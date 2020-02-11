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Все про:Зеленский (4537) увольнение (1821) Слуга народа (648)

 Зеленский: Если депутат "зашкварился", я чуствую вину, партию "Слуга народа" нужно очистить. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" должна пройти очищение.

Об этом он заявил в интервью, отрывок из которого опубликовал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", он чувствует свою вину.

"Потому что этот человек в партии, но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Со всеми мажоритарщиками мы не могли это сделать. Мы говорили, что будет очищение, и мы должны это делать", - заявил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174978
 
 
 Топ комментарии
 
Україну би від вас відчистити...
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Не сприйміть це, як гомоіобіб, але негра білим зробити не можливо апріорі.
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ухаха тогда все серваты на юх с глав сервантом бубчкой сцыкливым Мы должны "очистить" партию "Слуга народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5727
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В Одессе установили памятник Зеленскому

Ми маємо "очистити" партію "Слуга народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6662
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А вот что б изменилось, если б крышка рояля со всего маху на хер упала?
Возможно хрипотца стала бы более визгливой?.. Ми маємо "очистити" партію "Слуга народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6601
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хорошую яму для зеленых очисток приготовить
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по фене ботает как шапкокрад.
"зашкварился депутат"!? от зашквареного ***********, зашкварились все "слуги" и быдлота голосовавшая за них.
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Вот только пчеловода тут только и не хватает.
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Где ты там пчёл среди трутней увидел?
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Да уж в отличие от "большинства", проблем со зрением не имею.
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Не сприйміть це, як гомоіобіб, але негра білим зробити не можливо апріорі.
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ухаха тогда все серваты на юх с глав сервантом бубчкой сцыкливым
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Для зашкваренных слуг в раде организуют петушиный угол и подшконочное пространство.
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Так-так... Когда я уже такое слышал... И про отдел "очистки" тоже слышал. Кто чистить будет? Какие-нибудь правильные слуги, верно? А шо будут вытворять с неправильными? Знаю, высшая мера- у нас не практикуется. Тогда- шо??? Мы должны "очистить" партию "Слуга народа", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6266 Перевоспитывать, в зонах? Как интересно становится жить!
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Для того, щоб очистити треба гроші та п'ять років. А зеприхильники за цей час вимруть, як клас.
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Если начнут "чистить" по методе товарища Ежова то справяться за пару недель...
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Раньше патронный завод построить надо!
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а зеля маладца, действует по прынцыпу: шобы прочистить глотку от потусторонних предметов надо сначала глубоко шо-нибудь заглотить
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Усем членам очистительную клизму!!
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Мы должны "очистить" партию "Слуга народа", - Зеленский.

А чому не відмити?
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классика ленинского жанра - "для того, чтобы обьединится мы должны разьединиться". газета "искра" уже на грани переоснования )
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грядет "большая чиста", потом по классике будет "великий террор", ну а потом война и "развенчание" культа личности.... Знаем, - плавали...
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Чекайте, а хто ж ще рік тому розповідав про ретельний відбір у Зе-команду нових чесних і незаплямованих облич?)))

А я ще рік тому писав тут, що вибирати треба не між старими і новими обличчями, а розумних та патріотів!

Бо старе обличчя Степан Хмара кращий за сотню слуг народу!
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а ще кращий - сабаков, який хмару утримує.
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Чистить будут от немногочисленных украинцев, которые там все-таки есть.
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Дустом. Маруська привіт тобі передавала. Памперси часто міняєш?
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Замечательно бы очистить главзебила от себя самого ☝️☝️☝️
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Но позвольте,как же он работал в очистке?
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На один- два рассчитайсь Каждый "четный" на выход.. А в каком порядке становиться.., а какая разница... Неизменным остается только №1.
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Таких как украинофобы Бужанский, Дубинский будут отсеивать или только таких и оставлять?
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))) Щось це мені нагадує "Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 44 О ЧИСТКЕ ПАРТИИ": https://leninism.su/works/83-tom-44/928-o-chistke-partii.html
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Во. во как Иосиф Виссарионович Сталин. Всех кто против ЗЕковщины - под расстрел. Правильным путем идете, товарищи.
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Портніков ще пару місяців тому про це казав. Розіграють спектакль добрий цар, погані бояри. Приберуть Уряд, потім почнуть чистити ВРУ і так до тих пір, поки або не встановлять тотальний контроль на усіма ЗМІ і з усіх телеканалів почне лунати "Боже Володю храни та Спасивл товарищу Зеленскому за наше счастливое детсвто", або 73% довб.бів нарешті зрозуміють, що наробилию
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не лох, зашкварился...

*****, хомячки, вы хоть понимаете КОГО выбрали????
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то есть, когда сам шкварится, то вины не чувствует?!
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Дивна партія, за півроку так замаститись.
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в буфете рады появилось новое блюдо -шкварки депутатские
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Головне пам'ятати. що анал табу. але якщо із зебілами то можна найти компроміс. Ми маємо "очистити" партію "Слуга народу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6298
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