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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4537) Россия (74896) украино-российские отношения (188)

 Зеленский о возвращении отношений Украины и РФ на довоенный уровень: Для многих людей в стране это невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и Российской Федерации на довоенный уровень.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны", - сказал он.

Кроме того, Зеленский указал, что Россия может сама сегодня начать решать этот вопрос.

"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский симпатичный человек. Он хочет изменить ситуацию на Донбассе к лучшему, - Путин

Зеленский считает, что в таком прагматичном формате и могут быть отношения между украинцами и россиянами, если не будет войны.

"То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3175023
 
 
 Топ комментарии
 
Для действительных граждан Украины , это невозможно !
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пасіба, шта абісніл!
боже, яке ж воно недолуге!
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"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - пояснил он.
Джерело: https://censor.net.ua/n3175023

Розмірковування людини, яка взагалі ніяк не дотична ні до визвольної боротьби України, ні до війни...
Абсолютно лівий ПОЦ
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Ненужно кацарылым приезжать -- только в качестве удобрения
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Для действительных граждан Украины , это невозможно !
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Еще 5 лет и все забудут. Это видно по расследованию убийств на майдане.
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если им заплатят
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Американец, вы уже забыли Перл-Харбор и Батаанский марш смерти?
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Ипония за это покаялось, а раше каятся -западло
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Это теперь только из серии "Мифы и легенды Второй Мировой", которые годятся для кино. Никто не обвиняет сейчас Японию. Франция же не имеет претензии к Англии за Столетнюю войну.
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А паРашка до сих пор "может повторить".
В Украине за многие годы не забыты Голодоморы и ГУЛаг. Нынешнюю войну могут забыть хохлы, украинцы - нет.
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Пока будете сравнивать себя с ними, и так же как они играть в постановки, типа, "выдающееся сражение при Крутах", то от них далеко не уйдете.
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Демагогия. Разговор о национальной памяти, а не фанерном рейхстаге. Еще раз: не забудем.
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Забудете. Ваша "национальная память" сейчас как дэвушка из анекдота: кто ее кормит - тот ее и танцует.
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Национальная память президента и 73%.
Проблема их в том что кормят хреново.
Даже улицу не заасфальтировали не одну.
А танцуют так что большинство не выдерживает и сбегает или умирает.
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Дэвушка, приходите через 5 лет, я освежу вашу память.
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Уже 6 лет прошло после 2014 года. И толку???
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Если по сути сказать нечего, то к чему тут ваша истерика?
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Типичный пример психологического отзеркаливания. Когда впавшему в истерику нечего сказать, попытаться перевести это на оппонента. Вяло и без энтузиазма. Итак, retour à nos moutons, дэвушка. Мы никогда не забудем вашей подлой агрессии.
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Иди на фиг, кремлевская подстилка. Ты такой американец- как ваш ***** балерина
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З нього такий американець як з х*я балалайка....Там роги на весь монітор стирчать.
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а йому плювати, він далі висловився, що мирно сидів з вбивцею та катом за одним столом
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Пусть с Германии берут пример.
Конечно есть люди которые их не простят даже после покаяния и выплат компенсаций,но процесс покаяния обязателен.
Как гарантия неповторения.

Николи знову&Можем повторить.
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чего стоят гарантии от этих ублюдков знает каждый
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до осени мона всё вернуть в зад. и сразу ш выборы!
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Вата лезет , как из старой фуфайки .
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а что вы хотели от советского еврея ?

он же сам сознался, что ватный, а не ортодокс Зеленский о возвращении отношений Украины и РФ на довоенный уровень: Для многих людей в стране это невозможно - Цензор.НЕТ 5322
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"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - пояснил он.
Джерело: https://censor.net.ua/n3175023

Розмірковування людини, яка взагалі ніяк не дотична ні до визвольної боротьби України, ні до війни...
Абсолютно лівий ПОЦ
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Я б навіть з натяжкою не назвала розмірковуванням цей, даруйте, набір слів. (
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Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - пояснил он.

Да-да, именно этот пацанский уровень. За гаражами перетёрли и снова всё пучком.
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Владимир Зеленский не знает - этим все сказано.
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интересно как получается:
при Порохе верхушка хотела войны, а народ - мира,
а теперь Зеленский хочет мира, а народ - не очень

КРЕТИН !!!!!!!!!!!!!!
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Як що миритися з *********** ,тоді за одне і з Гітлером чому б не примиритися.
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Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны", - сказал он.

