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 Политика Украины, Общество
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 Путин понимает, что надо закончить эту войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать "новые глобальные идеи".

"Но самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители как минимум извинятся, если не хватит доказательств по "делу Шеремета", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3175008
 
 
 Топ комментарии
 
Що ти мелеш, зелене непорозуміння?... Путин понимает, что надо закончить эту войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 961
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Зеля, ты идиот. Путин видит только один способ закончить войну - добиться капитуляции Украины. Ты - его инструмент. Пассажир, блд. Не Президент, а пассажир. преЗЕдент.
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Саме тому що путін хоче закінчити війну кожен день обстріли наших позицій не припиняются ? Адже рецепт припиненя війни дуже простий:перестати обстрілювати, вивести банд. формуваня і передати контроль за кордоном Україні. Невже він збираєтся це робити ,так він за мир "русский мир" пора вже призеденту накінець зрозуміти.
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Это трусливое недоразумение постоянно обдолбаное Что оно мелит Если бы пуйло хотел остановить войну он ее уже давно бы остановил
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патриоты тилькы ШОСЬ пы.......ть и НИЧОГО не роблять , бо тэж бояться ЗАШКВАРЫТЫСЬ !!!!
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..."В царстве удавов все друг друга предают и обманывают. Такие понятия как чувство жалости или совесть им недоступны. Исключение составляет Косой, который «старался глотать кроликов так, чтобы причинить им как можно меньше боли». За такую странную доброту он поплатился сначала глазом, а затем и жизнью. При этом сами удавы считают себя гуманными, а их гипноз перед поеданием кролика они расценивают, как способ избавить тех от мучительной смерти. "

«Кролики и Удавы» Ф.Искандер
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жаль, что янелох не понимает, что если бы хотел, то уже закончил бы.
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...пока до воды днепровской Крыму и до Марика, да еще с Бердянском желательно не доберется, войну не закончит *уйло....2 эти обл. должны со старыми админ. границами под управление царское перейти должны...такая программа минимум руцке весны и руцке мира в Украине была скорректирована после того , как везде по рылу отгреб... Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9382...
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.....мени дуже подобаеться ЕРМАК , бо схоже ПРИЗВЫЩЕ було у росиян , може ВОНЫ нас ПРОСТЯТЬ за ЛУГАНДОНИЮ и КРЫМ ????((((
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Десь в глибині (дуже глибоко!) душі ще теплилась надія, що Гарант таки чомусь навчиться після зустрічі, дзвінків, привітань і т.д. Але!!! Прикро!
Зелені, що ви вибрали?
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Занесите *********** в Миротворец уже. С ним все ясно, он либо полезный идиот или агент *****.
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І ні одного зебіла на гілці. Язики проковтнули, шолі?
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и что там в этих глазах было, кроме страха? Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4976
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буратина очень проницательный - ему достаточно взгляда в глаза,и он уже знает,кто тут кому Рабинович..
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Так не за счет же интересов Украины, идиот
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Самый быстрый способ закончить любую войну - сдаться.
Самый тяжелый - победить.
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Зеля, ти ідійот !
Фуйло вбив та закатував тисячі українців, він має бути проклятий в Україні, а ти з ним щури-мури крутиш
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воно наркоман ,путін-***** його за це тримає як доказова база,ось воно ото з ним і лиськається!!
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та бридко споглядати, як ЗЕ бавиться з хутінськими брязкальцями..
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Найдіть йому мозгоправа, який би спеціалізувався по стокгольському синдрому.
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зеопарыш,что за херню ты несешь,наркоман обдолбанный
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Какая разница, нападёт Путин или не нападёт?
Если не нападёт - найдутся идиоты с мантрой "брацкие народы", "просто перестать стрелять".
Если нападёт - то страна с комиком в роли Верховного главнокомандующего, лейтенанта в роли головы СБУ и далее по списку не продержится и трёх дней.
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генетика ЗЕБЕни:

советский еврей с ватной лишней хромосомой Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2230

тяжелый случай
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Она имеет также общих предков с предателем Поклонским, который впустил орду в Могилёв...
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"Путін понімает.." - тільки повний дебіл може таке морозити! Тьху на сцикливого брехуна!
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ну это все нормальные люди понимают
даже римский папа назвал зеленского - президент мира...
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Точно "президент мира", а не "герцог мира"?
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Ударило в голову "Зеленский - президент мира"
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Наш президент таки дебил.

