 Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает", - сказал он.

Зеленский отметил, что дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают Россию, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивает, что "давайте всё по Минску".

"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей - это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны - это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России – конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", - считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имеющаяся нормативная база позволяет проводить выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Разумков

Как сообщалось ранее, у президента Владимира Зеленского надеются на шаги к проведению местных выборов в ОРДЛО уже в октябре этого года.