А на хрена нам начинать лечить эти раны? Что бы тебе, папуасу, добавить рейтинг? Ты что, иуда, уже забыл сколько людей убила ********* у нас на Донбасе, а украденный Крым, а убытки от всего этого, а сколько людей без домов своих осталось жить? да ты после этих слов просто обыкновенный кацапский членосос.
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Вы почитайте интервью Асеева о пытках в концлагере Изоляция.
Это просто больные ублюдки.
Пусть их бог прощает.
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посмотришь сватов и усе возвращается на круги своя
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Я вже не "будущее поколение", але відношення моє вже ніколи не стане як раніше.
Ще 6 років по тому я не думала, що буду так говорити і думати.
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Через сто лет опять придут новые #мышебратья и опять будут уговаривать за мир с паРашей...
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Сначала Рашка возвращает Крым на довоенный уровень и уходит с Донбасса, потом поговорим.
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По ходу кацапи перетиснули на бубочку. Сподіваюся що це він не замилює очі.
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Не, ну даун-дауном. Надо было не на наркоту его проверять, а на дееспособность.
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шото сьогодні много кловуна, мабуть перенюхав чогось.
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БЛД, о чем оно мелет, какой трускавец? Зебилы, кого вы выбрали? Какое окончание войны? Оно что, "под наркотой"? Зеленский о возвращении отношений Украины и РФ на довоенный уровень: Для многих людей в стране это невозможно - Цензор.НЕТ 1617***** знает о его намерениях?
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Когда убитые рузкими мертвые украинцы встанут с могил, а у сотен тысяч инвалидов отрастут руки и ноги тогда и будет восстановление отношений на довоенном уровне. Не представляю чтобы мать убитого кацапами ребенка начала сосаться с убийцей
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В отличии от большинства присутствующих здесь на форуме,я с Зеленским полностью согласен.
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Ты на себя вместе с зеленским много не бери.
Когда убивали депутата местного совета _ представителя народа Донбасса зверским способом вспоров живот и кинув в реку еще живым твой зеленский веселился и веселил таких как ты.
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Малоросс, посчитай свои хромосомы, от прагматичных отношений и замирения с паРашей, сто лет назад, твои предки не умирали...
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ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ТАКОЕ НЕ ВОЗМОЖНО И СКОРЕЕ ВСЕГО, КОГДА ТАКОЕ СТАНЕТ ВОЗМОЖНО ПА-РАШИ УЖЕ НЕ БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ. А ДЛЯ "ХОХЛОВ" ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ПРЯМО СЕЙЧАС
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О чем вы?Война еще не окончена,украинцев убивают каждый день ,о каком прощении речь,вы у вдов спросите или детей убитых,или родителей убитых украинцев росиянами о прощении.Они смогут простить росию и все росийское?Не ко времени вопрос
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ЛЮДЫ , поважайте ПРЕЗИДЕНТА ёго обрала БИЛЬШИСТЬ яки прийшлы на выборы , а цэ 78 % !!!!
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"Для многих людей в стране это невозможно"... Что это значит? А это он просто

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а решта хай СПЫТАЕ у ПОРОШЕНКО , ЮГИ , БУРБАКА , КУЛИ в лоба , ЯРОША , всих тых кто КИНУВ крым без БОЮ , ЮЛИ !!! Булы 5 рокив и ВЫПУСТЫЛЫ всих !!! даже конченую ШТЕПУ (((((
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Говорят, что сейчас на рынках большой спрос на фарш на колбасу для собак.

Скажите, Вы согласны вашу мать прокрутить?
Цена договорная, согласно "прагматичным экономическим отношениям"(С)
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Генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в інтерв'ю «Главкому» оцінив шанси президента виконати цю обіцянку.

«Той тягар, який він (Володимир Зеленський, - «Главком») отримав від попередньої влади багато до чого його забов'язує. Я кажу про ті рішення, які приймались раніше, - навіть ще до Порошенка. Адже коли йдеться про міжнародні домовленості, то тут мова йде не про прізвища, а про посаду, на якій особа відповідає про безпеку держави. Бажання закінчити війну абсолютно зрозуміле і це питання потрібно вирішувати. Тому що затягування війни - це небажаний для нас сценарій. З іншого боку, для Росії дуже вигідно зробити тут друге Придністров'я чи Південну Осетію. Адже незакрита проблема - це чиряк, який болить і з яким ти не знаєш що робити: йти до лікаря чи самому його видавити», - заявив заступник секретаря РНБО.
Кривонос переконаний, що війну треба закінчувати, але ми повинні чітко розуміти, що ми отримаємо на виході. Ми не повинні втратити національного суверенітету і повернути свої землі. Тому, за його словами, першочергове завдання президента - домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.
Генерал додав, що зараз таких активних дій, які були в 2014-15 роках, немає. Вони перейшли у фазу провокацій з того боку і наших відповідей на них. Тому зараз, на його думку, ключовим є те, наскільки у нас вистачить терпіння. Адже ті провокації, які створюються з боку «ЛДНР», сильно впливають на психіку солдат.
«Тому для закінчення війни завдання номер один - розробка комплексу заходів, які треба здійснити всередині країни і на міжнародному рівні. Ми чітко розуміємо, що сподіватися можемо в першу чергу лише на себе, але без міжнародної підтримки з таким ворогом, як Росія, нам самим буде дуже важко. І тут наші державні інтереси повинні бути на першому місці», - резюмував Кривонос.

https://glavcom.ua/news/viynu-treba-zakinchuvati-ale-general-krivonos-prokomentuvav-mirni-iniciativi-ofisu-prezidenta--658698.html
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Смысл в том что тот кто не знает что с этим делать не должен идти в президенты.
Вот и весь тягар.
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Зеленський про повернення відносин України і РФ на довоєнний рівень: Для багатьох людей у країні це неможливо - Цензор.НЕТ 1310

Перед тем, как мы продолжим говорить о перспективах возврата Украиной Донецка и Луганска, давайте разложим по полочкам текущую ситуацию. За прошедшие пять лет Россия понесла существенные материальные и моральные потери на мировой арене. Тут и санкции, и сбитый малазийский Боинг, и десятки тысяч убитых или покалеченных ихтамнетов, и аннексия Крыма, и интервенция на украинский Донбасс, и обвал цены на нефть (с периодическими попытками поднять стоимость нефти как дипломатическим путем так и военно-гибридными способами). Урон, понесенный Россией за это время колоссальный но, увы, не смертельный. Уж больно толстый жирок нагулял Кремль за пять лет после мирового кризиса.
И, если на первый взгляд РФ потеряла только одну из своих нефтяных кубышек, то на второй взгляд мы увидим системный кризис в ключевом секторе российской экономики - нефтедобывающей. Запрет на передачу технологий и готовых конструкций очень больно ударил по нефтяникам запоребрика, второй удар - обвал цен на нефть, третий - сужение маневра для перекредитования развития нефтедобычи что вылилось в махинации с этой самой нефтедобычей путем включения варварских технологий и в результате - привет, нефтепровод Дружба.

