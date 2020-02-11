Об это он сказал интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", - сказал Зеленский.
В сентябре 1989 года была создана экспертная комиссия под председательством Лешека Бальцеровича, ведущего польского экономиста, министра финансов и заместителя премьер-министра Польши. Среди членов комиссии был Джордж Сорос и поддерживаемые им Джеффри Сакс, Станислав Гомулка, Стефан Кавалец и Войцех Мисёнг. Комиссия подготовила план широкомасштабных реформ, которые должны были позволить быстрое преобразование экономики Польши от устаревшей и неэффективной системы централизованного планирования к капитализму государств Западной Европы и Америки.
А они есть!
бред какой-то.
Ну почему морозит этот слоупок, а стыдно мне?!
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Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину, а я з "коломойчат" - виправленому вірити.