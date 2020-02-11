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 Политика Украины
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Все про:закон (2729) Зеленский (4537) таможня (1581)

 Зеленский подписал закон о едином юрлице для Государственной таможенной службы, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы" № 440-IX, который Верховная Рада поддержала 14 января 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Принятые изменения являются продолжением реформирования Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины и направлены на усиление открытости, прозрачности и внедрение современных подходов в их деятельности.

Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.

Реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере. В частности, документ вводит регулярное обнародование Гостаможслужбой информации, касающейся таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175001
 
 
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а единое юрлицо в заднем формате це справжний самокатчик нефьодов...или окно Зеленский подписал закон о едином юрлице для Государственной таможенной службы, - ОП - Цензор.НЕТ 8986
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От і я КАЖУ навіщо ж тупорилі тут щось пишуть.. як не розуміють НІЧОГО!! Зеленський підписав закон про єдину юрособу для Державної митної служби, - ОП - Цензор.НЕТ 3414
Цей закон ЯК ВИЛА В ДУПИ контрабандистів та шахраїв.
І деякі ВЖЕ засіпались... Зеленський підписав закон про єдину юрособу для Державної митної служби, - ОП - Цензор.НЕТ 2297
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Чтобы засунуть себе вила в дупу - особого ума не надо.
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Уже по реформам перегнал папиредников? Может отдохни, слетай в Оман, на пару лет, дай отдышаться.
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Дык теперь вся таможня будет работать, под одним ФОПом?
Не верю!
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