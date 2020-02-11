 Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину

Об это он сказал интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский