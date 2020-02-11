EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1089  39
Все про:выборы (23112) Зеленский (4537) Донбасс (20629)

 Выборы на Донбассе возможны этой осенью, но только после вывода иностранных вооруженных формирований, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что "местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ".

Он подчеркнул при этом, что "выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в ОРДЛО должны проходить только после вывода российских войск, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей".

"Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", - сказал глава государства.

По его словам, многое станет понятно после саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель.

"Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", - сказал президент.

Говоря об обмене удерживаемых лиц, Зеленский отметил, что "там длинные списки, их надо разбивать".

"На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому это процесс будет делиться на несколько обменов", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выборы на оккупированном Донбассе к осени 2020 года подготовить невозможно, - Айвазовская. ВИДЕО

По мнению президента, замораживание конфликта "ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит".

"Разведение по всей линии – это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров "Нормандии" останется на своем месте", - сказал он.

Главное, о чем надо думать, считает глава Украинского государства, – это "про людей, которые там живут в войне и про тех, кто уехал, но хочет вернуться".

"На оккупированной территории много людей, которые хотят, чтобы их не бросили и поэтому мы обязаны попробовать договориться", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее теперь уже глава ОП Андрей Ермак заявил, что вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов по всей территории Украины, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), может проясниться на следующей встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на апрель 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3175014
 
 
 Топ комментарии
 
Когда выборы Президента ?
 показать весь комментарий
 
Из каких иностранных стран эти формирования?
 показать весь комментарий
 
Иностранные войска можно только ВЫБИТЬ сами они не выйдут !!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Воаочка робить все, щоб вони відбулися цього року. У мене "такоє ощущєніє".
 показать весь комментарий
 
 
Щас. Х**ло прямо разбежался выводить.
 показать весь комментарий
 
 
А чо нет? Скажет, "войск нет". ОБСЕ подтвердит.
 показать весь комментарий
 
Сумно, але думаю, що це були останні. Далі будуть призначення.
Дай, Боже, щоб я помилялась.(((
 показать весь комментарий
 
Выборов больше не будет. Путин будет назначать губернатора малороссии.
 показать весь комментарий
 
Из каких иностранных стран эти формирования?
 показать весь комментарий
 
 
Иностранные войска можно только ВЫБИТЬ сами они не выйдут !!!
 показать весь комментарий
 
 
Только полный контроль над границей--- тогда можно говорить о выборах . все остальное это предательство Украинского Народа
 показать весь комментарий
 
 
Ага, и 10 лет карантина, чтобы дурь выветрилась. Но будет все наоборот. Зеля изменник.
 показать весь комментарий
 
 
Справжніх, сильних, потужних "ощущєній" у нього ще не було. Але я не виключаю, що вони будуть. По дорощідо Ростова.
 показать весь комментарий
 
 
под словами "иностранных вооруженных формирований"...это он кого подразумевает?
Латвию, Турцию, Гондурас?...КОГО ???
почему не назвать открытым текстом страну - агрессора и воровку (Крым, не коробка спичек)
 показать весь комментарий
 
 
Т.е вывод незаконных формирований возможен за три месяца чтобы выборы провести, а развод на линии соприкосновения займет несколько лет? Это млять как, опять обдолбился?
 показать весь комментарий
 
 
"Есть ощущения". Донбасс в дупу кольнул? Синестетический такой у нас гарант.
 показать весь комментарий
 
 
Не страшны дурные вести, Начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота, среди бегущих Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий.
 показать весь комментарий
 
 
))) разведение по всей линии это долгий многолетний процесс, а вывод руссошвайне уже возможен до этой осени?
 показать весь комментарий
 
 
На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов

Выборы на Донбассе возможны этой осенью, но только после вывода иностранных вооруженных формирований, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6703

Шо оно несет? То есть хлопци там сидят потому что тебе некогда "подготовить документьі"?
 показать весь комментарий
 
 
Щас ***** возьмет и выведет войска! Любой идиот уже давно понял, не для того ***** вводило войска, чтобы вывести их оттуда!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
це надо уметь - бежать впереди паровоза, одев шкуру неубитого ведьмедя Выборы на Донбассе возможны этой осенью, но только после вывода иностранных вооруженных формирований, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6543
 показать весь комментарий
 
От я не фанат партії Голос і лічно Славіка, але саме її представник Рахманін надав єдиний толковий рецепт поведінки на Донбасі.

Він заявив дуже прості речі: 1) будь-які розмови про відведення військ чи вибори мають починатися ЛИШЕ після року без жодного пострілу (адже найперший пункт Мінських угод - ПОВНЕ припинення вогню).
2) Якщо не виходить - треба відгороджуватися від цієї ракової пухлини колючим дротом і мінними полями. Закривати всі пункти пропуску, не виплачувати ніякі пенсії, перекрити воду і електрику.
 показать весь комментарий
 
 
3) пять лет не ездить на кацапские вечеринки в Беларусь.
 показать весь комментарий
 
Це само собою... А ще не мати з кацапами бізнесу, причому пофіг - це канхветна фабрика чи кінокомпанія...
 показать весь комментарий
 
Очкуешь сказать расиянских потерпевший Зеленский?
 показать весь комментарий
 
Для начала Зе может указать номер любого формирования российской армии, которое нужно вывести и его тут же выведут.
 показать весь комментарий
 
Зараз ситуація для нинішніх, «І хочєтся і колється» .
Звичайно, заманливо втягути назад до України, пару мільйонів упоротого антиукраїнського, та ще й антипорошенківського електорату.
Але ж це одночасно означає, і привести сюди армію прихильників русского *****.
А у ***** є свої рєбята на пости президентів і олігархів НА малороссіі.
 показать весь комментарий
 
А также вывода всех формирований набранных из коллабарантов. ( их там сколько 35-40 тысяч разных вооруженных формирований) Полная демилитаризация, сдача всего оружия ( включая рогатки и кухонные ножи), Перекрытие границы с РФ минимум на год и ввод в ОРДЛО 50 тысячный украинский корпус ВСУ, СБУ и МВД,. Потом судебные разбирательства , введение на 2 года военно гражданской администрации. А потом можно и о выборах поговорить, с запретом выдвигаться и голосовать лицам замешанным в связях с оккупантами на 10 лет.. А та обертка которую нам хотят всучить в виде показательного "вывода" нескольких сотен выходцев из РФ ( при том что там "счастливых" обладателей паспортов РФ уже десятки тысяч среди местной братвы) и пару эшелонов с техникой для ТВ картинки нас не устраивает. Кого мы хотим обмануть.. Самих себя разве.
 показать весь комментарий
 
Перекрытие границы с РФ минимум на год? Полное перекрытие границы НАВСЕГДА!
 показать весь комментарий
 
Що ти верзеш, лошара? 9 місяців на посаді, а так ні хрена і не поняв.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх