EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  203  6
Материалы по теме:
Все про:армия (7635) благотворительность (319) помощь (3201) Донбасс (20629) волонтеры (1977)

 Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе

Волонтерская группа "Мега-Полиграф" готовится к выезду на фронт в конце февраля. Отремонтированный автомобиль скорой помощи уже готов к передаче воинам.

Об этом волонтеры сообщают на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Текущие потребности: аккумы 75 и 140 Ач, пуско-зарядное 12/24 * 140Ач (FORTE CD-420FP и выше), 4 колеса БЦ 54, лопаты/кирки, топоры/колуны/пилы, бензопилы, по 2 набора ключей и головок, 300м кабеля СИП4 2*25, тепловентиляторы и обогреватели - много, антифриз, блок цилиндров ЗиЛ131 (сварка не помогла), холодильник, пленка и виниловые баннера, газовые баллоны - 5, 27 и 50л, ближе к выезду - ДТ 600л, 2 компьютера или ноута (невысокого уровня - для работы с документами) + принтер. По прежнему ничего не нашли по заявке травматологов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ныжны также артроскописеская стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осцилирующая пила, пластины, винты , стержни, тейпы, ортези. Можно живое б/у.

"Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов. ФОТОрепортаж

Волонтеры Мега-Полиграфа собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175012
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
хорошо воинам - заодно на компах в танчики или контрстрайк поиграют
 показать весь комментарий
 
Так сходи в армию, из окопа потом напишешь как в танчики наигрался.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты это, из окопа на диване трассирующими строчишь? Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе - Цензор.НЕТ 7870
 показать весь комментарий
 
Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе

.. а зелина челядь, тем временем, себе премии 5-окладные выписывает. Нужно сообщить президенту. Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на обогреватели, газовые баллоны и компьютеры для воинов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4306
 показать весь комментарий
 
 
в нынешних условиях все нужно делать очень тихо, потому, что сейчас понаедут всякие рябошапки и всех арестуют.....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх