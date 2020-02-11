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Все про:Луценко (7665) ГБР (938) Бабиков (19)

 Назначение Бабикова замглавы ГБР - демонстрация влияния реваншистов, которые ждут посадок противников Януковича, - Луценко

Назначение бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова первым замглавы Госбюро расследований является демонстрацией реванша представителей режима Януковича.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Это (назначение в ГБР. - Ред.) было сделано именно потому, что он связан с одиозной защитой Януковича. Это демонстрация влияния реваншистов, которые искренне хотят посадить всех, кто не дал Януковичу сдать страну Москве", - сказал Луценко.

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При этом, он отметил профессиональные качества Бабикова.

"Бабиков, кстати, мне показался профессиональным юристом. Но даже сами работники ГБР просто поражены и спрашивают: неужели не было другого профессионального, но не настолько связанного с одиозной защитой Януковича человека?" - подчеркнул экс-генпрокурор.

Полный текст интервью с Юрием Луценко читайте по ССЫЛКЕ.

Как известно, 20 января 2020 года Александр Бабиков был назначен первым заместителем руководительницы Госбюро расследований Ирины Венедиктовой. Адвокат Евгения Закревская распространила документы, говорящие о том, что Бабиков был адвокатом беглого Януковича. В свою очередь, в видеообращении Венедиктова назвала соответствующую информацию "манипуляцией".

Как сообщалось, в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Генпрокуратура передала в ГБР более 20 производств.

Источник: https://censor.net.ua/n3175011
 
   
 Топ комментарии
 
То не лопата , а единственная извилина .
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Тяжко сидеть на двух стульях бедолаге , хотя это реванш рыгов однозначно .
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так понимаю, тебя падлу и свыню со свинярчуками посадить могут? так правильно, то, что вы натворили, то зек по сравнению с вами -ангел
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Могут, если бы было за что сажать. А "свинарчуков", похоже, придумали, бо за всё это время ни одной предъявы. Так что не надо старую лапшу пытаться снова повесить на уши. Сколько Пороха тягали по допросам и что? Тогда о чём ты? Короче, за всей этой ненавистью к Пороху скрывается одно - проянуковичский и москальский реванш. Если это нельзя осуществить было в лоб через Медведчука, то Зеля оказался обходным вариантом.
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гюга вместе с зеленым змием не дадут поднять голову реваншизму
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Юрик , я тебе верю . Ты никого не посадил , зелёные тоже .
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у буржуев возля вокзалов иногда есть heimkererstrasse. по них, как бэ возвращались посля войны пленные. похоже скоро новопризначенные тоже такие улицы возля вокзалов понапереименовывают (
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Да Юрец ,вторая ходка похоже тебе карячится ... Назначение Бабикова замглавы ГБР - демонстрация влияния реваншистов, которые ждут посадок противников Януковича, - Луценко - Цензор.НЕТ 1000
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Юа, если тебя держат в заложниках и трезвым, сообщи об этом немедленно!
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Простота сегодняшних зелёнок, хуже воровства вчерашних яныков.
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А кого Югик ты посадил с реваншистов овоща?
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