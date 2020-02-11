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Все про:водительские права (104) Выскуб Алексей (3) Минцифры (20) Дія (9)

 Система блокировки водительских прав еще требует доработки, - Министерство цифровой трансформации

Электронное приложение "Дія" позволяет полиции лишать украинцев водительского удостоверения в режиме онлайн.

Об этом в эфире канала "Украина" рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, цифровые водительские права в смартфоне – это отражение записи в реестре. Если патрульная полиция изменит запись в реестре, что права изъяты, то при первом обновлении удостоверения в телефоне оно сразу будет заблокировано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Цифровое водительское удостоверение: как патрульные проверяют электронные документы в приложении "Дія". ВИДЕО

Выскуб отметил, что пока система блокировки водительских прав еще требует доработки. В частности, нужно будет урегулировать ту ситуацию, когда у водителя будут заблокированы электронные права, но останется удостоверение-карточка.

Источник: https://censor.net.ua/n3174982
 
 
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Спочатку розпіарять на всю країну, а потім доробляють. Через кілька днів виявиться, що блокування зняти неможливо буде...
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Як виявляється ні))) це може зробити патрульний))
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И даже удаленно. И, предполагаю, даже без ведома телепня , загрузившего свои права в смартфон Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 5275
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Поздравляю всех любителей этого т.н."приложения Дия". Вы попали. Ха-ха-ха... Система блокування водійських прав ще потребує доопрацювання, - Міністерство цифрової трансформації - Цензор.НЕТ 3458
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