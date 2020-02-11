EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1001  29
Все про:Зеленский (4537) Сорос (128) влияние (30)

 Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что не ощущает какого-то влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на Украину.

Об это он сказал интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов – это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину – я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3174984
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Обидно было и то, - продолжал Остап, - что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Для Польши точно хорошо:

В сентябре 1989 года была создана экспертная комиссия под председательством Лешека Бальцеровича, ведущего польского экономиста, министра финансов и заместителя премьер-министра Польши. Среди членов комиссии был Джордж Сорос и поддерживаемые им Джеффри Сакс, Станислав Гомулка, Стефан Кавалец и Войцех Мисёнг. Комиссия подготовила план широкомасштабных реформ, которые должны были позволить быстрое преобразование экономики Польши от устаревшей и неэффективной системы централизованного планирования к капитализму государств Западной Европы и Америки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хто-нибудь! откройте ему веки! Зеленский: Не чувствую влияния Сороса на Украину, это все преувеличение - Цензор.НЕТ 6080
 показать весь комментарий
 
Какое влияние.Его же тут нет.Он живет в другой стране.
 показать весь комментарий
 
 
Соросята- порохята- поросята- свинарчуки!
 показать весь комментарий
 
Шоу продолжается. Шоу Бени зефилла🤔🤔🤔
 показать весь комментарий
 
 
Говорят, что "иногда, чтобы казаться умнее- стоит промолчать". По отношению к Зеленскому это звучит несколько иначе: "всегда молчи, надень броник и молчи, какая разница- о чем молчать". И- Благо тебе будет.
 показать весь комментарий
 
 
Быстро зе брехать научился. Кучма тоже не чувствовал влияния кремля когда украинское ЯО сдавал, чтоб запад разрешил ему прятать на западе украденное и награбленное в Украине, а ведь народ тогда вопиил предупреждал. Так и этот не чувствует и готов украинскую землю и остатки индустрии западу распродать, чтоб потом доживать в шоколаде чи на западе, чи в израиле.
 показать весь комментарий
 
Научился??? Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 9362 Та он родился уже таким! Это- гены. Вы его папика и мамика слышали? А вы послушайте. Зеленський: Я точно не один із "соросят" і не відчуваю впливу Сороса на Україну - Цензор.НЕТ 9362
 показать весь комментарий
 
 
Зеля по своему обыкновению "включил режим идиота"....
 показать весь комментарий
 
 
А кто такой Сорос? и как он может влиять на Украину? и зачем оно ему надо?

бред какой-то.
 показать весь комментарий
 
 
******* стыд!
Ну почему морозит этот слоупок, а стыдно мне?!
 показать весь комментарий
 
 
сорос бросил соросят - пусть сосутся,как хотят Зеленський: Не відчуваю впливу Сороса на Україну, це все перебільшення - Цензор.НЕТ 6824
 показать весь комментарий
 
Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зеленский: Я точно не один из "соросят" и не чувствую влияния Сороса на Украину, а я з "коломойчат" - виправленому вірити.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе пора уже реально составлять план побега из страны... Совет, наври всем о деловой поездке и не вернись) хотя тебя даже кацапы могут выдать...
 показать весь комментарий
 
 
кремлята всегда отрицают какую либо причастность к соросятам.....
 показать весь комментарий
 
Зеленский действует в жизни, как мистер Бин на экране. Бин совершает какую-нибудь ошибку/оплошность, пытается исправить дело,а получается ещё хуже. Он снова пытается поправить то, что получилось, и снова выходит ещё хуже... Но то - в кино, а в жизни Украина может не выдержать этот эксперимент над собой.
 показать весь комментарий
 
Лично я с уважением отношусь к Джорджу.... отчего вы на него такие злые,????,,,
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх