 Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти, - Луценко

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Когда мы с Петром Алексеевичем обсуждаем маразмы, с которыми он сталкивается в ходе своих допросов в ГБР, я, конечно, не часто, но напоминаю ему, кто пошел на такой принцип формирования ГБР и кто, собственно, назначил господина Трубу. Пленки Трубы, которые я с удивлением для себя открыл (это был первый Телеграм-канал, который я подключил у себя на телефоне), достаточно ярко показывают правоту моего утверждения о том, что "партизация" процесса набора руководства приведет к плачевному результату. С Трубой я познакомился после его назначения. И был абсолютно уверен (говорил это в открытую ему и не только), что к такому вызову, как создание с нуля украинского ГБР, он не готов ни как личность, ни как политик, ни как правоохранитель. Пленки подтвердили и эту мою правоту. Господин Труба искал, как угодить и прошлой, и новой власти", - рассказал Луценко.

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Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.