 Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать, - Луценко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать", - сказал Луценко, комментируя дела возбужденные против пятого президента Украины Петра Порошенко.
При этом он считает, что как в политическом, так и в бизнес аспектах нет оснований говорить о серьезности выдвинутых против Порошенко обвинений.
"На сегодняшний день гора борьбы с Порошенко, насколько я знаю, родила одну-единственную мышь – проект подозрения, который лежит на столе у генпрокурора Рябошапки, которым Порошенко вменяется в вину неиздание указа о назначении судей... Но вы же понимаете, что это точно не то дело, за которое судят президента в любой стране", - отмечает Луценко.
Полный текст интервью с Юрием Луценко читайте по ССЫЛКЕ.
Напомним, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что он в феврале 2015 года согласовал своей подписью в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
Как известно, Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых Государственным бюро расследований.
"На сегодняшний день гора борьбы с Порошенко, насколько я знаю, родила одну-единственную мышь - проект подозрения, который лежит на столе у генпрокурора Рябошапки, которым Порошенко вменяется в вину неиздание указа о назначении судей...
Но вы же понимаете, что это точно не то дело, за которое судят президента в любой стране", - отмечает Луценко.
Источник: https://censor.net.ua/n3174991
Зеленский за все должен ответить...
Особенно за госизмену
если бы еще Кравчук сел за измену гос.интересам Украины (за отказ от ЯО к примеру), то мы не жили бы сейчас в таком дерьме...
А этот же Кравчук не разносил бы сейчас дерьмо по разным ТВ-шоу...
Ибо за год "гора родила мышь" - против Порошенко так и не накопали серьезных обвинений.
А вот против тупенького и жадненького Зели - полным полно фактов, которые в последствии могут стать серьезными обвинениями, вплоть до Государственной Измены.
круговая порука Президентов..
неписанное правило - ты не вечный...
я-бы за такое - лишал адвокатской лицензии.. Кстати, они даже ФОПами не являются..
а сегодняшние следаки и прокуроры - молодежь безусая....
1. ЗАПГОЛОВОК "Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать, - Луценко"
2. ""Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать", - сказал Луценко, комментируя дела возбужденные против пятого президента Украины Петра Порошенко."
3. "При этом он считает, что как в политическом, так и в бизнес аспектах нет оснований говорить о серьезности выдвинутых против Порошенко обвинений."