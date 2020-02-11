 Проводивший в деле Шеремета экспертизу походки Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом, - Маслов

Об этом в Украинском доме заявил на брифинге юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, единственная экспертиза, которая дала позитивный ответ касательно идентификации подозреваемых – это психологическая экспертиза на основе невербального поведения, то есть на основе исключительно походки.

Вместе с тем, по данным Маслова, Бирч в своей экспертизе ссылается на учебник для судей и просит обратить внимание на предостережения - где отмечается, что походка человека не уникальна. Кроме того, Бирч подписал текст, не зная украинского языка и не имея права быть экспертом. Его основная деятельность - тренер по карате.

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Согласно экспертизе, 5 признаков по которым Антоненко идентифицировали как убийцу - это "прямая осанка спины", размахивание руками при ходьбе и аналогичные. Рост Антоненко, который не совпадает с ростом человека на видео, был измерен в момент задержания. Он фотографировался на фоне специальной линейки. Однако сейчас прокурор утверждает, что рост Антоненко ему неизвестен. Рост мужчины на видео согласно экспертизе - 170 см. Подозреваемый Антоненко выше на 10 см.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.