Получаем следующую картину маслом: к санкциям привыкли, даже есть небольшой рост экономики. Но вот в стратегическом плане этот рост может стать обвалом по всем фронтам. Кубышка большая, но не бездонная же? Потому добывать нефть и газ еще можно и даже наращивать объемы добычи риски растут но есть технологический предел и обойти его нельзя. Какой выход? Добиваться снятия или смягчения санкций. А этом возможно лишь в одном случае - «просто прекратить стрелять, как сказал один классик разговорного жанра. Далее -- большой текст на "Петр и Мазепа"
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Почему "простили" немцев и Германию за ее преступления 1938 -1945 г.. Потому что они понесли заслуженную кару ( скажу так, в жестком варианте) и покаялись, и каются до сих пор уже 75 лет. Когда это произойдет с РФ, то после этого лет через 50 может и ей что то простится, а через 75 и нормализуется. Если же нет.. То как оно может произойти.. " налаживание отношений" ( конечно только в случае полной оккупации и жесткого террора, подавления всего и вся, идеологической обработке, массовой высылки и эмиграции населения и то это можно просто загнать куда то вглубь ... в страх)
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.....на росии ВЖЕ кажуть , шо в нас НАЦИСТЫ вси !!! Вы шо хочете , шо б знов на нас НАПАЛЫ и ПАЛЫЛЫ наши ХАТЫНКИ напалмом ???? Нам казалы шо росия РОСПАДЕТЬСЯ ч\з 2-3 рокы , шо АМЕРИКА нас ЗАХЫСТЫТЬ , шо ЕВРОПА нам ДОПОМОЖЕ ???? дэ ВСИ ци ЁЛОПЫ ???? Мы лышилысь САм на САМ з росиею !!!
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Так проблема в том, что Раше не нужен этот "прагматичный уровень отношений". Раше надо властвовать, унижать, продавать лохторату свое "величие".
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Нужен, нужен.
Российским олигархам еще как нужен.
Так окрепли под санкциями, что сил уже нет крепиться.
Сколько украинцев убили, сколько исклачили с 2014 года - то им без разницы, но вот экономические убытки...
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Тут вопрос скользкий.
1. Пукин понимает что олигархам он реально портит жизнь. США делают ставку на окружение Пукина, специально щемят их, чтобы они сместили Пу и поставили другого человека, не такого упоротого. Однако Пукин очень боится "дворцового переворота". Создал Посгвардию на этот случай, которая подчиняется только ему. Некоторых олигархов отодвинул.
2. Есть часть олигархов - типа Роттенберги, весь "бизнес" которых - высасывать бюджет под видом разного вида "проектов". Вот этим олигархам Пукин очень нужен, как только Пу потеряет трон, их сместят с "потоков", поэтому они костьми лягут чтобы не допустить смены власти.
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дэ цэй ЁЛОП якый казав шо в 18 роци в наший АРМИИ будуть одни ОПЛОТЫ и ф-16 ??!! як его БИСА призвыще ???? харьковськый МВДэшник вчилища (((( НАС ВСИХ розвелы як КОШЕНЯТ !!!
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2008 году на ДЖОРЖИЮ теж напала росия и ШО ???? Повно ТУРИСТИВ з росии , пьють ВЫНО , спивають з грузинами КАТЮШУ ибуться вси зи всима !!! А хто загынув то загынув -- небуло ВИЗИНЬЯ (((((з повагою на свята несуть квиты !!! Життя ТРЫВАЕ и хай всим ПОВЕЗЕ !!! ПРОВОКОРИВ на гыляку и СЛАВА моий ХАТИ !!!
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шота не то с тем Трускавцом. типа местный Воронеж.
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Вначале возврат наших территорий Крыма и ОРДЛО и репатриации. А спустя несколько поколений, возможно их простят. Зеленський про повернення відносин України і РФ на довоєнний рівень: Для багатьох людей у країні це неможливо - Цензор.НЕТ 1238
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Лично я считаю, что за мир должны платить ЗЕбобики.
Они же устали от войны?
А мир на Донбассе требует денег, очень много денег.
"Беня" (астральный) платить отказался, предложив покрасить два ларька.
Ахметов сказал, что ЛНР - "не его район".
Запоребриком согласны отменить все пенсии нафиг, но опасаются что их закидают на предстоящих выборах репой.
Остаются ЗЕбобики.
Если налог всести "на мир" на каждого ЗЕбобика, то как думаете, сколько признаются, что голосовали за "бубочку"?
Я полагаю, что статистическая погрешность.
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Хороший стеб.
Дело в том что зебобики не только не собираются платить напротив они ждут что платить будут им.
Опять же.
А кто?
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Блиин, хохлы и кацапы друг друга ненавидели и до войны...соседи всегда воюют и друг друга презирают..ничего не поделаешь..а тем более иметь в соседях шизанутых и имперских рашистов - это вообще за гранью, я считаю
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@tZEinform

·49 мин
Рассказываем тебе, дурачок ты наш, как Путин понимает окончание войны. Сегодня вечером из Ростова отбудет состав который привезет в Украину 300 в\с 200-й артбригады, с техникой. А Ермак тебе будет рассказывать, что это мирная инициатива Козака.




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@tZEinform

И сразу же результат "Путин понимает, что надо закончить эту войну" - Зеленский
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Моторы для раша техники сейчас зе начнёт постачать ну и само собой роботы по ядерному оружию ведь у них таких заводов нет так сказать ради примерения ...
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"...То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец,..."

То їх потрібно зразу ж повісити, дебіл!
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Ты за себя отвечай. Люди за себя сами ответят.
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Пропоную на майбутнє лозунги для туристичних брошурок про Україну в рашці:
"Кожний 200-й кацап - хороший кацап."
"Любиме блюдо гуцулів - шашлик із москаля".
"Для росіян - знавців смаженого - тур по Одесі".
"Знамените кафе Донецька "Сєпар", фірменне блюдо - частини курки, жарені".
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