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 Политика Украины, Общество
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 Правоохранители как минимум извинятся, если не хватит доказательств по "делу Шеремета", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители как минимум извинятся, если не хватит доказательств по "делу Шеремета".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, не жалеет ли он о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, он сказал:

"Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

В то же время, по его словам, "если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум".

При этом он добавил: "Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3175006
 
 
 Топ комментарии
 
Извинятся ? Зеля , у этих "убийц" отняли 10 лет жизни .
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Для початку там нема прямих доказів вини підозрюваних, тому прийдеться платити підозрюваним за майбутнім рішенням ЄСПЛ.
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Меня больше удивляет, что люди просидят 6-10 месяцев в СИЗО, и вуаля, простите, мы ошиблись? Вот ваши вещи, досвиданья и хорошего настроения? Может его кинуть на годик, потом дружно извенимся.
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пускай Московию мужики трахают....

в Украине президент это нанятый менеджер...
в случае Зеленского наняли идиота...
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Женилка у него не отросла, мужем быть. Он - пассажир. Едет на наших шеях.
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Його тому і обрали що приймав з усіх сторін.
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а он и извиняться не будет...
потому как там будут рады стараться впихнуть невпих*емое, чтоб доказать недоказуемое !
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Извинятся ? Зеля , у этих "убийц" отняли 10 лет жизни .
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Так чого ж воно від Федини і Звіробій хоче не "ізвінєрій", а відсидки у буцегарні?
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Для початку там нема прямих доказів вини підозрюваних, тому прийдеться платити підозрюваним за майбутнім рішенням ЄСПЛ.
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Как Штепе выплатили по решению ЕСПЧ через 5 лет в СИЗО?
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Не треба порівнювати Штепу і цих засуджених, але можна порівнювати в частині недбалого проведення слідства і судів.
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Меня больше удивляет, что люди просидят 6-10 месяцев в СИЗО, и вуаля, простите, мы ошиблись? Вот ваши вещи, досвиданья и хорошего настроения? Может его кинуть на годик, потом дружно извенимся.
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Він навіть не зрозумів суті своїх слов. Маємо те, що обрали 73%, які тепер роблять здивований вигляд і не хочуть говорити про відповідальність за свій вибір.
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Да. Одним из краеугольных основ римского права (на Западе и у нас) является принцип "презумпции невиновности". Доказывать виновность должны как-раз обличители. Поэтому ребят нужно немедленно выпустить, а не рассказывать тупые отмазки.
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Правоохранители? А ты, вовочка лично? Скажешь, "я обосрался"? Нет, ты сделаешь так, чтоб посадили невиновных.
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Ага, пусть наш глубоконеуважаемый уклонист-сцыкун Нелох Оманский для начала публично извинится перед обвиняемыми добровольцами и волонтерами !
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Пробує з"їхати зелене гівно. Пізно... Обісрався по всіх фронтах.
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Окружение зе рассказывает ему, шо у него рейтинг 49%, вон он такое и молотит.
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Ані ізвінятся!
Ай прастітє, ашибочка вишла...
Ні дорогенькі, будете відповідати і компенсації виплачувати, падли! Шкода лише, що з бюджету, а не з власних кишень!
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А Нелох не хоче вибачитися?
Чи вони не Рамзанчик Диров щоб перед ними вибачатися?
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Рябошапка и гарант вербально обозначили ретираду по сыплющемуся делу. Очередь Авакова.
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божечки, це так мило!
а ще подарують файлик та скрєпочку?
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Чтобы доказательств хватало, их надо прежде всего получать и собирать. А не вестись на поводке у ушлых адвокатов и сформировавшейся за предыдущие 5 лет идеологии "волонтер не может быть виноватым".
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Цікаво, а сам президент мінімум вибачиться перед підозрюваними у цьому випадку. Бо на прес-конференції він теж обливав брудом невинних людей та призначив фактично їх злочинцями.
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...неееее..в отставку больших и уволить нах холуев-фабрикантов, да еще и с волчьим билетом.....так на шару не проканает.....
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А ты, сучёнок, будешь перед людьми извиняться? И в первую очередь перед подозреваемыми волонтерами и врачами? Ты же, еврейчик, сам на брифинге перед Новым Годом сказал, что они УЖЕ ВИНОВНЫ. Ах ты ж гавнюк хитровыстуганный и гнилой. Люди до сих пор НИ ЗА ЧТО СИДЯТ В КУТУЗКЕ ПО ТВОЕЙ ЖЕ ВИНЕ, а ты тут срач устроил по этому поводу и виновного в своих ошибках уже назначил в виде уходящего Рябошлепера. Правоохоронці як мінімум вибачаться, якщо забракне доказів у "справі Шеремета", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9349
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А сам то "забыл" уже, как пиарился... зебильное животное.
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Не забыл. Он говорит, что не жалеет о своем участии во фрик-шоу с Аваковым-Рябошапкой.
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Извините, могли бы засадить вас лет на 10, но вот незадача - общественное дело, было бы что "по-проще" - уже бы вынесли приговор. Какими извинениями это можно компенсировать ? Как насчет к черту уволить ряд лиц, которые вот это "накопали". Но Зе походу, не планирует ни о чем извиняться - просто му......ло.
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За чей счет извеняться будут. А за моральную образу перед народом будут извенятся два
правохранителя и президент. Рано или поздно. Где народовладдя брехун?
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"Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".

