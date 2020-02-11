 Количество подозреваемых и их знакомство между собой, фото Антоненко на фоне подорванных электроопор и принты на одежде, - Маслов рассказал о мифах в деле Шеремета

Об этом в Украинском доме заявили организаторы брифинга, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Как отметил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, в деле Шеремета есть ряд мифов. По его словам, они распространились благодаря брифингу МВД и последующему освещению в СМИ.
Согласно первому мифу, подозреваемых в деле 5. На самом деле их трое - это Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. Инне и Владиславу Грищенко подозрений в деле Шеремета не предъявляют, однако постоянно упоминают их в контексте дела. Более того, Кузьменко познакомилась с Грищенко в 2018 году, Дугарь - в 2019 г., Антоненко не знаком до сих пор.
Миф номер 2 - знакомство подозреваемых между собой на момент убийства Шеремета. Антоненко и Кузьменко были знакомы по Фейсбуку, впервые встретились на концерте на следующий день после убийства Шеремета. Антоненко с Дугарь не знакомы до сих пор. На брифинге правоохранителей не было представлено ни одного разговора подозреваемых между собой - все записанные разговоры были с посторонними людьми.
Миф номер три - фото Антоненко на фоне подорванных в Херсонской области электроопор. Антоненко вообще никогда не был на Херсонщине, не имеет отношения к подрыву (кроме того, ему это и не инкриминируют). Также принты на одежде Антоненко не совпадают с принтом, зафиксированными камерами на одежде убийцы. На момент трагедии Антоненко давно не жил на улице Гончара, рядом с местом убийства. Он проживал на ул. Старовокзальной. Там он и ночевал в ту ночь, что подтверждают данные трекинга.
Принт на одежде потенциального убийцы - принт спортивной команды Орландо, а не рок-группы, как заявляли следователи.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Что за холопское мышление?! "Царь не виноват, он не знает, ....это все бояре...."
Все он прекрасно знает! Его что на ту прессконференцию силой притащили?! Не знал, что нельзя вмешиваться в правосудие?! Если таки не знал, то виноват не меньше (незнание законов не освобождает от ответственности).
То его Гончарук подставил, что совещание кабмина по тарифам провел в кабинете Президента, то еще что то .....Можно подумать, Гончарук сам приперся с толпой и сказал "мы проведем в твоем кабинете заседание..." Зам же Зе и пригласил их чтобы на камеры попиариться на тарифах (как он мол заботится о населении)
+ тема не раскрыта: откуда взялся генетический материал на осколках мины?
Кто-то возьмет твой мусорный пакет из бака, куда ты его выкинул, замотает в него мину и плилепит к днищу чьей ни будь машины. И будешь потом доказывать, что ты не верблюд.