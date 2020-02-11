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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7665) Президент (4301) прокуратура (3842)

 Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать, - Луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко убежден, что при наличии состава преступления человек. занимавший должность главы государства, должен привлекаться к ответственности.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать", - сказал Луценко, комментируя дела возбужденные против пятого президента Украины Петра Порошенко.

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При этом он считает, что как в политическом, так и в бизнес аспектах нет оснований говорить о серьезности выдвинутых против Порошенко обвинений.

"На сегодняшний день гора борьбы с Порошенко, насколько я знаю, родила одну-единственную мышь – проект подозрения, который лежит на столе у генпрокурора Рябошапки, которым Порошенко вменяется в вину неиздание указа о назначении судей... Но вы же понимаете, что это точно не то дело, за которое судят президента в любой стране", - отмечает Луценко.

Полный текст интервью с Юрием Луценко читайте по ССЫЛКЕ.

Напомним, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что он в феврале 2015 года согласовал своей подписью в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Как известно, Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых Государственным бюро расследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3174991
 
 
 Топ комментарии
 
Пороховаті роботи добавили. Тепер ще й Югу лайном треба поливати))
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Срочно, переписываем методички, теперь луценко плохой
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А он что для тебя был когда то хорошим?
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всмысле? он же за порошенка топил, или по твоему те кто за пороха топят плохие? ты москаль шоле?
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а хто з вас прочитав все в'ю? Чи хоча би оцю інфу?
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А навіщо? Заголовок наше всьо! Головне прокоментувати.
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"При этом он считает, что как в политическом, так и в бизнес аспектах нет оснований говорить о серьезности выдвинутых против Порошенко обвинений.

"На сегодняшний день гора борьбы с Порошенко, насколько я знаю, родила одну-единственную мышь - проект подозрения, который лежит на столе у генпрокурора Рябошапки, которым Порошенко вменяется в вину неиздание указа о назначении судей...

Но вы же понимаете, что это точно не то дело, за которое судят президента в любой стране", - отмечает Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3174991
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дружба службой, а выпивон врозь
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Он уже наказан... ему суждено любить женщину 3го тысячелетия...
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Видать Ирка быстро бабло на танцах просрала,чтоЮра уже начинает другие песни исполнять.
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в тебе яке ІQ? Напевне, недостатнє для читання і розуміння написаного.
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Ну какой ник, такой и коммент, больше чем на pukin не тянет
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Промосковский зебил Луценко предлагает учинить политические преследования головного ворога *******! Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать, - Луценко - Цензор.НЕТ 1514
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отпорошенился юга .что то знает
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Обязательно!

Зеленский за все должен ответить...

Особенно за госизмену
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Пороховаті роботи добавили. Тепер ще й Югу лайном треба поливати))
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Какой? Мы читать умеем и ты попробуй помогает перед тем как высрать тут что то
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Порохоботом быть сейчас стало не стыдно,позорно и мерзко оставаться зелебобиком. Обрати внимание как стремительно сокращается количество ещё вчерашних зелеботов. Просто следи за рейтингом шута который уверенно идёт к плинтусу.
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Порохоботом не стидно бути на цензорі))) вас тут як у лепрозоріі зібрали)))
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Ну кинь ссылку на ваш зелебобский рессурс которого я не знаю а то что то вас везде не более двух-трёх дежурных . А где же остальные 73%? Испарились за 8 месяцев? А что же останется через год-другой?Печаль однако!
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правильно вещает...
если бы еще Кравчук сел за измену гос.интересам Украины (за отказ от ЯО к примеру), то мы не жили бы сейчас в таком дерьме...
А этот же Кравчук не разносил бы сейчас дерьмо по разным ТВ-шоу...
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Юра - верни деньги державе, ты на посаде ничего не сделал!!!
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Скорее это не наезд на Порошенко, а предупреждение Зеленскому!
Ибо за год "гора родила мышь" - против Порошенко так и не накопали серьезных обвинений.
А вот против тупенького и жадненького Зели - полным полно фактов, которые в последствии могут стать серьезными обвинениями, вплоть до Государственной Измены.

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заметь, только единицы в мире, возбуждали дела против предшественников..
круговая порука Президентов..
неписанное правило - ты не вечный...
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нас вдвох тут занадто мало, щоб зупинити дебільні висери тих, хто не здатен ні втямити, ні навіть просто прочитати інфу...
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Привет всем порохоидиотикам. Не боитесь, вашего идола не посадят, не потому, что не за что, просто пришли очумелые мозги во власть. Они хотят, но не могут. Они все озабочены на сексуальной почве - САДОМАЗАХИСТЫ НАРОДА. Югик готов дать показания, я так понимаю.
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дело в том, что там зубатые адвокаты.., они, вместо того, чтобы обьяснить человеку в чем он обвиняется, прямо советуют, что нужно збрехать чтобы уйти от ответственности..
я-бы за такое - лишал адвокатской лицензии.. Кстати, они даже ФОПами не являются..
а сегодняшние следаки и прокуроры - молодежь безусая....
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Обана! Знаю что зелебобики это зелёные а оказывается есть и косые. Кстати твой коллега по цеху тебе лайканул а ты чего в ответ ему не лайкаешь? Не честно поступаешь,крысятничаешь.
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Зеленые эксперды читают только заголовки.
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Довольно забавно читать пассажи картавого Югика, которые он выписывает из Лондона, куда перебрался вместе с женщиной 3-го тысячелетия ... бабло не жмет, пока был прокулолом успел "заработать" (знакомые с ситуацией, рассказывали о давлении на семейный бизнес, который они с нуля подняли, они ничего не покупали и не прихватизировали, просто с головой дружили и развивались пока не пришли друганы картавого и стали требовать за все хорошее, о суммах заноса ... о формах перечислений с офшорных счетов на счета Югика в Лондоновке ... много чего интересного говорили, сейчас эти люди уехали от греха подальше т.к. команда Югика пресовала их конкретно, причем в прессе была тишина ... люди (6 семей, 15 человек, остались только старики родители в Украине) оставили все - дома, квартиры, машины, бизнес, счета и уехали действительно голые, с паспортом и 20К зелени ... а команда Югика поимела все что хотела) ... я помню как он подпевал Пороху, когда тот был президентом, помню как принял новую зеленую власть, и как женщина 3-го тысячелетия вдруг, как с цепи сорвалась - отказалась от депутатства, вдруг сдрыснула в Лондоновку к Югику ... делайте выводы господа хорошие! включайте ум ...
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............... Главное вовремя предать ............................................................................... Моє глибоке переконання: експрезидента можна і потрібно переслідувати, - Луценко - Цензор.НЕТ 4016
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Что же таки посулили эксЮрию?? Так переобуться и позеленеть за 9.5 месяцев как-то невдобно... Очень откровенно уж говенцом попахивает .. зелёненьким таким🤔🤔🤔
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Ё- маё! 50% дписувачив совсем не читают статьи...
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Это как типа кум куму дал работу генпрокурара, тот молча работал и Петя был святой. Как же ты рабол гнида, уже прогоны перешил. Сейчас ещё запоёт что клоун хороший.
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А почему этот придурок ,до сих пор ни на второй ходке ????
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Акценты, друзья мои, акценты!

1. ЗАПГОЛОВОК "Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать, - Луценко"
2. ""Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать", - сказал Луценко, комментируя дела возбужденные против пятого президента Украины Петра Порошенко."
3. "При этом он считает, что как в политическом, так и в бизнес аспектах нет оснований говорить о серьезности выдвинутых против Порошенко обвинений."
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