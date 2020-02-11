 Путин понимает, что надо закончить эту войну, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать "новые глобальные идеи".
"Но самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - подчеркнул он.
Ну розумный! Aж страшно!"
«Кролики и Удавы» Ф.Искандер
Зелені, що ви вибрали?
Самый тяжелый - победить.
Фуйло вбив та закатував тисячі українців, він має бути проклятий в Україні, а ти з ним щури-мури крутиш
Если не нападёт - найдутся идиоты с мантрой "брацкие народы", "просто перестать стрелять".
Если нападёт - то страна с комиком в роли Верховного главнокомандующего, лейтенанта в роли головы СБУ и далее по списку не продержится и трёх дней.
советский еврей с ватной лишней хромосомой
тяжелый случай
даже римский папа назвал зеленского - президент мира...
Вот вам доказательство.
Сначала - в левый, потом - в правый,
Расплате за Донбасс и Крым - п....,
Но зраде я сп...л наславу...
яблоки...
подумала...
Маруся...
Звиробий
поцЗедент
Все будет джуки-пуки - я нелох!
«Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте!»
один Путин хочет мира, а другой Путин - войны.
вот так и живут
75% засунули головы в песок.....
плюс рашист Разумков, плюс..., плюс...., плюс...
итого: Третий Майдан
а иначе - никак