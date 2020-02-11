 "Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной ремонту автодорог, в Киеве во вторник.
"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - сказал глава государства.
По словам президента, строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.
Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы "асфальт не сходил вместе со снегом".
"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги - понятия не совместимые", - заявил Зеленский.
Он также напомнил, что в планах на 2020 год - обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/11/7240060/
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"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое вместе с дорогами", - Зеленский
Ну, может быть, где-то и отремонтируют одну дорогу, и "бубочка" ее даже торжественно откроет, перерезав красную ленточку в телерепортаже.
Но массового ремонта не будет, конечно.
Денег нет и не будет, святые отцы в Ватикане отказали, сказав, что если даже католический костел в Киеве не ремонтировали, то извините, проходите мимо.
Так что "ремонт дорог" присоединится к "зарплатам по 4000 денег в месяц".
что-то просто попёрли перлы от нашего светлейшего и умнейшего...
забить эфир, чтоб народ не заметил чего-то гадкого? чего?
У вас есть телик и СН!))))
для велика и так сойдет!))))))
говновозам.