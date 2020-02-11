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 Политика Украины
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Все про:экспертиза (251) Маслов Леонид (19) Антоненко Андрей (80) Бирч Айвон (1)

 Проводивший в деле Шеремета экспертизу походки Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом, - Маслов

Основная деятельность проводившего экспертизу походки в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Айвона Бирча – это тренер по карате.

Об этом в Украинском доме заявил на брифинге юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, единственная экспертиза, которая дала позитивный ответ касательно идентификации подозреваемых – это психологическая экспертиза на основе невербального поведения, то есть на основе исключительно походки.

Вместе с тем, по данным Маслова, Бирч в своей экспертизе ссылается на учебник для судей и просит обратить внимание на предостережения - где отмечается, что походка человека не уникальна. Кроме того, Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом. Его основная деятельность - тренер по карате.

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Согласно экспертизе, 5 признаков по которым Антоненко идентифицировали как убийцу - это "прямая осанка спины", размахивание руками при ходьбе и аналогичные. Рост Антоненко, который не совпадает с ростом человека на видео, был измерен в момент задержания. Он фотографировался на фоне специальной линейки. Однако сейчас прокурор утверждает, что рост Антоненко ему неизвестен. Рост мужчины на видео согласно экспертизе - 170 см. Подозреваемый Антоненко выше на 10 см.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы. 

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3174993
 
 
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Да у Зеленского все правительствотак работает и прокатывает.
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"Какая разніца?" - якщо таке при владі... Проводивший в деле Шеремета экспертизу походки Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом, - Маслов - Цензор.НЕТ 1535

Проводивший в деле Шеремета экспертизу походки Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом, - Маслов - Цензор.НЕТ 5974
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Та по мне хоть учитель карате, хоть повар - походка совпадает, значит одна из улик уже есть. Не согласен с выводами - проводи свою экспертизу, хоть 10 - пока не установят истину.
А то напоминает одно дело еще двух "активистов", которые не согласны с выводами экспертизы ДНК - но как огня боятся пройти ее повторно.
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Это ты про отказ одного мальчонки написять в пробирку?
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экспертизу проверки роста? мальчик, ты дурак?
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- Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации. (с)
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Там все дело слеплено из спичек и желудей невербального поведения.
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следующая про-украинская власть сможет паковать зебилов на нары даже особо не напрягаясь. эти зеленые идиоты настолько тупорылые, что сами подписываются под своими уголовными делами.
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Не будет больше проукраинской власти. Страну можно просрать один раз.
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Проблема в том, что во всём мире не поверят в то, что такая массовая тупость возможна. Возникнут подозрения о политическом преследовании.
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Точность определения роста должна быть до микрона!!!.Обязательно.Лгут все без остановки.Значит ,было.
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знал бы мову - все само собой бы раскрылось, мова -це тайное знание
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Бірч - це британський кегебіст, котрого аваковці анансовували як "найкращого в світі експерта".
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Я знал, я знал!!! Как только прозвучали выводы этого "эксперта" я вспомнил фитнестренера по вышкам Бойко!
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Как-то везет идиотам на спортсменов... один бывший чивокунин министр шота там с горнолыжным инструктором подписывал... и эти зепушилы имеют наглость кривлять Кличко???
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В стране, где клоун - президент
Любой дурак - уже эксперт...
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...еще лучше..и зачем держать то их в каталашке столько времени?..офигели напрочь..
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Как ваще СУБЪЕКТИВНОЕ мнение какого то человека может лечь в основу обвинения?
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а он точно тренер по карате, а не по горным лыжам?
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