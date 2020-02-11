 Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Ермака на этот пост, - указы

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №46/2020 размещен на сайте главы государства.

Другим указом №47/2020 Зеленский уволил Андрея Ермака с должности помощника президента.

А указом №48/2020 назначил его главой Офиса Президента.

Ранее сообщалось, что Андрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины. Соответствующая информация появилась в СМИ.

Напомним, Зеленский назначил Андрея Богдана главой Офиса Президента 21 мая 2019 года.

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