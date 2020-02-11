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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4537) Донбасс (20629) минские соглашения (2740)

 Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает", - сказал он.

Зеленский отметил, что дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают Россию, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивает, что "давайте всё по Минску".

"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей - это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны - это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России – конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", - считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имеющаяся нормативная база позволяет проводить выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Разумков

Как сообщалось ранее, у президента Владимира Зеленского надеются на шаги к проведению местных выборов в ОРДЛО уже в октябре этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3175020
 
 
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ВЕРНИТЕ БОГДАНА !!!!!!!!!!

при Богдане оно не было таким буйным Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 682
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Бо в нього новий попихач, минулий нашіптував, а цей підсрачниками підгоняє. Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7233
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Він впевнений, що пуцин хоче сам себе трахнути? Напевне Єрмак йому дотепер не по, снив, що означає масний і ласий погляд пуцина, коли той дивиться на Зєлєнского.
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Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский

Кажется ему... ****, битва экстрасенсов.
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Прекращение войны для нее это победа над Украиной.
Дальше все понятно.
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українська політика - це вибір між тотальною 3,14здою і каліброваними 3,14дарасами..
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Если нужно определить кто победил в войне нужно помотреть какие ( кому ) стоят памятники.
Что чувствует зе в этом вопросе кроме уже озвученного "а какая разница"?
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Бред - это когда голосовали по-приколу .
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Да.....Морда ліца в нашого таки покруглішала.
Погано, що в голові порожнеча.
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Так мож це не Зе, а двійник якого в Омані кацапи підсунули. Вони вмиють двійників штампувати. Не дарма Пристайка відмовився розповідати про пригоді *********** у Омані
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Война заканчивается или победой, или капитуляцией. Параша на капитуляцию точно не согласна, чего не скажешь о Зеле.
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Так бо Пєтя Мародер та Брехун.П"ять років у спаку,от шо таке Пєтя.
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А тепер смочи від Зе, бо це твій вибір.
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РФ уже подумала и ответила тебе ишак ты Оманский...
Что, совсем не доходит, да?

Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9107
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"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей - это плюс. Источник: https://censor.net.ua/n3175020
Получілі людєй ето плюс. А скільки ми людей втратили, послє послєднєй встрєчі?
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Только сегодня читала на российском форуме лахтинскую агитку о "пытках в СБУ над героями Украины", хотя под "героями Укрианы" они понимают, почему-то, "героев" ЛДНР.
Это же скока мышебратьям придется "себя побеждать", мама дорогая.
До смерти то управятся?
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Им нет.
Это зе будет стадо убеждать.
Самое сложное это то что улицы то не асфальтированные в дыныры.
Тут тока гипноз поможет.
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В.В. Путин признал В.А.Зеленского президентом Мира. За это ему дарят приз - трёхколёсный велосипед Волга. Срочно перезвоните на тел.8 800 200 23 16, для уточнения получения приза.
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М-ля, Я УЖЕ СКОРО, КАК ГОД, НЕ ВЕРЮ, ЧТО ЭТО НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!! Он же просто какой-то ребёнок. Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1679
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ну да..
кажется что это сон какой то кошмарный...., во время войны избрали себе главкомом клоуна-дегенерата..
Фантастика.... Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2435
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"Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска"..."

Перехрестись 3 рази, щоб тобі не "казалось", дятел.
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Зеля Голобородько в риторике переплюнул самого Голохвастова. "Да, да, но нет! Зачем же?!"(с)
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Идиот !!!!!

или хочет выторговать Донбасс за счет Крыма...
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а вообще - СТЫДНО Мне кажется, что РФ готова думать над уточнением "Минска". Уверен, что прекращение войны станет для нее "победой над собой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 165

при Порохе дрались, а при этом Недоразумении - позоримся
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турки вертолетик лайкнули..то ли сирийский то ли другой державы...
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Він повний "недолік".
Це "недоколихане" - ВЩЕНТ нерозуміє що верзе...
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Требую психиатрической експертизьі потерпевшего в деле Зверобой
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Маруська его похоже таки трахнула.... в мозк
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"... победа в вопросе войны - это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех..."

Значить німці в Другій Світовій війні перемогли. Ура.
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Главнокомандующий, который вместо победы своей страны говорит о победе другой страны над собой, является недоразумением.
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Зеленському "кажется"... Це від недосипання(спить по 6 годин на добу).
Дайте йому виспатись. Хто там за його сон відповідає?
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Единственное, чего РФ сделает в конечном итоге, так это договорится с Францией и Германией, что Зеленский по любому не в силах выполнить Минск, после чего признает ЛДНР, введет туда свои войска и прекратит войну, а европейцы с РФ снимут санкции.
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