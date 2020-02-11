 Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видео опубликованном Офисом Президента.
"Я очень хочу, чтобы у нас среднаяя заработная плата была, как в Польше. Я уверен, ну, я хочу верить, что за эти 4 с половиной года, может бы осуществим эту мечту", - сказал Зеленский.
По его словам, в Польше уже несколько миллионов украинцев и вернуться в Украину они захотят только тогда, когда уровень зарплат в стране будет таким как в Польше.
"Хотя бы немного меньше чем в Польше, уже нормально, хотя бы 70% от польской заработной платы. Я думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома".
Не нада пичялитса!
Вся жызь впереди...
Надейса и жди...
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (С)
Википедия: В сентябре 1989 года была создана экспертная комиссия под председательством Лешека Бальцеровича, ведущего польского экономиста, министра финансов и заместителя премьер-министра Польши. Среди членов комиссии был Джордж Сорос и поддерживаемые им Джеффри Сакс, Станислав Гомулка, Стефан Кавалец и Войцех Мисёнг. Комиссия подготовила план широкомасштабных реформ, которые должны были позволить быстрое преобразование экономики Польши от устаревшей и неэффективной системы централизованного планирования к капитализму государств Западной Европы и Америки.
моральних уродів"слуг народу" зарплати більші, ніж у Трампа. За решту пересічних громадян промовчу.
почему он перестал ролики записывать...?
меня допустим они так смешат что заглушают рвотные рефлексы...
Невже ми знайшли неймовірне родовище нафти і газу???? Якщо Ні то потрібно дуужеее тяжко вкалувати для ОЧИСТКИ судової і правоохоронної системи а для цього треба мати МУЖНІСТЬ - це ж звичайно слабо корелюється з неймовірно великою охороною і бронежилетами під костюмами.......... І так ДЕ обіцяна реформа податкової системи - ой про що це я це ж олігархам не вигідно.....
Баба і кіт
Цитата дня
предположим у замминистра зарплата 96 тысяч а у Васи Пупкина 4 тысячи . складывая получаем 100 000 . затем виртуально делим на двоих . выходит средняя зарплата по 50 000 на человека . в Польше далеко не везде так получают
все имеем экономический прорыв . исполнение обещаний и аплодисменты ЗЕкоманде
Абы не Порох!