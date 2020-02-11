 Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает", - сказал он.
Зеленский отметил, что дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают Россию, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивает, что "давайте всё по Минску".
"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей - это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны - это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России – конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", - считает он.
Как сообщалось ранее, у президента Владимира Зеленского надеются на шаги к проведению местных выборов в ОРДЛО уже в октябре этого года.
при Богдане оно не было таким буйным
Кажется ему... ****, битва экстрасенсов.
Дальше все понятно.
Что чувствует зе в этом вопросе кроме уже озвученного "а какая разница"?
Погано, що в голові порожнеча.
Что, совсем не доходит, да?
Получілі людєй ето плюс. А скільки ми людей втратили, послє послєднєй встрєчі?
Это же скока мышебратьям придется "себя побеждать", мама дорогая.
До смерти то управятся?
Это зе будет стадо убеждать.
Самое сложное это то что улицы то не асфальтированные в дыныры.
Тут тока гипноз поможет.
кажется что это сон какой то кошмарный...., во время войны избрали себе главкомом клоуна-дегенерата..
Фантастика....
Перехрестись 3 рази, щоб тобі не "казалось", дятел.
или хочет выторговать Донбасс за счет Крыма...
при Порохе дрались, а при этом Недоразумении - позоримся
Це "недоколихане" - ВЩЕНТ нерозуміє що верзе...
Значить німці в Другій Світовій війні перемогли. Ура.
Дайте йому виспатись. Хто там за його сон відповідає?