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Все про:Зеленский (4537) увольнение (1821) Богдан Андрей (247) Ермак Андрей (87)

 Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Ермака на этот пост, - указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №46/2020 размещен на сайте главы государства.

Другим указом №47/2020 Зеленский уволил Андрея Ермака с должности помощника президента.

А указом №48/2020 назначил его главой Офиса Президента.

Ранее сообщалось, что Андрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины. Соответствующая информация появилась в СМИ.

Напомним, Зеленский назначил Андрея Богдана главой Офиса Президента 21 мая 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174987
 
   
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Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 511
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Андрі́й Бори́сович Єрма́к - український правник, кінопродюсер, помічник Президента України.

Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 7358
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Hellis



между Богданом и Ермаком, который его уже заменил, есть разница в том, чья рука в дефекационном отверстии Зеленского: рука Бени (дерибан Украины) или рука России (уничтожение Украины).
Хотя оба действия ведут к смерти Украины, только медленно или быстро. Вот такая печаль
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Зеленський привідкрив своє справжнє обличчя і воно дуже-дуже ватно-кацапське, огидне і трагікомічне для майбутнього України: Богдан це дерибан України, Єрмак - це втрата незалежності України. Кінчилась епоха гідності - почалась епоха бідності та приниження України.
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Успел заработать что теперь даже внукам достанется....
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Когда во время выборной кампании Богдана заметили возле штаба "зелёных", Разумков ответил на вопрос журналиста, что это старый приятель Зеленского зашёл на чашку кофе. Токсичность и наглость Богдана ещё тогда колола глаза, но все же его назначили на должность... Может быть, дело с Приватбанком уже"порешал", и Богдан может уйти?
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теперь за это галабародьке можна будет побегать за хйлом в мюнхене Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 6181
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Засчитываю это как успех порохоботскго шобла, кацапской агентуры и соросятника.

Совместными усилиями убрали одного из немногих компетентных людей из команды Зеленского.

Бедняга Зеленский, похоже, попал в кадровый капкан из-за общеукраинского дефицита
готовых работать на Украину без коррупционного и жлобского интереса.
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Кого б на кого Зе не поміняв,в результаті всеодно вийде зелене лайно
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ну все пипец, даешь портнова генпрокурором и закроем эту лавочку
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давно пора этого хитро опого бурята,каламойский намперс на фиг отправить
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так ти даунів від бурятів не відрізняєш?? Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 3530
НЕ ОБРАЖАЙ БУРЯТІВ Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Єрмака на цей пост, - укази - Цензор.НЕТ 1042
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ОЧЕНЬ неверное решение Зеленского.Оно ему еще аукнется.
А Ермак...таки сожрал Богдана(((
Настораживает заявления ермака о "компетенции" козака (это тот кот.переполовинил Молдову тихим сапом).
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раньше был смотрящий от каломойши, теперь смотрящим за криворожский ишаком будет прислуга кремля. как говорил один 42-летний дурачек: "если не можешь победить в войне - нужно просто перестать стрелять и сдаться врагу".
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Агент ФСБ Єрмак приступив до виконання обов'язків !
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А порохоботы ликуют, думая, что это приблизит их шоколадника к вожделенному корытному реваншу.
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А, що, серед наріду інших нема?
Кліка окуклілась.
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если богдан был просто рыг то ермак это фсб-шная крыса.
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