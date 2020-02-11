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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (2013) Зеленский (4537) Польша (5083) заробитчане (393)

 Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в течение 4 лет уровень средней заработной платы в Украине приблизится к уровню зарплат в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видео опубликованном Офисом Президента.

"Я очень хочу, чтобы у нас среднаяя заработная плата была, как в Польше. Я уверен, ну, я хочу верить, что за эти 4 с половиной года, может бы осуществим эту мечту", - сказал Зеленский.

По его словам, в Польше уже несколько миллионов украинцев и вернуться в Украину они захотят только тогда, когда уровень зарплат в стране будет таким как в Польше.

"Хотя бы немного меньше чем в Польше, уже нормально, хотя бы 70% от польской заработной платы. Я думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома".

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Источник: https://censor.net.ua/n3174980
 
 
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Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4691

Не нада пичялитса!
Вся жызь впереди...
Надейса и жди...
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Ага учителям четыре тыщи баксов уже сделали Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1549
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ВВП на человека в Польше в разы выше. Вову несет конкретно. ты можешь ничего не понимать, но не надо об этом громко объявлять.
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Если в этом вопросе не разбирается подавляющее большенство нарида, то в принципе ничего страшного. Лишние пару кило лапши на ушах лохтората хуже не сделают.
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- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (С)
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Если Львов вернуть в Речь Посполитую, то у патриотов-украинцев во Львове будут польские зарплаты. А у 73% малороссов не будут.
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О,Господи... Нашому теляті та вовка з'їсти...
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А с какого перепугу он считает, что Польша следующие 4 года будет деградировать ?
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Ёпт. Вчера 80 кг травы изъяли. Это не они?
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Так вы уже сделали. Зарплата директора Укрпочты выше чем у президента США. Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6026
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Та вы с опережением идете, у министров и депутатов уже выше,а у директора Укрпошти даже выше чем у Трампа
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Вам не угодишь. Мало-плохо, много -еще хуже...
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Нужно вышвырнуть из Украины фонд Сороса Возрождения и всех предателей ,которые продались Соросу
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Прими пигулку, а лучше две, може попустит Хочется верить, что в течение 4 лет в Украине сможем сделать зарплаты, как в Польше, - Зеленский - Цензор.НЕТ 127
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Польша достигла успеха во многом благодаря Соросу.

Википедия: В сентябре 1989 года была создана экспертная комиссия под председательством Лешека Бальцеровича, ведущего польского экономиста, министра финансов и заместителя премьер-министра Польши. Среди членов комиссии был Джордж Сорос и поддерживаемые им Джеффри Сакс, Станислав Гомулка, Стефан Кавалец и Войцех Мисёнг. Комиссия подготовила план широкомасштабных реформ, которые должны были позволить быстрое преобразование экономики Польши от устаревшей и неэффективной системы централизованного планирования к капитализму государств Западной Европы и Америки.
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хочеться спросить, с какого х я? чес из той же оперы про рост ВВП на 40 проц.
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Польша 30 лет шла к этому через сложные реформы. А Украина за 4 года догонит. Кто в это поверит?
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Не знаю, не знаю... Поки що у деяких моральних уродів "слуг народу" зарплати більші, ніж у Трампа. За решту пересічних громадян промовчу.
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Каждый день всё дорожает,экономика растёт ? Выманивают и скупляют дёшевый доллар у население с таким курсом и ценами,мифичное укрепление гривни,всё что вам удалось достичь как в Польше это цены,они даже дороже за польских а зарплаты нищенскме в сравнение с той даже Польшей
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ось працюємо в Польщі, показав зебілу цей спіч арлекіна, зебіл сказав, що шут дебіл😁
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Если не секрет, сколько платят (просто любопытно сколько сейчас зп в Польше)?
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Это нетто или брутто?Или это столько на руках остаётся после всех трат типа коммуналки, еды и прочего?
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не смешно...
почему он перестал ролики записывать...?
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говорят, у более, чем 50% они рвотный рефлекс вызывают...
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у кого как....
меня допустим они так смешат что заглушают рвотные рефлексы...
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Все-таки начните с обещанных посадок топ коррупционеров. А зарплаты высокие должны быть следствием реформ и борьбы с коррупцией
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Высокие зарплаты должны быть следствием роста экономики
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Ну з себе вони вже почали. Всім іншим - папізже.
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А чего это четыре с половиной?? До 21 апреля пару месяцев. Т.е за четыре. Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6481
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Мечтать не запрещено. Посмотрю насколько его мечты совпадут с реальностью.
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Делать не хочется-верить хочется.Это так по-зеленски
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с такими дол#ами хочется верить, что через четыре года Украина просто будет.....
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"Придет весна сажать будем!" говорило ОНО! Как громко а результата ноль!
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ну почему? Антоненко с Кузьменко уже сидят.
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за чотири роки ти збільшиш ВВП в 2,5 рази?????????? за рахунок ЧОГО????
Невже ми знайшли неймовірне родовище нафти і газу???? Якщо Ні то потрібно дуужеее тяжко вкалувати для ОЧИСТКИ судової і правоохоронної системи а для цього треба мати МУЖНІСТЬ - це ж звичайно слабо корелюється з неймовірно великою охороною і бронежилетами під костюмами.......... І так ДЕ обіцяна реформа податкової системи - ой про що це я це ж олігархам не вигідно.....
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Господи скільки разів ми вже це чули!!!
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зараз в Польщі 2650 злотих мінімалка, не знаю який курс в Україні. середня зарплата 5500
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Ну это с какой стороны посмотреть - шоб было как в Польше, некоторым руководителям предприятий госсектора, типа Коболева («Нафтогаз») или Смилянскому («Укрпошта») придётся существенно урезать.
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это легко . прям сейчас . главное правильно считать
предположим у замминистра зарплата 96 тысяч а у Васи Пупкина 4 тысячи . складывая получаем 100 000 . затем виртуально делим на двоих . выходит средняя зарплата по 50 000 на человека . в Польше далеко не везде так получают

все имеем экономический прорыв . исполнение обещаний и аплодисменты ЗЕкоманде Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4152
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ох. уж цей зеля - днепровский мриец, ну, если всех украинцев переселить в пшекию, тогда еще есть шанс догнать их по зарплатам при условии, шо у пшеков к данному моменту окончательно не поедет крыша от такого количества шумеров на 1 квадр. километр польской территории
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Рузьге. ми сьогодні добрі. можеш заробити свою миску супу.
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Лет надцать был я богатый зарплата - Милтон... 😰Верните взад временаааа
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Я впевнений, ну, я хочу вірити, що за ці чотири з половиною роки, можливо, здійснимо цю мрію", Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6103 Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7773
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С твоей, Фолодя, "командой", ты страну в (_*_) завел...Идиот!
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а будет ли такой президент в нашей истории каторый сможет докладывать людям о свершившихся достижениях подкрепленными фактами а не заниматься мечтаниями про безбеднозаоблачное будущие.....
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Кого він мав на увазі "в Україні", топ чиновників вона вже більша і не лише за Польщу))
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