 Зеленский: Если депутат "зашкварился", я чуствую вину, партию "Слуга народа" нужно очистить. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью, отрывок из которого опубликовал Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", он чувствует свою вину.

"Потому что этот человек в партии, но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Со всеми мажоритарщиками мы не могли это сделать. Мы говорили, что будет очищение, и мы должны это делать", - заявил Зеленский.

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