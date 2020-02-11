 "Мы планируем войти в четверку-пятерку лучших команд мира", - Сушкевич о паралимпиаде-2020 в Токио

Об этом сказал Сушкевич на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХII Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем войти в четверку-пятерку лучших команд мира. Результат может быть и лучшим... Мы едем не участвовать, мы едем побеждать и получать результат для Украины", - сказал Сушкевич.

Он подчеркнул, что Украина является одним из лидеров паралимпийского спорта, и на соревнованиях в текущем году украинская команда будет наиболее многочисленной на паралимпиаде.

По словам президента Национального паралимпийского комитета, ориентировочно в составе команды будет 326 человек, из них 207 спортсменов, 5 спортсменов лидеров, 88 тренеров, 7 тренеров-докторов, 10 массажистов и 14 администраторов и членов штабов.

На сегодня спортсменами получено уже 84 лицензии из запланированных 174 лицензий на паралимпиаду в Токио.

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