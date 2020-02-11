 Правоохранители как минимум извинятся, если не хватит доказательств по "делу Шеремета", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, не жалеет ли он о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, он сказал:
"Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".
В то же время, по его словам, "если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум".
При этом он добавил: "Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
в Украине президент это нанятый менеджер...
в случае Зеленского наняли идиота...
потому как там будут рады стараться впихнуть невпих*емое, чтоб доказать недоказуемое !
Ай прастітє, ашибочка вишла...
Ні дорогенькі, будете відповідати і компенсації виплачувати, падли! Шкода лише, що з бюджету, а не з власних кишень!
Чи вони не Рамзанчик Диров щоб перед ними вибачатися?
а ще подарують файлик та скрєпочку?
правохранителя и президент. Рано или поздно. Где народовладдя брехун?
Источник: https://censor.net.ua/n3175006
Рад, что посадили в СИЗО невиновных, в том числе и детского врача хирурга-кардиолога.
Ох, прилетят бумеранги к детишкам и внукам сажателей...
Де вибачення ?
Вот и представьте сколько людей пострадали через агрессию кремля на Донбассе.
Бизнесс и годы жизни это все мелочи,есть люди которые потеряли родственников.
Детей,родителей.
Это страшно.
Заметила, что преЗедент никогда(!!!) не говорит конкретно, в основном: у меня/нас есть мечта/идея; возможно=>и если случаются про@бы, то очень легко «пропетлять» - я Вам ничего не должен(с).........
Суды длятся уже пять лет, имущество компании под арестом, а приговора все нет.
що ви можете сказати з цього приводу, пане потерпілий від свавілля відомої кілерши Марусі Звіробій?
Сдвинули, без доказательств посадив невиновных патриотов???