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 "Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус

Прилетевший из Пекина 27-летний парень вернулся домой в российскую Уфу и хотел сдать анализы на коронавирус в местной больнице. Его отец рассказал, что медперсонал инфекционной больницы "растворился", как только услышал, что он восемь месяцев провел в Китае.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местный сайт Ufa1.

27-летний Илья прилетел из Пекина в Уфу, где находился по работе более восьми месяцев, в минувший вторник, 4 февраля. Владислав, отец парня, посоветовал ему сдать анализы в инфекционной больнице № 4 "на всякий случай", поскольку в семье есть маленький ребенок. По словам отца, сын, придя в больницу на следующий день после приезда и рассказав о намерениях сдать анализы на коронавирус, сразу же вызвал переполох среди медиков. Со словами "Это не к нам, идите в другое здание" врачи "избавились" от Ильи, даже не открыв ему дверь.

"Сначала сын пошел в здание, где сдаются анализы. Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус. Медперсонал сразу же "растворился", и с криками его отправили в приемный покой больницы", — говорит отец парня Владислав.

В другом здании ситуация повторилась, только на этот раз, решив, что не стоит кричать так громко, Илья шепнул врачу о своей ситуации на ухо. По словам Владислава, женщина шарахнулась от сына и убежала в дальний кабинет. Илью не осмотрели, не опросили, анализы не взяли, а отправили на выход, причем не через парадную дверь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На случай вспышки коронавируса в Украине в больницах есть более 5,5 тыс. мест и почти 500 аппаратов ИВЛ, - Скалецкая

"Разговор у них проходил через весь коридор и за закрытыми дверьми. Медики не стали к нему даже приближаться, а только кричали, что это все ерунда, и сказали: "Все, иди, черный ход там"", - рассказывает Владислав.

По словам отца парня, такое отношение медиков поразило всю семью. Они предположили, что парня не пригласили на осмотр по приезде, как это обычно делают с вновь прилетевшими, потому что Илья оказался в Уфе не прямым рейсом. Парень из Пекина долетел до Екатеринбурга, а оттуда домой поехал на автобусе.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 февраля в Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек

Источник: https://censor.net.ua/n3175010
 
   
 Топ комментарии
 
Тут смеяться не будем. Уверен, что у наших врачей проявится точно такой же рефлекс. А может ещё и не такой.
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Тут смеяться не будем. Уверен, что у наших врачей проявится точно такой же рефлекс. А может ещё и не такой.
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Основной постулат клятвы Гипократа у кацапов- не заразись!
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Не смешно-это точно.Не дай ,господь,что он инфицирован !Самолёт, Екатеринбург,автобус,Уфа -громадное количество контактов.Это геометрическая прогрессия со знаменателем не два,а четыре или более.То есть не 1,2,4,8,а 1,4,16,64,256....Через день уже невозможно проконтролировать.
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наши по телефону обследуют, диджитализацией (с) министр здравоохранения
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Вот примерно так и будет выглядеть война медицины с вирусом в наших реалиях.
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своя шкура дороже и это нормально вообще-то. клятва гипопотама тут не работает. "Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус - Цензор.НЕТ 6933
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Эти врачи дальше уфы никогда и негде и не были то, а тут какой-та звездюк с Пекина прилетел, мир смотрел. Заразит их сейчас. Так они в уфе и помрут ничего больше и не увидев "Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус - Цензор.НЕТ 4329
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а на месте уфы мог бы оказаться и воронеж )
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В воронеже восемь подозреваемых на корону. Замели уже их космонавты.
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Ага, на днях китайский студент НАУ упал в обморок на паре, так эвакуировали чуть ли не все здание.
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Oksana@MedOksana1612

Сильная молитва от короновируса (повторять 5 раз в день): китайская *****, обойди меня, прислала тётя-врач

Китайская ху...ня
Обойди меня...
Залезь на Хуоджина
С Хуоджина на Чаогсианга
С Чаогсианга на Джеминга
С Джеминга на Чангминга
С Чангминга на Вэя
С Вэя на Пэнгфея
С Пенгфея на Вейшенга
С Вейшенга на Юксу
С Юксу на Яозу
С Яозу на козу
С козы на Якова
А с Якова на любого всякого...
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Но читать это надо на китайском, а то она не поймет.
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Такое ощущение что нас все время пичкают темой - а шо там в кацапстане. Хоть что не интересно нам вообще.
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Извините. Прошу прощения. А можно за себя я сам решу, что мне интересно?
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Потому что "шо там в кацапстане" набирают больше всех просмотров. А вы говорите неинтересно.


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где черный ход - там и украина
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фу, мадам или мадемауазель,який у вас дурной скус "Чорний хід там": лікарі російської лікарні сховалися від хлопця, який приїхав з Китаю і захотів перевіритися на коронавірус - Цензор.НЕТ 3819
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сглотните, сплюньте,потом еще наглотаетесь "Чорний хід там": лікарі російської лікарні сховалися від хлопця, який приїхав з Китаю і захотів перевіритися на коронавірус - Цензор.НЕТ 4043
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ксюха, а ви случаем не спелеолог, вижу , шо вас так и манят черные дыры
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Я захоплююсь Космосом. Чорна діра- це те саме місце, в якому можна прилаштувати всіх дурних москаликів.
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А що ж ти робиш тоді тут Влад, хазяєва вигнали через чорний хід?
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ни, то не мени вигнали через чорний хид, а тоби прокинули через черний зад "Чорний хід там": лікарі російської лікарні сховалися від хлопця, який приїхав з Китаю і захотів перевіритися на коронавірус - Цензор.НЕТ 5422
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Тут є відео!
Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу Каромата Джаборова, устроившего пранк с коронавирусом в Московском метрополитене. Об этом передает корреспондент «Известий» из зала суда в понедельник, 10 февраля.





«Постановлением Черемушкинского суда Москвы в отношении Джаборова К.С. удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта», - сказала судья Наталья Журавлева.
Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора об аресте обвиняемого на 30 суток.
Джаборов явился в Следственный комитет самостоятельно и от следствия не скрывался.
Адвокат обвиняемого Алексей Попов просил избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде или домашний арест, так как его подзащитный «лишь пытался привлечь внимание к проблеме с завышением цен на медицинские маски».
Пранк заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно падал и начинал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша говорил: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов испуганные люди выбегали из вагона на станцию.
По словам Попова, в шутке Джаборова был глубокий смысл. «У него много сюжетов на разные социальные темы. Цель была - привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски», - отметил адвокат.https://iz.ru/974503/2020-02-10/sud-arestoval-ustroivshego-prank-s-koronavirusom-v-moskovskom-metro
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"Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус

Теперь он может в банк ехать. "Черный ход там": врачи российской больницы спрятались от приехавшего из Китая парня, пожелавшего провериться на коронавирус - Цензор.НЕТ 9389
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Там вообще могут пристрелить. На всякий случай.
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Да, а потом написать чистосердечное "Я пристрелил клиента в банке, потому что он чхал и выглядел заболевшим. Прошу понять и простить." мечтает каждый охранник, особенно Бородач.
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