 Замглавы администрации Путина Козак займется "украинской темой" и вопросами интеграции, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство "украинской темой" передали именно ему.
"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.
По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".
Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".
и думаю у него все получится...
да...
Какой нафиг интеграции? Идите нафиг, недоимперцы!
ермакакозака чует издалека...
Империя своего добилась обманом, когда не смогла силой.
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Мабуть Козак випадково сказав правду про наміри інтегрувати Україну в росію, а потім почав брехати про внутрішню російську інтеграцію. Чому? Так інакше Козаку не треба було це говорити, якщо це не торкається України
***
Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до Ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна...
автор і виконавець - Віктор Баранов
За твердженням Пєскова, Володимира Пашкова ніхто на Донбас не делегував і місцевий "уряд" він очолив як приватна особа.
Пану Пєскова можна було б нагадати, що Стрєлкова, Бородая та інших російських громадян, які брали участь в нападі на Україну і знищенні малайзійського "Боїнга", теж формально ніхто на Донбас не делегував. І всіх тих "добровольців", набором яких займалися російські військкомати, ніхто на Донбас не делегував. І хлопців з Бурятії, з якими в госпіталі зустрічався Кобзон, ніхто на Донбас не делегував. І самого Кобзона, який навіть перед смертю брав участь в пропагандистському забезпеченні окупації свого рідного краю, ніхто на Донбас не делегував.
Це вони самі.
Але, звичайно, Пєсков - як і інші брехуни на путінській зарплатні - тільки посміється над моїми словами. Тому що для нього, як і для будь-якого іншого чиновника, те, що відбувається на Донбасі - природний процес окупації. І оприлюднення прізвища Пашкова - не більше ніж ротаційна випадковість. Таких "не делегованих" на Донбасі - вагон і маленький візок. І це зовсім не вагон з вугіллям.
Це вагон з окупантами, які крадуть українське вугілля, українські підприємства, українське обладнання, українську землю. Пашков - просто один з них, не перший і не останній. І в його призначенні не варто вбачати якусь особливу демонстрацію намірів, якесь прагнення показати Володимиру Зеленському та його команді, що росіяни тепер правлять Донбасом.
Зовсім ні. В тому-то й суть ситуації, що це призначення - буденність. Те, що Донбас - колонія Росії, це такий самий факт, як анексія Криму або визнання Росією "незалежності" Абхазії і Південної Осетії. Кремль нікому нічого не демонструє, не хоче показати, якими будуть його дії, якщо в Києві не підуть на поступки. Нікому в російському керівництві не цікаві ці поступки і надії Зеленського на припинення війни і повернення Донбасу.
Російські чиновники просто керують колонією.Портников Віталій, 6 лютого, 2020, блог, https://espreso.tv/article/2020/02/06/vitaliy_portnykov_donbas_koloniya_rosiyi