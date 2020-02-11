 Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Ермака на этот пост, - указы

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №46/2020 размещен на сайте главы государства.
Другим указом №47/2020 Зеленский уволил Андрея Ермака с должности помощника президента.
А указом №48/2020 назначил его главой Офиса Президента.
Ранее сообщалось, что Андрей Богдан решил уйти в отставку с поста главы Офиса президента Украины. Соответствующая информация появилась в СМИ.
Напомним, Зеленский назначил Андрея Богдана главой Офиса Президента 21 мая 2019 года.
Совместными усилиями убрали одного из немногих компетентных людей из команды Зеленского.
Бедняга Зеленский, похоже, попал в кадровый капкан из-за общеукраинского дефицита
готовых работать на Украину без коррупционного и жлобского интереса.
НЕ ОБРАЖАЙ БУРЯТІВ
А Ермак...таки сожрал Богдана(((
Настораживает заявления ермака о "компетенции" козака (это тот кот.переполовинил Молдову тихим сапом).
Кліка окуклілась.