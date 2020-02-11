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 В целом подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио проходит без критических проблем, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что подготовка к ХХХII Олимпийским и ХVI Паралимпийским играм 2020 года в Токио (Япония) в целом проходит без критических проблем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХII Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония).

"Очевидно, есть много проблем, спасибо, что вы их поднимаете. Это правда, что мы сделали все необходимое для того, чтобы ни с финансированием, ни с общими организационными проблемами никаких трудностей не было. Сейчас мы оцениванием ситуацию так, мы считаем, что в целом подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм проходит без критических проблем", - сказал Гончарук.

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По словам премьера, уж было проведено совещание с Минэкономики относительно публичных закупок, в том числе, в рамках подготовки к соревнованиям, и в ближайшее время ведомство должно найти решение проблем, которые есть в этой сфере.

Источник: https://censor.net.ua/n3174996
 
 
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рука допомоги
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Треба відправити "слуг народу" як розумово не повноцінних. Хоча вони й там усе просруть.
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Теперь когда жопа вводится новый термин не критическая? Дальше не катастрофическая?))
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по информации МОК гонка на самокатах за лидером будет включена в программу олимпийских и параолимписких игр 2024 года
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"Очевидно, есть много проблем, спасибо, что вы их поднимаете. Это правда, что мы сделали все необходимое для того, чтобы ни с финансированием, ни с общими организационными проблемами никаких трудностей не было. Сейчас мы оцениванием ситуацию так, мы считаем, что в целом подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм проходит без критических проблем" Источник: https://censor.net.ua/n3174996
В четырёх строках упоминание о проблемах и трудностях- троекратное. Вывод: проблемы таки есть. При этом, похоже, что именно критические, если этот самокатчик упоминает о том, что их пытаются решить. А как иначе его прикажете понимать?!
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А мені тільки що прислали СМС. За результатом незалежного відбору Ви стали власником авто Хундай Елантра. Вітаємо! Деталі: і номера телефонів. Продаю. Новйо! Налєтай навалісь покупай жівопісь Хундай! Загалом підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо відбувається без критичних проблем, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7710
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