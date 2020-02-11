 Система блокировки водительских прав еще требует доработки, - Министерство цифровой трансформации

Об этом в эфире канала "Украина" рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, цифровые водительские права в смартфоне – это отражение записи в реестре. Если патрульная полиция изменит запись в реестре, что права изъяты, то при первом обновлении удостоверения в телефоне оно сразу будет заблокировано.

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Выскуб отметил, что пока система блокировки водительских прав еще требует доработки. В частности, нужно будет урегулировать ту ситуацию, когда у водителя будут заблокированы электронные права, но останется удостоверение-карточка.