Источник: https://censor.net.ua/n3175006

Рад, что посадили в СИЗО невиновных, в том числе и детского врача хирурга-кардиолога.
Ох, прилетят бумеранги к детишкам и внукам сажателей...
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители как минимум извинятся, если не хватит доказательств по "делу Шеремета".. Зеленський, менти вели щодо мене кримінальну справу 8 років !!! Весь час був під підпискою. Втратив бізнес. Мало що не втратив сім"ю. Потім вони визнали, що в моїх діях відсутній склад злочину.
Де вибачення ?
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Анатолий Павлович,как я Вас понимаю.
Вот и представьте сколько людей пострадали через агрессию кремля на Донбассе.
Бизнесс и годы жизни это все мелочи,есть люди которые потеряли родственников.
Детей,родителей.
Это страшно.
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В смысле, может правоохранители вообще деньги получали за то, что накопали на невиновных? Аваков же распинался, что там уже 100% все факты.
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Як мінімум вони повинні відповісти погонами і посадами включно з міністром і генпрокурором. Правоохоронці як мінімум вибачаться, якщо забракне доказів у "справі Шеремета", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5402
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А если будут правы, то всем внеочередные звания и премии. Но подождем суда.
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Суда будеш дожидатись коли ***** вам призначить гауляйтера на вашу бульбонію. Там буде і суддя і прокурор і сидіти будете у сонячному магадані чи на колимі. Ви ж брати. Правоохоронці як мінімум вибачаться, якщо забракне доказів у "справі Шеремета", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6861
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Извинения лучше засунуть в жопу Авfuckову или самому ЗЕлёносопельному БлаЗЕню Оманскому. Готовь компенсации за неправомерные действия и регрессные иски на возмещение ущерба от выплаты компенсаций к правоохранителям, виновным в вышеупомянутых неправомерных действиях. Иначе эти неправомерные действия никогда не кончатся.
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Мда.........☹️

Заметила, что преЗедент никогда(!!!) не говорит конкретно, в основном: у меня/нас есть мечта/идея; возможно=>и если случаются про@бы, то очень легко «пропетлять» - я Вам ничего не должен(с).........
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Извинений Вова мало,нужно Авакова гнать и сажать.
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а дурнуватий кловун, давший команду правоохранітєлям, повинен , як мінімум, піти у відставку.
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Ага ... Правоохоронці як мінімум вибачаться, якщо забракне доказів у "справі Шеремета", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8464 у меня два года назад мусорня с хаты всю аппаратуру вытащила и до сих пор никто её не вернул и не извинился ..
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Ну, у меня директора систематически отмывала бабло и делилась с ментами.
Суды длятся уже пять лет, имущество компании под арестом, а приговора все нет.
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після таких зашкварів міністра МВС відправляють у відставку, якщо він сам не іде
що ви можете сказати з цього приводу, пане потерпілий від свавілля відомої кілерши Марусі Звіробій?
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Главная задача зеленых большевиков под шумок арестов патриотов раздеребанить земельку. Как только закон о деребане будет принят всех отпустят, только земли уже не будет.
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Мы идем в Европу в Европе земля продается.Во всех цивилизованных страна земля продается.Не бухти,холуй.
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Лично меня абсолютно не трахает Европа, я хочу, что бы в Украине ЗЕМЛИ ТОЛЬКО СДАВАЛИ В АРЕНДУ, А ТЕМ БОЛЕЕ НАШИМ ОЛИГАРХАМ и обязательно по-немногу. Хватит еврейско-кацапских заморочек. Даже если и примет этот закон зебильная шушара, всё равно он будет НЕЗАКОНЕН, ТАК КАК В НАЧАЛЕ ПО КОНСТИТУЦИИ НАДО ПРОВЕСТИ РКФЕРЕНДУМ, а евреи во главе с зебилом этого делать не хотят, потому что это для них 100%-ый проигрыш.
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Не станет же Зеля говорить, что хотел покрасоваться на быстром раскрытии резонансного дела. А вышло так, что красовался гарант на помойке. И хрен он теперь отмоется.
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Тут не извиняться надо, а сажать всех причастных. В том числе судей. В конституции чётко написано, что у нас презумпция невиновности. Если не хватает доказательств, то нельзя сажать пока доказательства не соберут. Тут просто делают так, мол, вы пока посидите, а мы может что-то найдём. Вот в этом основная проблема. И тут не извеняться надо, а сесть в тюрягу за сам факт, что закрыли людей доказательств вины которых не достаточно. Если доказательств не достаточно, то люди должны быть на свободе пока доказательств не будет достаточно. Из-за этого хочется просто покинуть эту совковую страну навсегда. И пусть лапотники тут не радуются, что украинцы не довольны своей страной. У вас, лапти, всё ещё хуже. У нас наследие совка, а на расии - тупо совок
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не поняла, так зеленский же тоже рассказіва, что нашли виновніх
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Исходя из фактов это абсолютно политический процесс , т.к. реальные доказы отсутствуют, у обвинения осталась исключительно теоретическая идеологическая база. Это реально исторический судебный процесс для Украины. Какие извинения , как это может быть? Компенсация за подтасованные доказы, сломанную репутацию и карьеру - за счет кого ? Сторона обвинения лучше всех изначально понимала что обвинения лживы , лжет до сих пор - под чьим прикрытием и оплатой ?
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и,як размовляется - усе дело у рюкзаке
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А наглый-то! А в СИЗО правоохранители не хотят эквивалентный срок провести, плюс оплатить вынужденный прогул и компенсировать моральный ущерб. И что же они и дальше продолжат заниматься, чем и занимались?
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він також буде вибачатися, а не піде у відстаку?
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Как минимум извинятся, а как максимум сделают книксен.Вот и очередной вошдь улетел на другую планету,не приходя в сознание из артистической уборной.
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"Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело..."

Сдвинули, без доказательств посадив невиновных патриотов???
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Улетають в раадные края , зебеля-зебеля-зебеля ... дь!!
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Зеленский сказал все доходчиво и ясно.Нормальная позиция,нормального президента.Кому не нравится,уже сейчас готовьте новую кандидатуру на следующие выборы.
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А брифінг вашої людини генерального прокурора Рябошапки який на всю Україну повідомляв і хвастався розкриттям злочину.??? Знову звичайний ПШИК.
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краще буде коли поміняються місцями з кузьменко і антоненком
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При этом все прекрасно понимают, что если бы " Зеленый Потерпевший" не влез в это дело на том дурацком брифинге - судьи уже давно отпустили обвиняемых. понимают, что сидят они сейчас - из-за него. Он один, сраный ублюдок, виноват в том, что эти люди живут в СИЗО, что чьим то детям не делают операций и не спасают их жизни. И это говно считает, за это должен отвечать и извинятся кто то другой, но не он? Какая интересная жизненная позиция
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