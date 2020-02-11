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 Политика Украины
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Все про:Шеремет (421) Грищенко Инна (12) Владислав Грищенко (5) Антоненко Андрей (80) Кузьменко Юлия (60) Дугарь Яна (46)

 Количество подозреваемых и их знакомство между собой, фото Антоненко на фоне подорванных электроопор и принты на одежде, - Маслов рассказал о мифах в деле Шеремета

На пресс-конференцию адвокатов подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета приглашали и прокурора Зузака, однако он решил не приходить.

Об этом в Украинском доме заявили организаторы брифинга, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как отметил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, в деле Шеремета есть ряд мифов. По его словам, они распространились благодаря брифингу МВД и последующему освещению в СМИ.

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Согласно первому мифу, подозреваемых в деле 5. На самом деле их трое - это Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. Инне и Владиславу Грищенко подозрений в деле Шеремета не предъявляют, однако постоянно упоминают их в контексте дела. Более того, Кузьменко познакомилась с Грищенко в 2018 году, Дугарь - в 2019 г., Антоненко не знаком до сих пор.

Миф номер 2 - знакомство подозреваемых между собой на момент убийства Шеремета. Антоненко и Кузьменко были знакомы по Фейсбуку, впервые встретились на концерте на следующий день после убийства Шеремета. Антоненко с Дугарь не знакомы до сих пор. На брифинге правоохранителей не было представлено ни одного разговора подозреваемых между собой - все записанные разговоры были с посторонними людьми.

Миф номер три - фото Антоненко на фоне подорванных в Херсонской области электроопор. Антоненко вообще никогда не был на Херсонщине, не имеет отношения к подрыву (кроме того, ему это и не инкриминируют). Также принты на одежде Антоненко не совпадают с принтом, зафиксированными камерами на одежде убийцы. На момент трагедии Антоненко давно не жил на улице Гончара, рядом с местом убийства. Он проживал на ул. Старовокзальной. Там он и ночевал в ту ночь, что подтверждают данные трекинга.

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Принт на одежде потенциального убийцы - принт спортивной команды Орландо, а не рок-группы, как заявляли следователи.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3174989
 
 
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Более того, они еще и Кеннеди убили Количество подозреваемых и их знакомство между собой, фото Антоненко на фоне подорванных электроопор и принты на одежде, - Маселко рассказал о мифах в деле Шеремета - Цензор.НЕТ 9146
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Зшито білими нитками.... Жодного доказу, лише бажання влади обвинуватити добровольців.
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И Мерлин Монро. Они же все смотрели фильмы с ее участием!
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Зшито білими нитками.... Жодного доказу, лише бажання влади обвинуватити добровольців.
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Мусора замазали в дело Шеремета зе и подсадили того на крючёк.
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Да задрали вы "Зе замазали", "Зе подставили".....
Что за холопское мышление?! "Царь не виноват, он не знает, ....это все бояре...."
Все он прекрасно знает! Его что на ту прессконференцию силой притащили?! Не знал, что нельзя вмешиваться в правосудие?! Если таки не знал, то виноват не меньше (незнание законов не освобождает от ответственности).
То его Гончарук подставил, что совещание кабмина по тарифам провел в кабинете Президента, то еще что то .....Можно подумать, Гончарук сам приперся с толпой и сказал "мы проведем в твоем кабинете заседание..." Зам же Зе и пригласил их чтобы на камеры попиариться на тарифах (как он мол заботится о населении)
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А могли бы следаки Авакова вместо этой лажи снять мультфильм и получить премию Оскара за анимацию!
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А зачем прокурорам ходить на пресс-конференции, если они только что в судебном заседании изложили свои резоны и судей убедили? Какого хрена прокурор должен убеждать априори пристрастных и агрессивных сторонников защиты, которые не интересуются всем сказанным в суде, а только речами адвокатов?
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Все должно решать Народное Вече, а не суды и прокуроры. Как народ мкажет, так и будет.
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Ну да, а для формирования Вече нужно написать и принять новую конституцию, а также законы, регламентирующие порядок выдвижения кандидатов в состав вече и их избрания, провести референдум, ради утверждения избранных кандидатов, после чего будут сформированы Высшее, апелляционные, городские, областные и районные Вече, ничем не отличающиеся от современных судов.
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...зашквар, аж шкварчит...неужто менты и сейчас такие тупые как и в былые времена?..нафига им это шеремет сдался не пойму никак, это как разные цивилизации...шеремет и волонтеры да еще и бабы....как увязать это можна..да и вашше кому он мешал?..не его это темы были, волонтерство это, добробаты....
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а куда им деваться? их фэйсбучная ара из кожи аж выпрыгивает доказывая свою полезность новой власти. иначе увольнение и носорогу нужно будет срочно валить из страны
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агент катерина довно бы уже во всем разобралась
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Что-то о том, как трое проснулись под одним одеялом со страшного будуна, у всех жопа болит, а в соседнем городе труп. Как связать факты?
+ тема не раскрыта: откуда взялся генетический материал на осколках мины?
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Навскидку
Кто-то возьмет твой мусорный пакет из бака, куда ты его выкинул, замотает в него мину и плилепит к днищу чьей ни будь машины. И будешь потом доказывать, что ты не верблюд.
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Судебный процесс ещё не начат,а уже званые експерты кислых щей пытаются развалить.Судебные исследования покажут кто больше прав.Следствие или защита.Дождёмся судебного процесса.Есть ещё и ЕСПЧ,если будет судебный произвол.Торнадо сидит уже почти 5 лет.
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