Вот вам доказательство.
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Идиот... Пол года уже страну преЗЕдентит, а так ничего и не понял...
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Я посмотрел ему в глаза,
Сначала - в левый, потом - в правый,
Расплате за Донбасс и Крым - п....,
Но зраде я сп...л наславу...
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***** розуміє що тре знищити Україну,бо інакше зникне його улус Кацап Орда.
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пора мочить...

яблоки...

подумала...

Маруся...

Звиробий Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2324
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.....вона вже тэж ВТОМЫЛАСЬ сварыться с моим ПРЕЗИДЕНТОМ , ради чого и кого ??? я дуже хвылююсь , шоб з ным було все добрэ , бо МИР це найдороще на свити !!!
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Это же надо такое заявить!!!!!
поцЗедент
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Опана! Я тебя без "понял" понял! Понял?
Все будет джуки-пуки - я нелох!
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Этого придурка выбрало Президентом большинство украинцев на сравнительно честных и свободных выборах.
«Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте!»
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Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3175008 тупица зелёная!!то что он понимает никому даже в мире уже не интересно!!проблема что ты зелёный не понимаеш что с ним надо воевать и бороться!!(главком трижды или четырежды отпетлявший!!)
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З цих слів виходить,що *****,не такий вже і *****.
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он вроде Голого из Властелина колец:
один Путин хочет мира, а другой Путин - войны.
вот так и живут
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25% поняли что эта война до тех пор, пока существует раша
75% засунули головы в песок.....
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Боже, какой же оно придурок.... !Неужели не видно было это еще в квартале ? Упоротый дуб !
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теперь он под полным информационным колпаком рашиста Ермака.
плюс рашист Разумков, плюс..., плюс...., плюс...

итого: Третий Майдан Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2151



а иначе - никак
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Есть очевидные вещи - если Пукин уходит из Донбасса, то своя биомасса порвет его рейтин на части. Поэтому уйти он не может. Все остальное - фантазии Зе.
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Зе ты дарак что ли? Хочет закончить войну? Отдал крым и закончили, чего тут хотеть нахрен? А они имбицилы людям мозг пудрят.
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Откуда тебе, дегенерату, знать, что творится в голове у *****.
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нам НЕЗАЛЭЖНИСТЬ впала з ГОРИЩА союза , мы ии ПРОПЫЛЫ и ПРОИЛЫ , шось спыз......ы !!! хай им ГРЭЦЬ , а ХЛОПЦИ сегодни гынуть ((((( за ПОРОШЕНКО , за ЛЯШКА , за АХМЕТОВА , за ОВОЩА ????? за 6 рокив не ЗАГЫНУВ ни одна ДЫТЫНА держиморды , хоронять СВОИХ дитей прости , бидни и кто ще ВИРЫТЬ у ДОБРО !!! а ёго НЕМА !!!
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ХЛОПЦИ , не цкуйтэ нашого ПРЕЗИЛЕНТА и ёго оточеня (((( МЫ ёго выбралы , хай працюе !!! де ПОРОШЕНКО , де ЮГА , де БУРБАК , де КУЛЯ в лоба ???? ПОВТИКАЛЫ , КЫНУЛЫ , все соби ЗРОБЫЛЫ шо хтилы ((((( КРАВЧУК и то каже дать воду в КРЫМ , бо з водою в крыму БИДА !!! УКРАИНА богата и заможна на ВСИХ хватэ !!!
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