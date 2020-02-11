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 Политика Украины, За рубежом
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 Пока Россия не прекратила агрессию против соседей, улучшение отношений Запад-РФ немыслимо, - глава МИД Эстонии

Эстония выступает против улучшения отношений Запада с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

"В условиях, когда Россия не прекратила агрессию против соседей, переворачивание новой страницы в отношениях Запад-Россия немыслимо", - заявил Рейнсалу во вторник в парламенте, излагая внешнюю политику правительства.

По его словам, "агрессивная внешняя политика России не изменилась, поэтому нынешняя политика Европейского союза и НАТО в отношениях с Россией должна продолжаться".

"В канун 75-летия завершения Второй мировой войны Россия активно выступает с историческим нарративом, отрицающим исторические факты и пытается изменить общепризнанное рассмотрение истории", - считает глава МИД.

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Он отметил, что "Эстония поддерживает инициативы, направленные на восстановление территориальной целостности Украины и продолжение непризнания аннексии Крыма".

Министр также высказался за территориальную целостность Грузии.

Источник: https://censor.net.ua/n3174981
 
 
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Марина Молчанова



В Уфе чувак, вернувшийся из Китая, пошел в местную больницу, провериться на короновирус, но узнав, зачем он пришел, местные эскулапы спрятались за дверью, заперли ее на замок и попросили его покинуть учреждение.
А,если что: это были новости самой передовой в мире медицины.
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Чего это "не мыслимо"? Очень даже мыслимо... вон, Йуск уже в козляндии открывается, Микрошка перед *********** либезит... да и "наши" здешние улучшают, как могут...
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это он о чем? три четверти таллинна говорят на русском и живут на доходы от русскаго туризма, прочитана страница та, и пластинка заедает Поки Росія не припинила агресію проти сусідів, поліпшення відносин Захід-РФ немислиме, - глава МЗС Естонії - Цензор.НЕТ 381
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