 Из политики я не ухожу: общаюсь как с властью, так и оппозицией, - Луценко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Какую ответственность я могу взять на себя сейчас? Стараюсь быть реалистом и точно знаю, что сегодня в политической жизни затребованности на Луценко нет. И это нормально", - отмечает экс-генпрокурор.
При этом Луценко подчеркнул, что из политики не уходит.
"Заниматься политикой это для меня лично (может, вы удивитесь) - не означает обязательно быть до смерти лидером какой-то очередной партии или организации. Можно и нужно делать политику не на трибунах, давая советы тем, кто сейчас может быть в первом ряду. Этим я и занимаюсь. Я не скрываю, что общаюсь как с руководителями действующей власти, которые интересуются моей точкой зрения, так и с разными умными представителями оппозиции. Я им высказываю свою точку зрения, чем могу – помогаю", - рассказал он.
Полный текст интервью с Юрием Луценко читайте по ССЫЛКЕ.
Эх,Юра,Юра...
Ты все просрал...
пофиг! от просто - пофиг
Он из коррупции и не выходил .
Плюс полная некомпетентность , организационная немочь и неугасимая страсть лизать вышестоящие жопы .
Единственное , чем он отличился в большой политике - это битва в мюнхенском аэропорту .
- Югик, может по полтинничку??
- Не-не! Что вы, что вы..
Кто больше даст?