 Зеленский о возвращении отношений Украины и РФ на довоенный уровень: Для многих людей в стране это невозможно

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны", - сказал он.
Кроме того, Зеленский указал, что Россия может сама сегодня начать решать этот вопрос.
"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - пояснил он.
Зеленский считает, что в таком прагматичном формате и могут быть отношения между украинцами и россиянами, если не будет войны.
"То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю", - подчеркнул он.
В Украине за многие годы не забыты Голодоморы и ГУЛаг. Нынешнюю войну могут забыть хохлы, украинцы - нет.
Проблема их в том что кормят хреново.
Даже улицу не заасфальтировали не одну.
А танцуют так что большинство не выдерживает и сбегает или умирает.
А для тебя тварь шапитошная?
Конечно есть люди которые их не простят даже после покаяния и выплат компенсаций,но процесс покаяния обязателен.
Как гарантия неповторения.
Николи знову&Можем повторить.
он же сам сознался, что ватный, а не ортодокс
Джерело: https://censor.net.ua/n3175023
Розмірковування людини, яка взагалі ніяк не дотична ні до визвольної боротьби України, ні до війни...
Абсолютно лівий ПОЦ
Да-да, именно этот пацанский уровень. За гаражами перетёрли и снова всё пучком.
боже, яке ж воно недолуге!
капитулянтпрезидент мира.
при Порохе верхушка хотела войны, а народ - мира,
а теперь Зеленский хочет мира, а народ - не очень
КРЕТИН !!!!!!!!!!!!!!
А на хрена нам начинать лечить эти раны? Что бы тебе, папуасу, добавить рейтинг? Ты что, иуда, уже забыл сколько людей убила ********* у нас на Донбасе, а украденный Крым, а убытки от всего этого, а сколько людей без домов своих осталось жить? да ты после этих слов просто обыкновенный кацапский членосос.
Это просто больные ублюдки.
Пусть их бог прощает.
Ще 6 років по тому я не думала, що буду так говорити і думати.
Когда убивали депутата местного совета _ представителя народа Донбасса зверским способом вспоров живот и кинув в реку еще живым твой зеленский веселился и веселил таких как ты.
Скажите, Вы согласны вашу мать прокрутить?
Цена договорная, согласно "прагматичным экономическим отношениям"(С)
«Той тягар, який він (Володимир Зеленський, - «Главком») отримав від попередньої влади багато до чого його забов'язує. Я кажу про ті рішення, які приймались раніше, - навіть ще до Порошенка. Адже коли йдеться про міжнародні домовленості, то тут мова йде не про прізвища, а про посаду, на якій особа відповідає про безпеку держави. Бажання закінчити війну абсолютно зрозуміле і це питання потрібно вирішувати. Тому що затягування війни - це небажаний для нас сценарій. З іншого боку, для Росії дуже вигідно зробити тут друге Придністров'я чи Південну Осетію. Адже незакрита проблема - це чиряк, який болить і з яким ти не знаєш що робити: йти до лікаря чи самому його видавити», - заявив заступник секретаря РНБО.
Кривонос переконаний, що війну треба закінчувати, але ми повинні чітко розуміти, що ми отримаємо на виході. Ми не повинні втратити національного суверенітету і повернути свої землі. Тому, за його словами, першочергове завдання президента - домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.
Генерал додав, що зараз таких активних дій, які були в 2014-15 роках, немає. Вони перейшли у фазу провокацій з того боку і наших відповідей на них. Тому зараз, на його думку, ключовим є те, наскільки у нас вистачить терпіння. Адже ті провокації, які створюються з боку «ЛДНР», сильно впливають на психіку солдат.
«Тому для закінчення війни завдання номер один - розробка комплексу заходів, які треба здійснити всередині країни і на міжнародному рівні. Ми чітко розуміємо, що сподіватися можемо в першу чергу лише на себе, але без міжнародної підтримки з таким ворогом, як Росія, нам самим буде дуже важко. І тут наші державні інтереси повинні бути на першому місці», - резюмував Кривонос.
https://glavcom.ua/news/viynu-treba-zakinchuvati-ale-general-krivonos-prokomentuvav-mirni-iniciativi-ofisu-prezidenta--658698.html
Вот и весь тягар.
