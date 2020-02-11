EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  2714  74
Все про:Зеленский (4537) стратегия (125)

 Зеленский: Сейчас наша главная стратегия - не потерять страну

Президент Владимир Зеленский считает, что главной стратегией для его команды в целом является "не потерять страну".

Об это он сказал интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос - не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть. Потому что когда ты берешь каждый регион, внутренне, что там происходит, в каждом... Донецк и Луганск - мы понимаем, там идет война. То есть я думаю, что наша задача в ближайшие годы - закончить войну. Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война", - сказал он.

Зеленский отметил, что в начале войны на Донбассе в 2014 году страна объединилась, но потеряла территории, а сейчас, если будет мир, у Украины есть возможность объединиться в целом.

"Ведь всем жить лучше, если не погибают люди, когда страна целая. То есть это символ. Мир в Донбассе - это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о президентстве: Мне нравится. Оно дает возможности. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3174994
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко так боявся Юлі,шо зробив все щоб став президентом Зелєбоба.
 показать весь комментарий
 
Надо понимать всю глубину наших глубин. (с) ДМБ.
 показать весь комментарий
 
Та пока вы не пришли, такой и опасности несколько лет уже не было
 показать весь комментарий
 
 
Ты не понял. Зеля на той стороне, на стороне русни. У русни с зелей задача одна - не потерять малороссию. Так что зеля - случайно - почти не соврал.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это новость!

Почти год прошел после выборов, а плакат Порошенко уже взят на вооружение Зеленским...

Ай-да мАлалдец!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так він послідовник Петра Порошенка))
 показать весь комментарий
 
 
не ври лахта - Порошенко освобождал от сепаратистов землю на Донбассе, а Зеленский отдает освобожденные территории сепаратистам.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так визволяв,шо Лугандон став у тричи більший))
 показать весь комментарий
 
 
лахта, сходи к врачу, пусть он тебе зрение проверит.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский и правда после выборов стал лайт версией Порошенко и продолжил начатое. При этом часть ваты голосует за него, а не за откровенных врагов типа Рабиновича. Я думал хуже будет.
 показать весь комментарий
 
...только сынок у него дефективный Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 1354 Генетика, однако...
 показать весь комментарий
 
совок возродить в смысле? "страну которую мы потеряли"
 показать весь комментарий
 
 
Вова!
Твоя главная задача - вовремя дристнуть!...
 показать весь комментарий
 
 
Да нет, это не ваша стратегия,это стратегия народа. Ваша как раз в обратном.
 показать весь комментарий
 
 
Даже сам успел осознать глубину своего провала? Вова, теперь постарайся выучить фразу: "Я устал, я ухожу!"
 показать весь комментарий
 
 
Плыли мы по морю

ветер в жопу дул
рулевой Зал+па
в мору утонул...
 показать весь комментарий
 
твоя главная задача с ленкой нашару налетать на бесплатные мили в Ростов)
 показать весь комментарий
 
 
шо-то при Порохе таких вопросов не возникало.
 показать весь комментарий
 
 
испортили хорошую картинку порошенком... Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 1495
 показать весь комментарий
 
 
Брэхло, не потерять страну это защищать ее границы и не идти на уступки врагам, а не роспродавать ее с молотка всем кому угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Твою ж клоуна мать! Не пройшло і року, а ти вже країну боїшся втратити? Без тебе вона стояла і не падала! Зеленский: Сейчас наша главная стратегия - не потерять страну - Цензор.НЕТ 7017
 показать весь комментарий
 
 
До этого лозунг был, объединить страну, а теперь не потерять страну. Верной дорогой идем товарищь.
 показать весь комментарий
 
 
Дорогой Зеля, а ты уверен что именно этого хотят твои ватные избиратели?
 показать весь комментарий
 
 
та шо оно делается? накрыло Вованчика не по-детски!
 показать весь комментарий
 
 
Если президент-- дезертир, то кто ее будет защищать ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все як заповідав Петро Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
да не спорю...
два Поца во время войны...
один за другим...
 показать весь комментарий
 
У всепропальщиков обострение политических поллюций!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
аналогично!
просрали и прозрели Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 1791
 показать весь комментарий
 
 
Правильно,но. Советую помнить - с чего начинается Родина,с мамы , папы и меня! И так так у миллионов граждан Украины!!!
 показать весь комментарий
 
Как то сумбурно там говорит, можно понять, что за всё хорошее, но никакой конкретики, есть нестыковочки. В общем заметил давно, что если речь не отредактирована то -не оратор
 показать весь комментарий
 
було не приємно слухати януковічя, а від цього недорозвинутого малороса-колаборанта просто тошнить
 показать весь комментарий
 
 
Ух ты, как лозунги поменялись то...а так дышал так дышал...
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, ещё ж цельных 4 года с хвостиком из страны можно качать. Как же тут терять? Лучше б страна потеряла ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского. Я б на гармониста не поскупился бы.
 показать весь комментарий
 
 
сначала был мир, 4000 долларов, низкие тарифы, а теперь хоть бы страну не потерять вообще. Зедебилы
 показать весь комментарий
 
 
Ну-да, ну-да... Головне - не втратити країну. По-моєму, Бубочці щось світає, але забув, де він це бачив і про що то було.
 показать весь комментарий
 
 
Народ, Каховское водохранилище заражено ядохимикатами, предупредите родных и близких чтоб не пользовались водой с него (!!!)
 показать весь комментарий
 
Та ты уже писал об этом, пшелнах отсюда
 показать весь комментарий
 
После множественного заигрывания,звонков с )(уйлом , отвода войск и прос@рания международного имиджа, освобождения коллаборантов и говорить что главзебил не при делах ??? Только импичмент спасет ☝️☝️☝️
 показать весь комментарий
 
 
Я думал, стратегия Украины - движение к членству в НАТО и ЕС. У тебя были все возможности. Я так понял, что у зебилов провалы по всем фронтам. Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 6385
 показать весь комментарий
 
 
А главная стратегия Народа Украины - Чтобы не потерять страну, нам нужно потерять вас !!! Зеленський: Нині наша головна стратегія - не втратити країну - Цензор.НЕТ 6830
 показать весь комментарий
 
 
Не потерять страну можно только одним способом - ДАТЬ ЛЮДЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ !!!
 показать весь комментарий
 
Ну клянуся, перший раз прочитав заголовок "Зеленський: Нині наша головна стратегія - це втратити країну". І навіть не здивувався.
 показать весь комментарий
 
Докерувався блазень, і року не минуло, що вже постало питання "не втратити країну". Навіть за часів Іловайська та Дебальцева ні у кого не поставало питання "втрати країну". А якщо тобі пуйло ще й нові котли докупи всіх проблем організує, як за часів Порошенка, що тоді заспіваєш та напідписуєш?
 показать весь комментарий
 
"ну, скажімо... але ж... а так - нє, проте... ну... хоча... тогда канєшно"
ви прослухали доповідь президента про нагальні проблеми країни
 показать весь комментарий
 
"Это ж не какие ни будь ё#ные ключи от машины?"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх