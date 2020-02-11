 Зеленский: Если депутат "зашкварился", я чуствую вину, партию "Слуга народа" нужно очистить. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью, отрывок из которого опубликовал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", он чувствует свою вину.
"Потому что этот человек в партии, но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Со всеми мажоритарщиками мы не могли это сделать. Мы говорили, что будет очищение, и мы должны это делать", - заявил Зеленский.
Возможно хрипотца стала бы более визгливой?..
"зашкварился депутат"!? от зашквареного ***********, зашкварились все "слуги" и быдлота голосовавшая за них.
А чому не відмити?
А я ще рік тому писав тут, що вибирати треба не між старими і новими обличчями, а розумних та патріотів!
Бо старе обличчя Степан Хмара кращий за сотню слуг народу!
*****, хомячки, вы хоть понимаете КОГО выбрали????