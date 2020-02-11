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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4537) ипотека (89)

 Ставка по ипотеке к сентябрю должна снизиться до 10%, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что удешевление ипотеки – эта одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.

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Зеленский добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение средств, заработанное гражданами Украины за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, и задача их привлечения также поставлена Минфину и Нацбанку.

"Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать", – сказал глава государства.

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Согласно Отчету о финансовой стабильности Нацбанка за декабрь 2019 года, на тот момент ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего семь банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн. 

Источник: https://censor.net.ua/n3174999
 
   
 Топ комментарии
 
Кредити на іпотеку 10%? А нічого, що депозити банки приймають по 15%? Він реально якийсь обдовбаний Буратіно.
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Кредити на іпотеку 10%? А нічого, що депозити банки приймають по 15%? Він реально якийсь обдовбаний Буратіно.
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учетная ставка НБУ! Снизиться!
Есть товарищ главнопотерпевший!
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ипотека)))))) всю ночь учил оманский это трудное слово. ипать, ипать, ипать, тека, тека, тека
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украине предстоит в ближайшем будущем бум строительства землянок и блиндажей
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Зеленский добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение средств, заработанное гражданами Украины за рубежом.

А это что за хрень? А ничего, что с этих средств уже все налоги уплачены в стране где нашим гражданам были предоставлены рабочие места и где эти средства были заработаны. ***, правительства и президенты меняются, а суть остается та же - как можно больше бабла с населения вытянуть. За какие хрени вам платить с этих средств налоги? За что? Доход был получен не в нашей стране, не вы предоставляли рабочие места. К тому же деньги частично возвращаются в нашу страну. И тратятся здесь. И НДС с акцизами в любом случае взымаются при приобретении товаров. Это не налоги? Капец. Этого мало. Теперь нужно срочно придумать еще.

Ну а на счет ставки по ипотеке - тут все просто. Скоро нахрен никому ваша ипотека не нужна будет. С такими подходами (кстати и по налогооблажению) - не для кого будет жилье строить.
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мусора в ньюберкуте хотят жрать и одыхать по оманам,
нужны деньги, а то кто будет волонтёров в тюрьмы загонять ?
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мусора в ньюберкуте хотят жрать и одыхать по оманам...
Это их проблемы. Только подобной политикой они не добьются так ожидаемого ими результата. Скорее усугубят ситуацию для себя. Я смотрю Зеленский не понял почему Порошенко на выборах проиграл. И смотрю, что он продолжает проводить экономическую политику Порошенко.
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С таким руководством страной ипотеку брать в сентябре будет некому!все уедут за бугор,а там ставка 4-6%
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Ага, платежки за коммуналку уже "уменьшили" по киеву так где-то на 45% в плюс, с математикой там по прежнему плохо, зробили нас 73% зелебобиков телевизионных
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Да конечно,облигации дают гарантированные 20 процентов,а банки ломонутся выдавать десятипроцентную ипотеку где половина заемщиков будет проблемными.
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