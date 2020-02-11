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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (235) Богдан Андрей (247) Ермак Андрей (87)

 У нас есть программа партии и правительства, а люди могут меняться, - "слуга народа" Арахамия об увольнении Богдана и назначении Ермака

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что последствием увольнения Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины и назначения на этот пост советника Владимира Зеленского Андрея Ермака будет то, что внешней политике будет уделяться больше внимания.

"Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорей всего, будет где-то в эту сторону изменение", - сказал Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что Ермак не является новым человеком в команде и принципиальных изменений в политике ждать не стоит.

"Он (Ермак. - Ред.) для нас не новый совершенно, да, просто на новой должности. Я думаю, что с точки рения обычных людей, которые гуляют по улице, особо ничего не поменяется (после смены главы Офиса президента. - Ред.) в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства – это и есть основа, на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться", - сказал глава фракции.

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При этом он сказал, что не знает о перспективах карьеры Богдана. "Честно, для меня это была новость, что это произойдет так быстро. Это была свежая новость, из СМИ, по сути. Поэтому посмотрим", - сказал Арахамия.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3175018
 
 
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Слюшай, АРА! А как там Рома Иванисов поживает?
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у нас есть партитура... а ... могут меняться...
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про "партию" - очень солидно прозвучало..
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так ведь и гаранта сменить можно - партия с генеральной линией есть, а бонапартом любого проходимца назначить вполне себе, как два пальца обстрелять
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приберiть цього чебурека куди-небудь. от жеж...

в ЗеМандi взагалi є хоч одна пристойна людина?
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Як защебетав! Зебіли, ви справді голосували за совок 2.0?
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от них никто 9 месяцев как раз и не может добиться программы партии и правителсьтва У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака - Цензор.НЕТ 4729

Ты суслика видишь?
Нет!
И я нет! А он есть!!! (С) У нас є програма партії та уряду, а люди можуть змінюватися, - "слуга народу" Арахамія про звільнення Богдана та призначення Єрмака - Цензор.НЕТ 4729
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бойся гнева женщины, в постели преЗЕдента видавшую ))))
У нас есть программа партии и правительства, а люди могут меняться, - "слуга народа" Арахамия об увольнении Богдана и назначении Ермака - Цензор.НЕТ 6959
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Прямо таки лозунг из совкового прошлого « ВОПЛОТИМ ПРОГРАММУ ПАРТИИ , И ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЖИЗНЬ», или «ПАРТИЯ НАШ РУЛЕВОЙ» .
Совок так и прет из этого парня .
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