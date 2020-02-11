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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7665) политика (3312)

 Из политики я не ухожу: общаюсь как с властью, так и оппозицией, - Луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко не намерен уходить из политики.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Какую ответственность я могу взять на себя сейчас? Стараюсь быть реалистом и точно знаю, что сегодня в политической жизни затребованности на Луценко нет. И это нормально", - отмечает экс-генпрокурор.

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При этом Луценко подчеркнул, что из политики не уходит.

"Заниматься политикой это для меня лично (может, вы удивитесь) - не означает обязательно быть до смерти лидером какой-то очередной партии или организации. Можно и нужно делать политику не на трибунах, давая советы тем, кто сейчас может быть в первом ряду. Этим я и занимаюсь. Я не скрываю, что общаюсь как с руководителями действующей власти, которые интересуются моей точкой зрения, так и с разными умными представителями оппозиции. Я им высказываю свою точку зрения, чем могу – помогаю", - рассказал он.

Полный текст интервью с Юрием Луценко читайте по ССЫЛКЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3175000
 
 
 Топ комментарии
 
шел бы ты на хрен юрик и тебе и нам будет лучше Из политики я не ухожу: общаюсь как с властью, так и оппозицией, - Луценко - Цензор.НЕТ 4660
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То Бэню на Троещине случайно встречу, то Медведчук на "Гидропарке" попадется...
Эх,Юра,Юра...
Ты все просрал...
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Если коррупция - это политика , то всё верно .
Он из коррупции и не выходил .
Плюс полная некомпетентность , организационная немочь и неугасимая страсть лизать вышестоящие жопы .
Единственное , чем он отличился в большой политике - это битва в мюнхенском аэропорту .
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То Бэню на Троещине случайно встречу, то Медведчук на "Гидропарке" попадется...
Эх,Юра,Юра...
Ты все просрал...
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шел бы ты на хрен юрик и тебе и нам будет лучше
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юрий непотопляемый с нами трамп
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Хватит тебя уже. Бери свою бабу третьего тысячелетия и свали нахер !!!!
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а почему это должно кого- то волновать?
пофиг! от просто - пофиг
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Если коррупция - это политика , то всё верно .
Он из коррупции и не выходил .
Плюс полная некомпетентность , организационная немочь и неугасимая страсть лизать вышестоящие жопы .
Единственное , чем он отличился в большой политике - это битва в мюнхенском аэропорту .
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"... и точно знаю, что сегодня в политической жизни затребованности на Луценко нет" - а шо, когда-то была?...
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Ну, общение это уже не политика, наконец-то.
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Иди работать, чувак. Советы он раздаёт.
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Сзади, на стене, коллекция холодного оружия. Подозреваю- не копии. Наверное, готовит в дар какому-нибудь музею приподнести, Югик. Не пригодилось... прощай оружие.
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баран поедь в Германию еще разок нажрись и кричи Гитлер капут...
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Не помню, когда Луценко обладал авторитетом. Скорее никогда.
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Посадить ты Юрик ни кого не посадил так что дверь в политику тебе открыта. Там все свои.
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За 6 лет семейство Луценко, «заработали» более 350 миллионов долларов и сейчас они живут пососедству с королевой Англии. Так кто из нас лох- те что комментируют, или они?!
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Я- лох. Хотя бы потому, что я букву "р"- таки умею выговаривать. И сынка-убийцу, от срока- не отмазывал. Потому- я лох.
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..сгинь уже гнида позорная З політики я не йду: спілкуюся як з владою, так і опозицією, - Луценко - Цензор.НЕТ 9801..Порошка он преследовать собрался...не сегодня- завтра самого за жопу возьмут нехило..кружку ото не пропей смотри, пригодится. коллекционер антиквариата.. ..
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https://vremya.com.ua/politika/5801_irina-luczenko-poslednie-novosti/?fbclid=IwAR1gHs7TUXO9PC65tvosQScdYk2ReyCnDXPJM7X3Am2G7EsA2flpbx_xrpY
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На нары тебя падлюку надо загнать, а не общаться с оппозицией Дерьмо сраное
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Жест на фото очень забавный:
- Югик, может по полтинничку??
- Не-не! Что вы, что вы..
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Луценко продолжил: « Правда посылают часто, но у меня есть компас».
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Шо такое, Юрик выставил себя на торги? З політики я не йду: спілкуюся як з владою, так і опозицією, - Луценко - Цензор.НЕТ 1721

Кто больше даст? З політики я не йду: спілкуюся як з владою, так і опозицією, - Луценко - Цензор.НЕТ 9538
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Посадить ты Юрик ни кого не посадил так что дверь в политику тебе открыта. Там все свои.
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продолжает сосать и вашим и нашим, авось кто-то подберет алкаша конченного, но это вряд ли. после того, как он подосрал своего томасоносного хозяина, этого конченного даже мертвячук не подберет. несмотря на то, что пригрел такое говно, как рабиновича и киву
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Югик должен быть не в политике а тюряге с конфискацией !
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Когда Луцик откинулся с зоны, первое что он сказал, это то, что сваливает из политики. Поторопился. Сегодня повзрослев, не торопится. От кормушки только ногами вперед.
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