Перед тем, как мы продолжим говорить о перспективах возврата Украиной Донецка и Луганска, давайте разложим по полочкам текущую ситуацию. За прошедшие пять лет Россия понесла существенные материальные и моральные потери на мировой арене. Тут и санкции, и сбитый малазийский Боинг, и десятки тысяч убитых или покалеченных ихтамнетов, и аннексия Крыма, и интервенция на украинский Донбасс, и обвал цены на нефть (с периодическими попытками поднять стоимость нефти как дипломатическим путем так и военно-гибридными способами). Урон, понесенный Россией за это время колоссальный но, увы, не смертельный. Уж больно толстый жирок нагулял Кремль за пять лет после мирового кризиса.
И, если на первый взгляд РФ потеряла только одну из своих нефтяных кубышек, то на второй взгляд мы увидим системный кризис в ключевом секторе российской экономики - нефтедобывающей. Запрет на передачу технологий и готовых конструкций очень больно ударил по нефтяникам запоребрика, второй удар - обвал цен на нефть, третий - сужение маневра для перекредитования развития нефтедобычи что вылилось в махинации с этой самой нефтедобычей путем включения варварских технологий и в результате - привет, нефтепровод Дружба.
Получаем следующую картину маслом: к санкциям привыкли, даже есть небольшой рост экономики. Но вот в стратегическом плане этот рост может стать обвалом по всем фронтам. Кубышка большая, но не бездонная же? Потому добывать нефть и газ еще можно и даже наращивать объемы добычи риски растут но есть технологический предел и обойти его нельзя. Какой выход? Добиваться снятия или смягчения санкций. А этом возможно лишь в одном случае - «просто прекратить стрелять, как сказал один классик разговорного жанра. Далее -- большой текст на "Петр и Мазепа"
Понимать надо.
Российским олигархам еще как нужен.
Так окрепли под санкциями, что сил уже нет крепиться.
Сколько украинцев убили, сколько исклачили с 2014 года - то им без разницы, но вот экономические убытки...
1. Пукин понимает что олигархам он реально портит жизнь. США делают ставку на окружение Пукина, специально щемят их, чтобы они сместили Пу и поставили другого человека, не такого упоротого. Однако Пукин очень боится "дворцового переворота". Создал Посгвардию на этот случай, которая подчиняется только ему. Некоторых олигархов отодвинул.
2. Есть часть олигархов - типа Роттенберги, весь "бизнес" которых - высасывать бюджет под видом разного вида "проектов". Вот этим олигархам Пукин очень нужен, как только Пу потеряет трон, их сместят с "потоков", поэтому они костьми лягут чтобы не допустить смены власти.
Они же устали от войны?
А мир на Донбассе требует денег, очень много денег.
"Беня" (астральный) платить отказался, предложив покрасить два ларька.
Ахметов сказал, что ЛНР - "не его район".
Запоребриком согласны отменить все пенсии нафиг, но опасаются что их закидают на предстоящих выборах репой.
Остаются ЗЕбобики.
Если налог всести "на мир" на каждого ЗЕбобика, то как думаете, сколько признаются, что голосовали за "бубочку"?
Я полагаю, что статистическая погрешность.
Дело в том что зебобики не только не собираются платить напротив они ждут что платить будут им.
Опять же.
А кто?
tZE inform
@tZEinform
·49 мин
Рассказываем тебе, дурачок ты наш, как Путин понимает окончание войны. Сегодня вечером из Ростова отбудет состав который привезет в Украину 300 в\с 200-й артбригады, с техникой. А Ермак тебе будет рассказывать, что это мирная инициатива Козака.
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@tZEinform
И сразу же результат "Путин понимает, что надо закончить эту войну" - Зеленский
То їх потрібно зразу ж повісити, дебіл!
"Кожний 200-й кацап - хороший кацап."
"Любиме блюдо гуцулів - шашлик із москаля".
"Для росіян - знавців смаженого - тур по Одесі".
"Знамените кафе Донецька "Сєпар", фірменне блюдо - частини курки, жарені".