 Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать, - Луценко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мое глубокое убеждение: экс-президента можно и нужно преследовать", - сказал Луценко, комментируя дела возбужденные против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Читайте также: Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко

При этом он считает, что как в политическом, так и в бизнес аспектах нет оснований говорить о серьезности выдвинутых против Порошенко обвинений.

"На сегодняшний день гора борьбы с Порошенко, насколько я знаю, родила одну-единственную мышь – проект подозрения, который лежит на столе у генпрокурора Рябошапки, которым Порошенко вменяется в вину неиздание указа о назначении судей... Но вы же понимаете, что это точно не то дело, за которое судят президента в любой стране", - отмечает Луценко.

Полный текст интервью с Юрием Луценко читайте по ССЫЛКЕ.

Напомним, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что он в феврале 2015 года согласовал своей подписью в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Как известно, Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых Государственным бюро расследований.