182
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а шо, в здешней местности давно надо было создать аналог лдпр, у зели хотя бы один полновесный конкурент обкурился б
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А за хвакт селфісесії в Москві Рабіновіча СБУ ні чого не хоче перевірити?
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Простой тест на эффективность СБУ, а также судовой системы после естественного подтвержденя от СБУ факта переписки. Кстати, а как там с поездками кума и Рабиновича в Москву? Здесь уже не факты переписки, а хуже факты встречи.
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Жир не пользуется смартфонами, инсайд для СБУ, хотя когда работы больше никакой нет то можно и вату покатать
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больше ж нечем заняться! только долбо...сортировать
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треба негайно створити міністерство дрочунів і призначити ківу міністром. хай займається тим, на що він більше здатний.
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Почему то я и без расследований могу сказать кива это делал так что ...
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даже такому существу, как жирик, стыдно признать, что он знаком с кивоподобным дегенератом
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А може пора драчконьяна Киву в каталаху на баланду?
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А может они вместе подрочить решили ... секс по теляфону под запретом?
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