 Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видео опубликованном Офисом Президента.

"Я очень хочу, чтобы у нас среднаяя заработная плата была, как в Польше. Я уверен, ну, я хочу верить, что за эти 4 с половиной года, может бы осуществим эту мечту", - сказал Зеленский.

По его словам, в Польше уже несколько миллионов украинцев и вернуться в Украину они захотят только тогда, когда уровень зарплат в стране будет таким как в Польше.

"Хотя бы немного меньше чем в Польше, уже нормально, хотя бы 70% от польской заработной платы. Я думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома".

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