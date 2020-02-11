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 Загороднюк встретится с союзниками по НАТО на завтраке, организованном Канадой в Брюсселе 12-13 февраля, - Столтенберг

Министры обороны стран-членов НАТО встретятся со своим украинским коллегой Андреем Загороднюком в рамках завтрака на полях двухдневной встречи, которая пройдет в Брюсселе 12-13 февраля.

Об этом во вторник в Брюсселе на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы встретимся с украинским министром обороны на завтраке, организованным министром обороны Канады для всех союзников по НАТО. Мы обсудим важность продолжения процесса реформ, а также выразим нашу сильную поддержку Украине, политическую, практическую поддержку и, конечно, поддержку усилиям найти мирное решение конфликту (на Донбассе)", - сообщил он.

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Столтенберг констатировал, что союзники по НАТО "привержены поддержке Украины".

"Мы приветствуем прогресс, направленный на поиски мирного решения", - напомнил генсек НАТО.

Он напомнил, что Североатлантический совет в полном составе посещал Украину прошлой осенью, а сам он лично встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос, что должна сделать Украина для того, чтобы стать членом НАТО, Столтенберг сказал, что главной целью должно стать продолжение реформ.

"Главный фокус для Украины – это то, о чем Украина сама заявила – фокусироваться на реформах, модернизировать, улучшать, соответствовать стандартам НАТО. Это хорошо для Украины, это усилит ваши способности обеспечить оборону и безопасность, а также институции в сфере обороны и безопасности. И мы вам в этом помогаем… Мы работаем с вами, чтобы помочь соответствовать стандартам НАТО. Это – ваш фокус, и лучший путь продвигаться вперед к членству в НАТО. Вы это должны сделать в любом случае. Когда вы модернизируете и реформируете, вы укрепляете свои собственные институции и, делая это, вы приближаетесь ближе к членству", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3175024
 
   
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Загороднюк встретится с союзниками по НАТО на завтраке, организованном Канадой в Брюсселе 12-13 февраля, - Столтенберг
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Союзники це ті, де всі рівноправні. Ми маємо зовсім інший випадок, де немає жодної ознаки союзників. Ви зробили це разом, зебіли.
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плох тот союзник, который не мечтает пожрать за чужой счет
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Самые важные и серьезные вопросы в ЕС всегда обсуждаются за завтраком, по быстрому, чтоб не тратить время. Так принято - пока намазал маслом хлеб - уже и порешали.
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