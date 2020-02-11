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 Политика Украины
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 Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко

Экс-глава Госбюро расследований Роман Труба хотел угодить как президенту Петру Порошенко, при котором он был назначен на должность, так и при нынешнем главе государства Владимире Зеленском.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Когда мы с Петром Алексеевичем обсуждаем маразмы, с которыми он сталкивается в ходе своих допросов в ГБР, я, конечно, не часто, но напоминаю ему, кто пошел на такой принцип формирования ГБР и кто, собственно, назначил господина Трубу. Пленки Трубы, которые я с удивлением для себя открыл (это был первый Телеграм-канал, который я подключил у себя на телефоне), достаточно ярко показывают правоту моего утверждения о том, что "партизация" процесса набора руководства приведет к плачевному результату. С Трубой я познакомился после его назначения. И был абсолютно уверен (говорил это в открытую ему и не только), что к такому вызову, как создание с нуля украинского ГБР, он не готов ни как личность, ни как политик, ни как правоохранитель. Пленки подтвердили и эту мою правоту. Господин Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти", - рассказал Луценко.

Полный текст интервью с Юрием Луценко читайте по ССЫЛКЕ.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

Источник: https://censor.net.ua/n3174976
 
 
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Беняфис у человека сегодня ? Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко - Цензор.НЕТ 2947 прямо ньюз мейкер
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Ю"гик радіє що місце угодника звільнилось і тепер він сам надіється зайняти місце Труби.
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сейчас он написал по делу...
порошенко назначил Трубу за обещание личной преданности - а тот предал...
Это старое попадалово всех презиков Украины - назначать людей преданных именно им, а не стране.....
Но такие всегда предают... - потому что преданные должности, а не человеку который эту должность занимает...
Жаль что Труба не смог отправить порошенко в тюрьму...
Весело бы было... Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко - Цензор.НЕТ 5056
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У новой и старой власти абсолютно разные направления. Не удивительно, что он не долго продержался..
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Слишком много сегодня внимания к этому алкозавру.
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На обиженых воду возят.
Поразмысли. Хоть чем-то, Юра, будешь полезен. Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко - Цензор.НЕТ 3771
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То ли дело Луценко! Ни разу не хотел никому угодить!
Ни разу не писал на фейсбуках, что 'через неделю будет обыск' у такого-то, ни одного секретного агента НАБУ не рассекретил. И свадьбу сыну своему сделал скромную в кругу семьи
И вообще юра не пьёт
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Та знайдіть хоч одного не трубу. Майстерне вилизування вищестоящої дупи це і є кар'єрний шлях будь-якого чиновника.
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ИЗ КАКОЙ ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ ВЫЛЕЗЛА ЭТО СОРТИРНАЯ ШЕПЕЛЯВАЯ КРЫСА ?
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Вдруг гоподину Луценко таки предложили зе-местечко, что-то много его плирики стало 🤔🤔🤔
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"Один я никому никогда не пытался угодить, а только самому себе.
Поэтому и у Януковича был министром, и у Ющенко, и у Порошенко - и все меня любили", добавил Луценко
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после пятисот гюга - действующий гарант украины
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